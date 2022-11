Haus erzitterte, als ein kleines Erdbeben in der Nähe von Tofino, BC, einschlug

Menschen, die in Teilen von Vancouver Island lebten, spürten am Freitagabend, wie ein Erdbeben der Stärke 4,8 in der Nähe von Tofino, BC, die Erde erschütterte

Laut Earthquakes Canada, das „leicht gefühlte“ Beben geschah um etwa 19:50 Uhr PT, etwa 34 Kilometer nordwestlich von Tofino.

Es wurden keine Schäden gemeldet und ein Tsunami wird nicht erwartet.

Die frühere Bürgermeisterin von Tofino und derzeitige Ministerin für Land, Wasser und Ressourcenverwaltung, Josie Osborne, twitterte, dass ihr „ganzes Haus“ während des Bebens erbebte.

Wow! Ich habe dieses 4,8 Millionen-Erdbeben hier in #Tofino vor ein paar Minuten gespürt. Das ganze Haus schauderte. Eine weitere gute Erinnerung an #beprepared. ➡️ https://t.co/GDwtPp60mi –@Josie_Osborne Vielen Dank @TofinoCA für die Warnung KEINE TSUNAMI-WARNUNG! Jeder, der in Tofino lebt oder die Westküste besucht, kann sich hier für Benachrichtigungen anmelden: https://t.co/SWYNxdhhKI #tsunami #beprepared pic.twitter.com/rOwlzxVYb4 –@Josie_Osborne

Osborne erinnerte die Anwohner auch daran, sich für Tsunami-Warnungen anzumelden.

Die Erschütterung am Freitag folgte einem Beben der Stärke 4,0 am Donnerstag, etwa 288 Kilometer südwestlich von Tofino.