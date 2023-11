Harvard, Israël en Hamas: hoge spanning op de campus

Op Amerikaanse elite-universiteiten worden verhitte debatten gevoerd over Israël, Palestina, Gaza en Hamas. Joden klagen over antisemitisme, moslims over islamofobie. Gesprekken rond de campus van Harvard met studenten, activisten en professoren.

Pro-Palestina-demonstratie op 14 oktober aan de Harvard Universiteit in Cambridge, Massachusetts. Brian Snyder/Reuters

Zodra je de eerbiedwaardige Harvard-campus met zijn bakstenen gebouwen en verzorgde groene ruimtes betreedt, begint het al. Een tiental mensen met Israëlische vlaggen hebben zich verzameld voor het standbeeld van de oprichter van de topuniversiteit, John Harvard. Op de borden staat: “Wij staan ​​achter Israël.” Iemand houdt een poster omhoog met een foto van een driejarig meisje dat door Hamas is ontvoerd.

Een voorbijganger betrekt een van de demonstranten – een advocaat die lesgeeft aan Harvard – in een discussie over de vraag of Israël een bezettingsmacht is.

Guille weet wat Hamas met iemand als hij zou doen

Op slechts een steenworp afstand heeft het Palestijnse Solidariteitscomité een installatie opgericht die ons herinnert aan het lot van de bevolking van Gaza. Na dagenlang werken noteerden studenten duizenden namen op een rol papier, die nu uitgespreid op het gazon ligt. Dit zijn Palestijnen die zijn omgekomen bij Israëlische aanvallen.

Rood besmeurde lakens herinneren aan de burgerslachtoffers van de oorlog, en een verwoest schoollokaal herinnert aan de situatie van de kinderen. De aanwezige Palestijnse M., die hier studeert maar niet bij naam wil worden genoemd, geeft een half uur lang perfect geformuleerd overzicht van de geschiedenis van Israël en Palestina, van Herzl tot de Zesdaagse Oorlog tot het meest recente conflict, toen gevraagd waar dit over gaat. Het enige dat niet verschijnt is de aanval van Hamas op 7 oktober. Ze vertelt dat ze de afgelopen twee weken herhaaldelijk is tegengekomen vanwege haar hoofddoek en de keffiyeh die ze af en toe draagt.

Een van de organisatoren en lid van de groep Graduate Students for Palestine (GS4P) is Guille. De 21-jarige studente politicologie komt uit Andalusië. Hij is enthousiast over de middeleeuwen, toen christenen, joden en moslims vreedzaam samenleefden – de ‘gouden eeuw’. Hij draagt ​​ook de Palestijnse sjaal. Hij maakt er geen geheim van dat hij homoseksueel is en dat Hamas waarschijnlijk korte metten met hem zou maken. “Wij zijn niet voor Hamas, maar we begrijpen radicalisering”, zegt hij.

Hij wil ook niet met zijn volledige naam verschijnen. Hij staat al op de zwarte lijst. Hij noemt het busje dat al een tijdje rondrijdt op de campus, met de namen van Palestijnse activisten erop gedrukt. Gerenommeerde advocatenkantoren hebben gezegd dat ze deze mensen niet zouden aannemen. Guille zegt ook dat de commissie bewust witte mensen zoals hij, die minder door discriminatie worden bedreigd, naar bijeenkomsten en als interviewpartners stuurt.

De campus van Harvard houdt een lijst bij met namen van Palestijnen die zijn omgekomen in de recente Gaza-oorlog. Brian Snyder/Reuters

“Voor gelijkwaardig samenleven tussen volkeren”

Op de vraag of hij zichzelf als antizionist omschrijft, zegt Guille: „Ik ben tegen etnonationalisme en blanke suprematie, in welke vorm dan ook.“ Kan hij zich niet voorstellen dat joden het antisemitisch vinden als het bestaansrecht van Israël in twijfel wordt getrokken? Hij wijst elk vermoeden dat hij antisemitisch zou kunnen zijn van de hand. “Ik sta voor vreedzaam en gelijkwaardig samenleven tussen de volkeren van Palestina.”

Hij verdedigt zichzelf tegen de gelijkstelling van antizionisme met antisemitisme. Ten slotte namen ook veel joden deel aan het Palestinacomité. Hoe kunnen ze dan antisemitisch zijn? Hij vergelijkt zijn inzet met de beweging van ’68, die de straat op ging tegen Vietnam. “Ik ben bang dat we er later van worden beschuldigd dat we niet opstaan ​​tegen het geweld”, zegt hij.

