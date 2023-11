„Hatten Sie das Kleid verkehrt herum angezogen?“

Vor dreißig Jahren, rothaariger Country-Star Reba McEntire trug bei den 27. jährlichen Country Music Association Awards ein brandheißes Kleid und sorgte auf dem roten Teppich für großes Aufsehen. Es war zwar nicht so fleischlos wie beispielsweise das durchsichtige Grammy-Outfit von Garbage-Frontfrau Shirley Manson aus dem Jahr 1999 oder Rose McGowans Zahnseide-Kleid von den VMAs 1998 – und McEntire sagt, es sei „Oma-Zeug“ im Vergleich zu den heutigen unglaublich sexy Auszeichnungen zeigt Blicke – das tief ausgeschnittene Kleid War Gemessen an den Maßstäben der konservativeren Country-Musikwelt der 1990er-Jahre war es rassig, vor allem, weil es für eine amerikanische Liebste wie McEntire so untypisch wirkte.

„Ich war hübsch, weißt du, mit gerader Schnürung, und ich bin mir sicher, dass es alle schockierte, dass ich ein tiefes Kleid tragen würde. Es war ziemlich skandalös für mich“, erinnert sich die fünfmalige CMA-Gewinnerin und 51-malige Nominierte lachend gegenüber Yahoo Entertainment, während sie auf die CMA-Awards-Zeremonie in dieser Woche blickt.

McEntire verrät – kein Wortspiel beabsichtigt –, dass sie an jenem Abend im Grand Ole Opry, wo sie „Does He Love You“ aufführte, nicht vorgehabt hatte, ein so freizügiges Kleid zu tragen Linda Davis . Das Kleid wurde von der erfahrenen Nashville-Kundin Sandi Spika Borchetta entworfen, die heute Executive Vice President of Creative bei der Big Machine Label Group ist und mit Scott Borchetta von Big Machine verheiratet ist. Spika hatte der Sängerin versichert, dass der fertige Look bescheidener ausfallen würde.

„Die Geschichte war, dass Sandi Spika es für mich gemacht hatte und wir eine Anprobe im Büro hatten. Und ich sagte: „Jetzt, Sandy, du.“ Sind Ich werde diesen (Dekolleté-Bereich) hier ausfüllen, nicht wahr?‘ Sie sagte: „Oh ja, ja, wir werden einspringen; es wird richtig glitzern.‘ Ich sagte: ‚Großartig‘“, erklärt McEntire. „Also waren wir im Grand Ole Opry House und ich habe es anprobiert, ich habe in den Spiegel geschaut und gesagt: ‚Sandy, das ist‘ Trotzdem wirklich tief ausgeschnitten!‘ Sie sagte: ‚Oh, ich glaube, es liegt an der Beleuchtung hier drin.‘‘

Reba McEntire tritt 1993 bei den Country Music Association Awards auf. (Youtube)

McEntire erinnert sich, dass das erste Anzeichen dafür, dass das Kleid mit tiefem Ausschnitt viel Aufmerksamkeit erregen würde, die Begegnung mit einer Country-Legende hinter den Kulissen der Opry war. „Ich ging den Flur entlang und wollte gerade nach links auf die Bühne gehen, und Kris Kristofferson kam auf mich zu. Und er sagt: ‚Wow, du siehst hübsch aus heute Nacht!‘ Ich sagte: „Vielen Dank!“ Ich gehe nach links auf die Bühne und bereite mich vor (für den Auftritt), gehe als Erster hinaus und höre die Menge (Gebrüll). Und ich dachte: „Verdammt, ich schaue.“ Gut!‘“

Allerdings saßen McEntires Schwester, die zeitgenössische christliche Sängerin Susie McEntire, und ihre Eltern an diesem Abend in der tosenden Menge und waren einfach schockiert. „Susie und Mama waren im Publikum und Mama packte sie einfach an den Armen und sagte: ‚Oh, Susie…‚“ Reba lacht. „Nach der Show gehen wir zurück ins Büro und treffen uns mit Mama und Papa und allen anderen, und Papa kommt zu mir rüber. Er sagte: „Reba, hast du das Kleid verkehrt herum angezogen?“ Also, ja… ich schätze, es war etwas niedrig.“

Linda Davis und Reba McEntire auf der Bühne bei den Country Music Association Awards 1993. (Youtube)

Reba sagt, sie habe nach den CMAs keine wirkliche Gegenreaktion erlebt – „Alle waren nur überrascht; Ich glaube nicht, dass irgendjemand meine Platten verbrannt hat oder so!“ – und sie hat es nie bereut, das ikonische Outfit getragen zu haben. Tatsächlich besitzt sie das Kleid nicht nur immer noch, sondern es hat auch ihr Image für immer aufgewertet – und es passt immer noch.

„Tatsächlich habe ich es getragen, als Kelly Clarkson und ich vor (fünf) Jahren bei den CMAs ‚Does He Love You‘ aufführten“, sagt der heute 68-jährige Superstar mit einem Lächeln.

Moderatorin Reba McEntire posiert im Presseraum während der 53. Academy of Country Music Awards 2018. (Isaac Brekken/Getty Images für ACM) (Isaac Brekken über Getty Images)

Die 57. jährlichen Country Music Association Awards finden am 8. November in der Bridgestone Arena in Nashville statt.

