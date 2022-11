Hat die Sparpolitik funktioniert? – POLITIK

Während der britische Bundeskanzler Jeremy Hunt in seiner Herbsterklärung enorme Ausgabenkürzungen und Steuererhöhungen ankündigt, blickt Moderatorin Ailbhe Rea auf das Wirtschaftsprogramm zurück, das die aktuelle Debatte immer noch verfolgt: die Sparmaßnahmen der frühen 2010er Jahre. David Gauke, einer der vertrauenswürdigsten Leutnants des ehemaligen Bundeskanzlers George Osborne, spricht darüber, wie die großen Entscheidungen getroffen wurden, und denkt darüber nach, wie er die Dinge anders machen würde, wenn er noch einmal Zeit hätte. Torsten Bell, Leiter des Think Tanks Resolution Foundation und ehemaliger Leiter der Politik des Labour-Chefs Ed Miliband, betrachtet die Auswirkungen der Ausgabenkürzungen und die Unterschiede zwischen den Positionen von Labour und den Konservativen, während Jeremy Corbyn, der ehemalige Labour-Chef, darüber spricht was seiner Meinung nach seine Partei falsch gemacht hat. Carys Roberts, geschäftsführender Direktor des IPPR-Think Tanks, erörtert den Ausgang der öffentlichen Debatte, während Professor Michael Marmot die Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf die Lebenserwartung und die gesundheitliche Ungleichheit im Vereinigten Königreich betrachtet