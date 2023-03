Een Harvard-man wordt geconfronteerd met meerdere zware beschuldigingen van batterij en mishandeling nadat de politie zegt dat ze hem hebben aangepakt toen hij in een koffer ging grijpen die hij vasthield en die later een pistool bleek te bevatten.

De politie van Harvard reageerde zaterdag om 10:08 uur op het 1700-blok van Wildflower Lane voor een huiselijke onrust waar ze ontdekten dat een vrouw van in de vijftig door een familielid in de rug was geslagen en haar verwondde, volgens een persbericht.

De politie vond Juan J. Castro, 27, een paar minuten later lopend nabij de kruising van Forest Downs en Autumn Glen Drive, volgens de release.

Officieren confronteerden Castro en er volgde een “korte fysieke woordenwisseling”, waardoor de agenten zich terugtrokken en om hulp vroegen, aldus de vrijlating. Afgevaardigden van de sheriffkantoren van McHenry County en Walworth County reageerden.

Omstreeks 11:10 uur ging Castro “in een koffer grijpen die hij vasthield” en agenten tackelden hem op de grond, volgens de vrijlating. Hij werd gearresteerd na “weer een korte fysieke woordenwisseling” en agenten vonden vervolgens een aangepast geladen pistool in de koffer.

Castro werd beschuldigd van huiselijk geweld, twee keer verergerde batterij aan een politieagent, verergerd verzet tegen een politieagent, vier keer verzet tegen een politieagent, bezit van een vuurwapen en munitie door een misdadiger, zes keer zware mishandeling en één keer bezit van een spookpistool.

Een spookpistool is een niet-genummerd en niet-traceerbaar vuurwapen dat online kan worden gekocht en thuis kan worden gemonteerd.

De aanklachten waren zondagochtend niet ingevoerd in het rechtssysteem van McHenry County.

Castro werd ook gearresteerd op basis van een bevelschrift van het Illinois Department of Corrections wegens schending van de voorwaardelijke vrijlating, een bevelschrift van Boone County wegens niet verschijnen voor de rechtbank wegens rijden onder invloed en twee aanhoudingsbevelen van McHenry County wegens niet verschijnen voor de rechtbank wegens minachting van de rechtbank. en misdrijven tegen personen.

Twee agenten raakten lichtgewond en werden in plaatselijke ziekenhuizen behandeld en vrijgelaten. Castro werd ook geëvalueerd en vervolgens in plaats van borgtocht naar de McHenry County Jail gebracht.