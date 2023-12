Haushalt 2024: Der Haushalt wird nicht in regulären Kabinettssitzungen besprochen

Den Ampel-Chefs bleibt in diesem Jahr nicht mehr viel Zeit, um den Haushalt 2024 auf die Beine zu stellen. Eine Einigung ist derweil nicht in Sicht.

Die Bundesregierung kämpft am Mittwoch weiter Haushalt für das nächste Jahr. Die Verhandlungsrunde unter der Führung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat noch keine Einigung erzielt. Nach dpa-Informationen sollen die Gespräche am Mittwoch fortgesetzt werden.

Vorsitzende der Grünen Ricarda Lang sagte am Mittwochmorgen in einem Interview mit dem BR: „Ich gehe nicht davon aus, dass heute im Kabinett ein neuer Haushaltsentwurf beschlossen wird, sondern dass sehr, sehr bald eine politische Entscheidung folgen wird.“ Die Ampel-Koalition strebte zumindest intern eine Kabinettsbesprechung am Mittwoch an, um noch vor Jahresende über den Haushalt zu entscheiden. Eine Entscheidung ist jedoch auch im sogenannten Umlaufverfahren, also schriftlich, möglich.

Dann würde dann zunächst der Haushaltsausschuss über die Angelegenheit beraten, dann der Bundestag, letzterer voraussichtlich in einer Sonderhaushaltswoche direkt vor Weihnachten. Der Bundesrat könnte den Plänen am 22. Dezember zustimmen.

Lindner beziffert die Lücke im Haushalt für das kommende Jahr auf 17 Milliarden Euro. Sie ergibt sich unter anderem aus dem Karlsruher Haushaltsbeschluss und den Auswirkungen auf verschiedene kreditfinanzierte Sondervermögen. Derzeit werden Einsparungen in verschiedenen Bereichen und auch die erneute Aussetzung der Schuldenbremse für 2024 diskutiert.

dpa