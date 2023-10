Als das US-Militär am 20. März 2003 in den Irak einmarschierte, ließen Zeitungen auf der ganzen Welt keinen Raum für Fragen, was dort vor sich ging. „KRIEG“, eine halbseitige Schlagzeile der San Francisco Chronicle maßgeblich erklärt. „Großoffensive im Gange“, sagt Deutschland Rheinische Post sagte die Zeitung.

Ankündigungen der israelischen Bodenoffensive in Gaza seit Freitag tanzten um große Erklärungen dieser Art, wie viele sie in den Wochen seit den Terroranschlägen der Hamas auf Israel am 7. Oktober, bei denen mehr als 1.400 Menschen getötet wurden, erwartet haben. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Hamas-geführten Gazastreifen wurden bei Vergeltungsschlägen etwa 8.005 Palästinenser getötet.

Die Hamas wird von Israel, Deutschland, der Europäischen Union, den USA und anderen als Terrororganisation angesehen.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, sein Militär expandiere in den Gazastreifen und die „zweite Phase“ des Krieges habe begonnen. Aber es ist immer noch unklar: Ist dies der Beginn der geplanten umfassenden Invasion, die Israel in den Tagen nach den ersten Angriffen der Hamas angekündigt hat? Oder kommt das noch?

„Die zweite Phase könnte, wenn man so will, wie eine anhaltende, aber niedrige Ebbe aussehen“, berichtete DW-Korrespondentin Rebecca Ritters am Sonntagmorgen vom Boden in Israel nahe der nordöstlichen Grenze des Landes zu Gaza.

Kleinere Einfälle statt einer umfassenden Invasion

Veronika Poniscjakova, Militär- und Sicherheitsexpertin für Israel und den Nahen Osten an der Universität Portsmouth im Vereinigten Königreich, erklärte gegenüber der DW, warum Netanjahu ihrer Meinung nach „derzeit recht zögerlich“ gewesen sei, die Offensive vom Wochenende als umfassende Invasion zu bezeichnen.

„Aus meiner Sicht denke ich, dass diese (Bodenoperation) die Voraussetzungen für das schafft, was danach kommen könnte“, sagte sie und fügte jedoch hinzu, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen sei, was das sein könnte.

Es könnte der Beginn einer Reihe kleinerer Einfälle sein, sagte sie, und später sei eine große Invasion geplant – oder auch gar nicht, je nachdem, wie sich die Stimmung unter den Verbündeten und unter den Israelis selbst weiter entwickelt.

Poniscjakova erklärte, dass sich die Moral in den letzten drei Wochen, seit Netanyahu erstmals seine Pläne zur Erleichterung einer umfassenden Bodeninvasion bekannt gab – ein Ergebnis, das viele als unvermeidlich betrachteten – geändert habe.

Einige Israelis drängen auf eine Invasion, bis die Geiseln von der Hamas freigelassen werden Bild: Jim Hollander/Matrix Images/picture Alliance

Zum einen hätten die USA, ein treuer Verbündeter Israels, in diplomatischen Gesprächen nach den Angriffen den israelischen Verteidigungskräften (IDF) empfohlen, kleinere Einfälle und Angriffe auf Gaza zu starten, anstatt die angekündigte umfassende Invasion durchzuführen, sagte sie.

Die Gefühle in der israelischen Bevölkerung hätten sich seit den Anschlägen vom 7. Oktober verändert, fügte sie hinzu und verwies auf eine Umfrage Anfang dieser Woche, die darauf hinwies, dass die Bevölkerung „nicht mehr so ​​sehr für eine umfassende Invasion ist wie noch vor zwei Wochen“.

Und schließlich, sagte sie, komme die heikle Frage, wie die IDF die Hamas erfolgreich „zerstören“ könne, ohne das Leben der mehr als 200 von der Terrorgruppe in Israel entführten Geiseln aufs Spiel zu setzen.

Israelische Familien sind wütend über das Schicksal der Geiseln

Jeder dieser Faktoren trägt dazu bei, zu erklären, was Poniscjakova sagte, es scheine ein Versuch der IDF zu sein, diesen Kampf, zumindest zunächst, in kleineren Einfällen und nicht in einer dramatischen, ausgewachsenen Invasion auszufechten. Sie sagte, sie könne sich vorstellen, dass das Militär diese kleineren Übergriffe über mehrere Wochen oder sogar Monate hinweg durchführe.

