Haus GOP wartet auf Kalifornien am Rande der Mehrheit

Nimmt man die beiden kalifornischen Distrikte hinzu, ergibt sich eine neue republikanische Mehrheit mit 219 Sitzen. Die Obergrenze – unter den optimistischsten Prognosen – würde irgendwo zwischen 222 und 223 liegen. Das würde einem neuen GOP-Sprecher bestenfalls einen Vorsprung von 11 Plätzen verschaffen.

Im Bundesstaat Kalifornien mit langsamer Stimmauszählung hat Garcia mit rund 70 Prozent der Stimmen einen Vorsprung von mehr als 13.000 Stimmen gegenüber dem Demokraten Christy Smith angehäuft. Dies ist ihr drittes Matchup im Distrikt, das Präsident Joe Biden mit 13 Punkten Vorsprung gewann Nationaldemokraten lehnten es ab, ernsthaft zu investieren.

Im Norden hat Kiley mit 57 Prozent der ausgezählten Stimmen einen Vorsprung von 10.000 Stimmen vor dem Demokraten Kermit Jones. Der ehemalige Präsident Donald Trump trug diesen Bezirk knapp. Wahrscheinliche Siege in diesen Bezirken werden die GOP auf 219 bringen, eine Mehrheit mit zwei Sitzen.

Die Republikaner sind auch optimistisch in Bezug auf den GOP-Repräsentanten. Lauren Boebert’s winzige Führung in West-Colorado. Der Demokrat Adam Frisch, der mit 1.100 Stimmen hinterherhinkt, nahm laut dem Pueblo Chieftain diese Woche an der Orientierung für neue Mitglieder in Washington, DC, teil. Mehr als 95 Prozent der Stimmen wurden im Rennen gezählt, und weitere Updates werden im Laufe dieser Woche erwartet.

Drei weitere potenzielle Siege für Republikaner liegen in Kalifornien, obwohl ein Sieg über alle drei unwahrscheinlich erscheint. Der Demokrat Adam Gray hat in der Region Central Valley des Bundesstaates mit 86 Prozent der Stimmen einen Vorsprung von 600 Stimmen vor dem Republikaner John Duarte. Demokratische Rep. Katie Porterinzwischen ist um über 3.700 Stimmen über den Republikaner Scott Baugh in einem Schlachtfeld in Orange County mit 84 Prozent der gezählten Stimmen.

Und GOP Rep. David Valadao hat einen Vorsprung von 3.280 Stimmen gegenüber dem Abgeordneten der Demokratischen Staatsversammlung, Rudy Salas, in einem anderen Bezirk im Central Valley. Nur 64 Prozent der Stimmen werden ausgezählt, und es werden Fragen gestellt Wahlmaschinen in Kern County die Berichterstattung über das Ergebnis dieses Rennens verzögern könnte.

Die Demokraten haben derzeit 208 Sitze, wobei mindestens drei weitere nahezu sichere Siege aus den 10 nicht einberufenen Rennen stammen. Wiederholungen. Maria Peltola (D-Alaska) und Jared Golden (D-Maine) werden voraussichtlich gewinnen, wenn ihre Bundesstaaten die Ranglisten-Wahltabellen abschließen. Und in Kalifornien, Demokratischer Rep. Jimmy Gomez ist in einen Wiederwahlkampf mit einem anderen Demokraten verwickelt, was bedeutet, dass der Sitz die Parteien nicht ändert, egal wer gewinnt.

Das würde die Demokraten auf 211 Sitze bringen. Vertreter beider Parteien glauben auch, dass die Demokratische Republik Mike Levin wird an seinem Schlachtfeld in Südkalifornien festhalten. Er ist um mehr als 12.000 Stimmen gestiegen, wobei 89 Prozent der Stimmen ausgezählt wurden.

Der größte Teil der Seelensuche im Repräsentantenhaus kam von den Republikanern, deren wahrscheinlich knappe Mehrheit eine große Enttäuschung für die Partei darstellt, die mit dem Potenzial für eine massive rote Welle in diesem Jahr prahlte.

„Die Wähler mochten uns in der Politik und sie lehnten Biden im Großen und Ganzen ab, aber sie waren nicht bereit, uns anzunehmen“, sagte ein GOP-Abgeordneter, der um Anonymität bat, um offen über die Probleme der Partei zu sprechen, kürzlich in einem Interview mit POLITICO. „Also sollte dies ein bisschen Seelensuche sein.“

Aber obwohl die Demokraten in dieser Halbzeit ihre kühnsten Träume weit übertroffen haben, gab es mehrere Fälle von „was hätte sein können“ für die Partei, wenn man bedenkt, wie nahe sie daran waren, die Mehrheit des Repräsentantenhauses zu halten. Rep. Gregor Meeks (DN.Y.) sagte zuvor gegenüber POLITICO, er wolle eine Obduktion für die vergleichsweise schwache Leistung der Demokraten in seinem Heimatstaat.

Und Rep. Ruben Gallego (D-Ariz.), der Vorsitzende des politischen Arms des Hispanic Caucus des Kongresses, sagte, er habe externe Gruppen dazu gedrängt, in ein Rennen im 6. Bezirk von Arizona zu investieren, ein offener Sitz, den die Demokraten nur knapp verloren. „Die DCCC- und HMP-Umfragen sind scheiße“, er hat am Dienstag getwittert, Bezug nehmend auf das Parteikomitee bzw. Super-PAC. „Kandidaten und Amtsinhaber haben alle dasselbe gesagt. Die Umfrage war zu konservativ. Es spiegelte nicht wider, was vor Ort geschah.“

Aber insgesamt haben führende demokratische Aktivisten, die am Kampf um das Repräsentantenhaus beteiligt waren, ihre Arbeit verteidigt und angepriesen, wie nahe die Demokraten in einem Zyklus an eine Mehrheit herangekommen sind, von dem die meisten nicht vorhersagten, dass sie in Reichweite sein würden.

„Es ist immer noch ärgerlich, so viele großartige Kongressmitglieder zu verlieren, und es ist immer noch ärgerlich, einige dieser wirklich knappen Wahlen zu verlieren. Es ist ein sehr bittersüßes Gefühl zu wissen, dass wir es viel besser gemacht haben, als die Leute dachten, aber auch nicht – letztendlich – das, was wir tun wollten“, sagte DCCC-Geschäftsführer Tim Persico in einer Folge des Pro Politics-Podcasts, die am Dienstag veröffentlicht wurde . „Aber letztendlich hielten die Dinge durch.“