Guille is eigenlijk een sympathieke, intelligente man. Wat opvalt als je met hem en mensen zoals hij praat, is de wisselwerking tussen idealisme en het onderliggende totalitarisme. Als Israël zich passief en pacifistisch zou gedragen, zou er niet automatisch een gouden tijdperk van tolerantie aanbreken. Achter zijn goedgekozen woorden schuilt óf veel naïviteit óf brutaliteit.

Eli, de Joodse antizionist

Hij heeft gelijk dat veel joden hier ook zo denken als hij. Eli Gerzon is bijvoorbeeld actief in de groep Jewish Voice for Peace (JVP). Op 7 november werd hij gearresteerd terwijl hij deelnam aan een verboden demonstratie met de Students for Justice in Palestine (SJP) aan de Brandeis Universiteit in Waltham, Massachusetts. De 39-jarige, wiens beroep ook activist is, werkt al negen jaar als organisator voor de JVP. Hij is meerdere keren in Palestina geweest, vertelt hij in een café vlakbij de Harvard-campus. Hij vermijdt het woord “Israël”; maar hij beschrijft het land als de meest racistische plek ter wereld.

Eli Gerzon noemt zijn beroep als activist. De 39-jarige is betrokken bij de groep Jewish Voice for Peace (JVP). Lita Xu Ling Kelley

Hoe komt het dat hij als Jood zo antizionistisch is? “Juist omdat er genocide in mijn familie plaatsvond, is het mijn plicht om actie te ondernemen tegen genocide”, zegt hij. ‘Nooit meer, zeggen ze. Maar dat zou niet alleen voor Joden moeten gelden.” Voor hem bestaat antisemitisme alleen van rechts. Als iemand als zionist wordt aangevallen, is dat iets anders.

Over antizionisme gesproken: waar moeten de Joodse Israëli’s heen als hun staat wordt ontbonden? “Ze kunnen daar blijven zolang ze anderen niet willen domineren”, zegt Gerzon. ‘Anders zijn er genoeg andere democratieën waar ze heen kunnen. En in niet-democratische staten kunnen ze strijden voor democratie.”

Beschrijvingen waren ‘nepnieuws’

Wat vindt hij van de Hamas-aanval van 7 oktober? “Daar wil ik niets over zeggen”, antwoordt hij. Waarom niet? De meest gruwelijke verhalen hierover blijken nepnieuws te zijn, zegt hij. En sommige slachtoffers werden neergeschoten door Israëlische soldaten.

Toen hem opnieuw werd gevraagd of hij geen woord van medeleven kon uiten, zei hij eenvoudigweg: „De geschiedenis begint niet op 7 oktober.“ Heeft hij sympathie voor Hamas? Opnieuw “geen commentaar”. Wanneer hem aanhoudend wordt gevraagd, zegt hij: “De oorzaak van het geweld ligt in het kapitalisme, het zionisme en het kolonialisme.” Bovendien denkt hij dat de meerderheid van de studenten net zo denkt als hij.

De kilheid van deze uitspraken, afkomstig uit de mond van een polyglot, bereisd Joods-Amerikaan, is schokkend.

De fascinatie van de gecultiveerde voor barbarij

JJ Kimche, een Israëlische promovendus aan Harvard, publiceerde een artikel in de Wall Street Journal dat eindigt met de woorden: ‘Als kleinzoon van een overlevende van Auschwitz en student Duits-Joodse geschiedenis kon ik lange tijd nauwelijks geloven dat hoogontwikkelde Duitsers – uit het land van Goethe en Beethoven – toonden sympathie en zelfs enthousiasme voor de slachting van Joden. Nu geloof ik het. Ik heb het met mijn eigen ogen gezien.’

In een interview zegt hij niet alleen teleurgesteld te zijn in zijn medestudenten, maar ook getraumatiseerd. Slogans als ‘Globaliseer de Intifada!’ hij kon het alleen maar opvatten als een oorlogsverklaring aan alle Joden in de wereld. De anti-Israëldemonstraties, nog voordat Israël ook maar één schot op Gaza afvuurde, vergiftigden het klimaat op de campus en radicaliseerden ook veel Joodse studenten aan de andere kant.

Hij kan de vergeetachtigheid van de geschiedenis door de demonstranten alleen verklaren met de wijdverbreide universitaire ideologieën die het Westen tot zondebok maken voor al het kwaad in de wereld, terwijl alles wat van zijn ‘slachtoffers’ voortkomt automatisch goed moet zijn.

