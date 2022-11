Haus Dem kämpft um die Führung des Wahlkampfs, wobei die Kontrolle noch in der Schwebe ist

„Wenn Sie mich zum nächsten Vorsitzenden der [Democratic Congressional Campaign Committee]ich verspreche, an Ihrer Seite zu kämpfen, um 2024 zu gewinnen, damit wir weiterhin für berufstätige Familien in den Vereinigten Staaten liefern und zu unseren großen Fortschritten beitragen können“, schrieb er in einem Brief an andere demokratische Gesetzgeber, der am Freitagmorgen versandt wurde erhalten von POLITICO.

Er verspricht, beim DCCC einen Mitgliederdienst einzurichten, vielfältigere Mitarbeiter einzustellen und die Investitionen der Partei unter anderem in neue Strategien zur Öffentlichkeitsarbeit auszuweiten. Es ist Cárdenas zweite Kandidatur für die Rolle, nachdem er ein knappes Rennen gegen den aktuellen DCCC-Vorsitzenden, Rep. Sean Patrick Maloney (DN.Y.), verloren hat, der gerade sein eigenes Wiederwahlangebot verloren hat.

Rep. Mark Takano (D-Calif.), ein Verbündeter von Cárdenas, der auch Co-Vorsitzender des Equality PAC, des Kampagnenarms des LGBTQ-Caucus, ist, lobte ihn als „visionären“ Führer des BOLD PAC, der nicht nur Glaubwürdigkeit mitbringen könne Hispanic- und Latino-Wähler, sondern bauen auch „Brücken zu anderen Segmenten des Caucus, anderen wichtigen Wahlkreisen des Caucus.

„Das DCCC ist ein undankbarer Job – Sie werden nicht alle glücklich machen. Aber ich denke, Tony wird letztendlich den Respekt der Mitglieder des Caucus haben, weil sie darauf vertrauen werden, dass Entscheidungen aus strategischen Gründen getroffen werden, die im Interesse des Caucus liegen – um 218 zu erreichen“, sagte Takano.

Die Demokraten werden wahrscheinlich den DCCC-Vorsitz wählen, nachdem sie Ende des Monats ihre Top-Führungskräfte ausgewählt haben, obwohl sich der Prozess ändern könnte. Einige Demokraten, angeführt von den Abgeordneten Mark Pocan (D-Wis.), Suzan DelBene (D-Wash.) und Brad Schneider (D-Ill.), drängen formell darauf, dass die Führung den DCCC-Vorsitzenden ernennt, anstatt ihn auf einen zu setzen Caucuswide-Wahl, laut mehreren Personen, die mit den Beratungen vertraut sind.

Das Komitee der Demokraten für das Caucus-Verfahren, das von der Abgeordneten Grace Meng (DN.Y) geleitet wird, wird entscheiden, ob es dem Rest des Caucus irgendwelche Verfahrensänderungen empfiehlt, die sich dann später in diesem Monat mit der Angelegenheit befassen könnten.

Rep. Ami Bera (D-Calif.), der derzeit eine Führungsposition in der wirtschaftsfreundlichen New Democrat Coalition innehat, wird voraussichtlich ebenfalls in das Rennen einsteigen, obwohl er seine Pläne noch nicht angekündigt hat.