„Das deutet für mich darauf hin, dass es lange dauern wird, was auch immer passieren wird“, sagte sie.

Berichte von der Grenze

Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch unklar, wie viele israelische Truppen nach Gaza geschickt wurden.

Der Militärsprecher der IDF, Daniel Hagari, sagte in einer Pressekonferenz am Sonntag, dass das Militär „die Bodenaktivitäten und den Wirkungsbereich unserer Streitkräfte im Gazastreifen schrittweise ausweitet“ und fügte hinzu: „Wir werden alles tun, was wir können, von der Luft, zu Wasser und zu Lande.“ Gewährleistung der Sicherheit unserer Streitkräfte und Erreichung der Kriegsziele.“

Seine Kommentare kamen, nachdem es am Samstagabend weit verbreitete Berichte über nächtliche Bombenanschläge gab.

Israelische „Bodenphase wird schrittweise eskaliert": Analyst

„Hier kann man Teile dieser zweiten Phase wirklich sehen und hören, die sich vor unseren Augen und Ohren abspielen“, sagte DW-Korrespondent Ritters. „Wir sehen einen ziemlich konstanten Artillerieangriff (…) sowie Luftangriffe in der Ferne (…) und hören sicherlich von Zeit zu Zeit die über uns fliegenden Kampfflugzeuge.“

Ritters sagte, von ihrer Position aus könne man schweres und leichtes Maschinengewehrfeuer hören, was darauf hindeuten würde, dass das israelische Militär und die Hamas-Kämpfer relativ nahe beieinander stünden. Dennoch „wissen wir im Hinblick auf die zweite Phase nicht genau, was das militärisch bedeutet“, bemerkte sie.

Unterdessen ist es nahezu unmöglich, verlässliche Informationen über die Situation von den Menschen in Gaza zu erhalten, da es seit Freitag im gesamten Gazastreifen zu einem weit verbreiteten Telefon- und Internetausfall kommt.

Daher sei unklar, sagte Ritters, wie viel Widerstand die israelischen Truppen von den Hamas-Kämpfern erhalten hätten. „Informationen sickern nach außen, aber es ist auch ein Informationskrieg“, sagte sie. „Wir bekommen von allen Seiten Desinformation, hören Dinge in den sozialen Medien. Und um wirklich genau zu wissen, was passiert, ist es noch zu früh, um das zu sagen.“

Die IDF veröffentlichte am Sonntag Informationen, in denen sie feststellte, dass mindestens zwei ihrer Soldaten verletzt worden seien.

Israel-Hamas-Krieg: Einblicke vom Militärexperten Mike Martin

„Nur am Anfang“

In Aussagen Jonathan Panikoff, Direktor der Scowcroft Middle East Security Initiative beim Middle East Program des Atlantic Council, der am Freitag veröffentlicht wurde, nachdem die ersten Nachrichten über die Bodenoffensive bekannt wurden, schrieb: „Es bleibt immer noch eine offene Frage, wie groß und umfangreich die Offensive ist Bodenoffensive) wird sein.

„Markiert dies den Beginn einer groß angelegten Bodeninvasion oder ist dies eine Vorbereitung für eine gezieltere, kleinere Operation zur Aufstandsbekämpfung?“ er hat gefragt. „In den kommenden Tagen könnte die Entscheidung Jerusalems darüber bekannt gegeben werden, welche Art von Operation durchgeführt werden soll.“

Auch wenn zum jetzigen Zeitpunkt noch vieles unklar ist, scheinen sich die Experten zumindest in einer Sache einig zu sein: Israels militärische Bemühungen zur „Dezimierung der Hamas“ werden wahrscheinlich lange dauern – „gemessen in Wochen oder Monaten, nicht in Tagen“, schrieb Panikoff und wiederholte Poniscjakova.

Netanjahu schien das selbst zu bestätigen: „Dies ist unser zweiter Unabhängigkeitskrieg“, erklärte er am Samstagabend. „Wir stehen erst am Anfang.“

Israel verstärkt Militäroperationen für „zweite Stufe"

Herausgegeben von: Jon Shelton