De fatale invloed van postkoloniale studies

Isaiah Schrader, die aan de Harvard University promoveert in de Chinese geschiedenis, ziet dat ook zo. De 24-jarige zegt dat hij, wellicht omdat hij geen herkenbare tekens als het keppeltje draagt, nooit het slachtoffer is geworden van antisemitische aanvallen. Maar hij voelt zich ook verward en verlaten, zoals hij zegt. Hij begrijpt het zwart-witdenken niet dat Hamas plotseling in ‘antikoloniale verzetsstrijders’ verandert. “Vooral omdat de meeste Joodse Amerikanen een kritische relatie met Israël hebben en het lot van de Palestijnen begrijpen”, zegt hij.

Schrader ziet de oorzaak van het waanidee ook vooral in de wijdverbreide ‘postkoloniale’ ideeën: ‘Ze worden gekenmerkt door moreel absolutisme, gekoppeld aan het zelfvertrouwen van Ivy League-vertegenwoordigers die kunnen zeggen wat ze willen, omdat er toch geen echte zijn. Wat hem echter zorgen baart, is dat over twintig jaar dezelfde mensen op invloedrijke posities zullen staan.

Wat hem ook stoort, is het feit dat de conflicten rond Israël zoveel meer verontwaardiging oproepen dan andere: “Als sinoloog ligt het lot van de Oeigoeren en Tibetanen mij nabij”, zegt hij. “Maar over deze en zoveel andere onderdrukte minderheden wordt nauwelijks meer gesproken.”

De 91-jarige hoogleraar wordt herinnerd aan 1968

Op 7 oktober – onmiddellijk na de Hamas-aanval – publiceerden 35 studentenorganisaties van de Harvard Universiteit een verklaring waarin zij schreven: „Wij houden het Israëlische regime volledig verantwoordelijk voor het zich ontvouwende geweld.“ Omdat het universiteitsbestuur, dat doorgaans graag commentaar geeft op politieke kwesties, zweeg, ondertekenden 350 faculteitsleden een open brief om hun verzet te uiten. Eén van de ondertekenaars was de bekende politieke theoreticus Harvey Mansfield, die 91 jaar oud is maar pas een paar maanden met pensioen is gegaan.

“De onrust doet me denken aan de jaren zestig”, zegt hij in de woonkamer van zijn huis, onder het genot van thee en gebak. “De slogans van die tijd waren ongelooflijk stom, en tirannen als Mao werden geïdealiseerd. Mensen waren tegen de oorlog in Vietnam. Maar vergeleken met de huidige verheerlijking van Hamas was dat eervol omdat er absoluut rationele redenen waren voor de oppositie.” Hij is verbaasd over hoe overdreven gevoelig de “Sneeuwvlokgeneratie” is als het gaat om correcte voornaamwoorden en micro-agressies – en hoe harteloos in het gezicht van echte barbarij. “Het is een enorme hoeveelheid onzin.”

Heeft dat iets te maken met het quixotische, bevoorrechte bestaan ​​in de ivoren toren? Mansfield zegt nee. De academie heeft de ivoren toren nodig om afstand te houden van de politiek, de mainstream en ook van haar eigen subjectiviteit. “Het probleem is dat het tegenwoordig een verplichting is geworden om een ​​sociaal standpunt in te nemen. Deze toewijding heeft het verlangen naar wetenschappelijke objectiviteit vervangen.”

“Het verdriet om de slachtoffers zou beide partijen kunnen verenigen.”

Shira Hoffer is 70 jaar jonger dan Mansfield. De Joodse student sociale wetenschappen zette begin november een hotline op aan de Harvard Universiteit om vragen over Israël en Palestina te beantwoorden. Het team is divers en streeft er niet naar om absolute waarheden bekend te maken, maar eerder om de basis te bieden voor een objectieve discussie. In de eerste twee weken hebben al 150 bellers contact met ons opgenomen, sommigen hebben meerdere keren gebeld.

“De meeste mensen leven hier in homogene bubbels”, zegt Hoffer. “We proberen een gesprek op gang te brengen en discussies op gang te brengen.” Protesten zijn hiervan een slechte vorm omdat ze meestal gebaseerd zijn op slogans, en slogans zijn vereenvoudigingen. Het conflict in het Midden-Oosten is te complex om in één zin samen te vatten.

Empathie is veel belangrijker. “Omdat het verdriet om de slachtoffers aan beide kanten iets kan zijn dat ons niet alleen scheidt, maar ons ook verenigt”, zegt ze. Op Harvard bestaat ook zowel antisemitisme als islamofobie, dat wil zeggen gedeelde ervaringen met racisme. En verliest ze nooit de moed als ze te maken krijgt met geharde radicalen? “Ik zeg altijd tegen mezelf dat niemand de wereld erger wil maken. Iedereen wil het goede op zijn eigen manier.”