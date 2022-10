Hasan Minhaj spielt Not My Job in NPRs „Wait Wait… Don’t Tell Me!“ : NPR

Die Show dieser Woche wurde im Studebaker Theatre in Chicago mit Moderator Peter Sagal, dem offiziellen Richter und Punktezähler Bill Kurtis, Not My Job-Gast Hasan Minhaj und den Diskussionsteilnehmern Helen Hong, Shane O’Neill und Mo Rocca aufgezeichnet. Klicken Sie oben auf den Audio-Link, um die ganze Show zu hören.

Mike Coppola/Getty Images für The Bob Woodruf

Wer ist diesmal Bill?

Es gibt ein Meisterwerk in meiner Suppe!; Englands neuer kurzer König; Wissenschaft der lebenden Toten

Podiumsfragen

Das Lotto ohne Armlehne

Bluffe den Zuhörer

Unsere Diskussionsteilnehmer lasen drei Geschichten über jemanden, der seinen großen Durchbruch hatte, von denen nur eine wahr ist.

Not My Job: Hasan Minhaj beantwortet drei Fragen zu Rob Gronkowski

Hasan Minhaj hatte seinen großen Durchbruch als Korrespondent Die Tagesschau, Seitdem hat er zwei von der Kritik gefeierte Specials erstellt und einen Peabody für seine Show gewonnen Patriot Act. Aber was weiß er über Rob Gronkowski, einen ehemaligen Patrioten, der handelt?

Podiumsfragen

Die Wie kannst du es wagen Spiele; Jungenprobleme; Liebesformel #9

Limericks

Bill Kurtis liest drei nachrichtenbezogene Limericks: Nice Day for A Black Wedding; Der Spa-Pod; Tennis in einer Gurke

Blitz füllen die Lücke aus

All die Neuigkeiten, die wir sonst nirgendwo unterbringen konnten.

Vorhersagen

Unsere Diskussionsteilnehmer sagen voraus, was das bedauerlichste Halloween-Kostüm dieses Wochenendes sein wird.