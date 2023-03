Im vergangen Jahr wird Tim Wiese damit konfrontiert, Contact zu Persons aus dem rights Milieu zu pflegen. Signaal Ex-Klub Werder Bremen kreeg een afstand tot een ehemaligen Nationaltorwart. Der versichert non: “Rechts Gedankengut ist mir völlig fremd” – und will zurück zu Werder Bremen.

Tim Wiese heeft van jeglichem Rechten Gedankengut distanziert en hofft auf eine Rückkehr in die Traditionsmannschaft seines früheren Klubs Werder Bremen. Der Fußball-Bundesligist hatte im Oktober seinen langjährigen Torhüter aus dem Traditionsteam verbannt. Voor zover er foto’s zijn gemaakt, die van de 41-jarigen met personen uit het rechtsmilieu.

“Es ist schwierig zu beweisen, was für mich selbstverständlich ist: Ich war und bin nicht een politiek extremen Lager angehörig en droegen es auch nimals sein, of noch rechts noch links”, meinte der frühere Profi im Interview bei bild.de. “Ich bin ein großer Freund von Multikulti und ich lebe das auch tagtäglich in meinem Freundeskreis. Rechtes Gedankengut of rassistische Verhaltensweisen sind mir völlig fremd.”

“Da muss ich nicht long überlegen”

Als u wilt weten wat u kunt doen, kunt u in het traditionele stoomteam spelen. “Werder und Wiese – de oorlog ondergedompeld in een Erfolgstory en in een davon überzeugt, dass es auch wieder een Erfolgstory waren wird. Dafür verdanken zowel een andere zuviel en der Kontakt als de Verhältnis der beteiligten Personen die onder de indruk zijn”, zei er. There würde sich auch für soziale Projekte von Werder engagieren, die zichzelf richten tegen Rechtextremismus: “Wenn so etwas vorgeschlagen wird, würde ich das auf jeden Fall machen. Da muss ich nicht lang überlegen.”

Wiese hat nach eigenen Angaben seine Lehren aus den vergangenen Monaten zoog. “Ich weiß, dass ich in der Vergangenheit mehr darauf hätte eighten sollen, mit wem ich mich umgebe and vor allem hätte ich mich von bestimmten Leuten inhaltlich deutlicher abgrens müssen”, zei er. “Gerade als Teil der Traditionsmannschaft sind mir die Werte des Vereins wichtig.”