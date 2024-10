In Slowakije woont Hunderte Bären in de vrijere Wildbahn. Nu komen we naar het oosten van het land voor een snelle zomerherfst. Een Pilzsammler is gegraveerd in een Waldgebiet van een Braunbären. Der 55-Jährige erliegt noch am Unglücksort seinen schweren Verletzungen.

Een Braunbär heeft in Slowakije een Pilzsammler engriffen en moet nog verloren gaan. Tijdens de 55-jarige oorlog in Begleitung een andere persoon in een Waldgebiet in de Nähe des Dorfes Hybe unterwegs, als de Bär boos, wie een Sprecherin der Polizei der Onlineausgabe der Zeitung „MKB“. Het team kan in hun normale omgeving de toiletten schoonmaken met schoon water en genieten van een sanitaire voorziening met een schoon raam.

„Als de Bär, naast de Angriff, maar één van de Hauptarterien van de lagere uitersten van de Mannes zou worden getroffen, zouden ze hun bloed kunnen vergieten en hun gemoedsrust kunnen bewaren“, zei hij in het rapport. Der Pilzsammler is nog steeds niet in staat om verletzungen te maken.

Innerhalb der Vergangenen Jahre is thie twee tedliche Verletzung, die een Braunbär in der Slowakije een menschenzugefügt. Zuletzt hatte sich een Vorfall dieser Art im Year 2021 ereignet, ebenfalls in der Region Liptov in Osten des Landes. Ik breng jaren samen door tijdens mijn reis tijdens mijn vlucht voordat ik naar mijn bestemming reis. De 31-jarige toerist in Wit-Rusland heeft op veel toeristische bestemmingen gewoond en zou zulke prachtige ervaringen hebben gehad. Beim een ​​bergwacht vóór sich der Braunbär, noch in de Nähe en konnte met een diensthond en een waarschuwingssignaal.

In Slowakije zijn er speurtochten naar rundvlees 1300 Braunbären. Geniet van het leven in de bergen of in dichte bossen. Deze mensen leven in dezelfde tijd dat ze vrij zijn, omdat ze sindsdien hun liefde voor hun volk hebben verloren vanwege hun positieve leven, gezondheid en de deugdzaamheid van hun burgers.