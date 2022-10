Hat der BSI-Chef Kontakte nach Russland?: Was steckt hinter dem Fall Schönbohm?

Hacker aus Russland bedrohen zunehmend die Cybersicherheit in Deutschland. Der Vorwurf, der BSI-Chef unterhalte über einen Verband Kontakte nach Russland, wiegt daher schwer. Das Innenministerium distanziert sich von Schönbohm – obwohl es von den Vorwürfen gewusst haben soll.

Ob Arne Schönbohm seinen Posten als Chief Cyber ​​Security Officer aufgeben muss, ist noch offen. Doch es sieht nicht gut aus für ihn. Nach dem Vorwurf von Jan Böhmermann im ZDF, über einen Verein Kontakt zum russischen Nachrichtendienst KGB zu haben, verlor er offenbar das Vertrauen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser: Der geplante gemeinsame Auftritt von Faeser und Schönbohm wochenlang wurde die Vorlage des jährlichen BSI-Jahresberichts kurzerhand abgesagt.

Das Thema Cyber ​​Security ist in letzter Zeit immer mehr zum Sorgenkind in Deutschland geworden. Cyberkriminalität ist in Deutschland seit Jahren ein Problem, immer wieder kommt es zu digitalen Angriffen auf staatliche Stellen, die Justiz oder das Gesundheitssystem. Seit dem Angriffskrieg in der Ukraine ist das Thema wieder in den Fokus gerückt, da russische Hacker zunehmend deutsche Infrastruktur angreifen. Die Vorwürfe gegen den BMI-Chef, der für die Cybersicherheit in Deutschland zuständig sein soll, sind daher brisanter und aktueller denn je.

Doch was steckt hinter den Vorwürfen? Schönbohm wird vorgeworfen, Kontakt zu einem Verein namens „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland“ zu unterhalten, den er vor zehn Jahren mitgegründet hat. Aufgrund des Namens könnte man meinen, es sei ein offizieller Sicherheitsrat der Bundesregierung gemeint. Tatsächlich steckt aber ein Verein dahinter, der keineswegs im Auftrag der Bundesregierung tätig ist. Deshalb lautet der volle Name „Cyber-Sicherheitsrat Deutschland eV“, was oft in Vergessenheit gerät, wie Böhmermann am Freitag in seiner Sendung sagte.

Russlandkontakte führen zu Putin

Stattdessen sei der Verband eher eine Kontaktplattform, der viele verschiedene große Unternehmen angehören, aber auch Bundesministerien, erklärt Michael Götschenberg, Experte für Nachrichtendienste und Innere Sicherheit beim rbb. Für ihn – und auch für das Bundesinnenministerium – sind die Vorwürfe nicht neu: Er hat den Fall vor einigen Jahren für das Format „ARD Kontraste“ recherchiert. Das Problem ist nicht so sehr der Verein selbst, sondern die Firma Protelion GmbH, die sich nach eigenen Angaben um Cyber-Sicherheitslücken in verschiedenen Bereichen kümmert. Als Beispiel nannte Böhmermann Hackerangriffe aus Russland, die deutsche Windkraftanlagen lahmlegen oder Maschinen in Krankenhäusern zum Ausfall bringen könnten.

Hier wird es interessant: Bis Ende März dieses Jahres hieß Protelion noch Infotecs GmbH, eine Tochtergesellschaft des russischen Cybersecurity-Unternehmens OAO Infotecs. Nach Kriegsausbruch in der Ukraine wurde das Unternehmen kurzerhand in Protelion umbenannt. Der Grund: Nach Informationen des Recherchenetzwerks Policy Network Analytics wurde die Infotects GmbH von einem ehemaligen Mitarbeiter des russischen Geheimdienstes KGB gegründet. Für seine Arbeit im Bereich der Cybersicherheit wurde ihm sogar eine Ehrenmedaille des russischen Präsidenten Wladimir Putin verliehen.

Vorwürfe sind den Sicherheitsbehörden nicht neu

Schönbohm war sich dieser Tatsache bewusst. Trotzdem brach er als BMI-Präsident nicht die Verbindung zum Verband ab, obwohl Protelion immer noch Mitglied im „Cyber ​​Security Council“ war. Der Diplom-Betriebswirt, Sohn des ehemaligen brandenburgischen CDU-Innenministers Jörg Schönbohm, wurde vom damaligen CDU-Innenminister Thomas de Maizière berufen und war schon damals mit seiner bisherigen Verbandsarbeit auf Kritik gestoßen. Der Klub sei wegen Protelion schon lange im Visier der Sicherheitsbehörden, sagt Experte Götschenberg.

Trotzdem durfte Schönbohm seinen BMI-Vorsitz behalten und engen Kontakt zum Verband bis zum Ende halten und hielt sogar eine Rede zu dessen zehnjährigem Bestehen im September. Für letzteres hatte Schönbohm allerdings eine Genehmigung des Innenministeriums eingeholt. „Trotzdem wird er jetzt zurückgerufen, wahrscheinlich weil die Medien nach der Veröffentlichung im ‚Magazine Royal‘ nun auch etwas getrieben sind“, mutmaßt Götschenberg.

Dass Faeser Schönbohm nicht früher seines Amtes enthoben hat, könnte ihr daher zu Lasten gehen. „Die Vorwürfe haben sich seit Jahren nicht geändert“, sagt Götschenberg. Da muss man sich schon ein bisschen wundern, dass er jetzt plötzlich zurückgerufen werden soll. Gleichzeitig spiele das Bundesinnenministerium derzeit eine wichtige Rolle im Kampf gegen die Cyberkriminalität aus Russland und dürfe daher nicht durch einen „erschossenen Präsidenten“ geschwächt werden, sagte Götschenberg. Wahrscheinlich treibt Faeser deshalb den Wechsel an der Spitze voran.

„Keine Protelion-Produkte“

Auch Experten in den USA berichteten bereits vor Monaten über Verbindungen von Protelion nach Russland. „Forensic News“ äußerte im Januar Vorbehalte gegen Infotecs in den USA, also zu einer Zeit, als Protelion in Deutschland noch unter dem Namen Infotecs firmierte. Nach der Umbenennung des Unternehmens wies das Fachportal „Intelligence Online“ auf die problematischen Querverbindungen nach Russland hin.

Eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums argumentierte am Montag, dass alle IT-sicherheitsrelevanten Produkte für Bundesverwaltungen und Ministerien vom BSI zugelassen werden müssen. Allerdings sind weder Protelion- noch Infotecs-Produkte auf der öffentlichen Liste.

Angesichts der angespannten Lage mit Russland dürfte dies aber keine Rolle mehr spielen. Die Mitgliedschaft von Protelion wurde am Wochenende vom Verein selbst aufgelöst. „Das Vorgehen der Protelion GmbH verstößt gegen die Vereinsziele des Cyber ​​Security Council Deutschland e. V.“, sagte der Präsident des Vereins, Hans-Wilhelm Dünn. Die Vorwürfe im Raum sind mit der Bekämpfung der Cyberkriminalität und der Förderung der Cybersicherheit nicht vereinbar.