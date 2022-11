Harte Sanktionen gegen Arbeitslose bleiben (nd-aktuell.de)

Spätestens am Ende des Monats ist vom Einkommen des Bürgers nichts mehr übrig. Foto: dpa/Christin Klose

Schon vor der Sitzung des Vermittlungsausschusses am Mittwoch hatten sich die Parteien der rot-grün-gelben Koalition und der Oppositionsunion auf einen Kompromiss zum Bürgereinkommen geeinigt. Die Bundesregierung machte den Konservativen viele Zugeständnisse, nachdem sie die Reform im Bundesrat blockiert hatten. Schon in den ersten sechs Monaten, in denen Menschen das Bürgergeld beziehen, können Leistungen nun schnell gekürzt werden, wenn sie nicht so mit den Jobcentern kooperieren, wie sie es sich vorstellen. Zudem sorgt das neue Design nun für deutlich geringere Schutzkapazitäten. Am Freitag könnten Bundesrat und Bundestag dem Bürgergeld zustimmen, damit es Anfang nächsten Jahres in Kraft treten und das Hartz-IV-System ablösen kann.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Unionsfraktionschef Friedrich Merz mit der Einigung. „Die Koalition war hier sehr schnell und – zu meiner Überraschung – sehr weitgehend kompromissbereit“, sagte der CDU-Vorsitzende. Als größten Erfolg der Union wertete er den Verzicht auf die geplante sechsmonatige „Vertrauensperiode“. Darin wären nach Koalitionsplänen Sanktionen gegen Empfänger von Bürgereinkommen in geringerem Umfang möglich gewesen. Dieses Mal wurde abgesagt. „Wir haben auf die Vertrauensfrist verzichtet, um im Vermittlungsausschuss einen gemeinsamen Kompromiss und Mehrheiten zu finden“, sagte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Britta Hasselmann. „Es tut mir sehr leid.“

Die Linkspartei und gesellschaftliche Organisationen kritisierten das Abkommen. Thüringens Sozialministerin Heike Werner beklagte die Minderung der Bürgereinkommen durch die drohenden Sanktionen. »Der Regelsatz von 502 Euro ist bereits für das Existenzminimum zu niedrig. Aber vom Existenzminimum kann man nichts abziehen“, erklärte die Linken-Politikerin am Dienstag in Erfurt. Wenn eine alleinerziehende Mutter es nicht zu ihren Terminen schafft, braucht sie Unterstützung statt Sanktionen. Doch aller Kritik zum Trotz Werner betonte, es sei wichtig, dass jetzt eine Einigung erzielt werde: „Damit haben die Betroffenen Gewissheit über die ab Januar 2023 geltenden Neuregelungen“, erklärte der Minister. Ob die Linkspartei mitmacht, bleibt abzuwarten der Landesregierung nicht nur in Thüringen, sondern auch in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen, wird dem Bürgergeld im Bundesrat zustimmen.

Nach dem nun gefundenen Kompromiss wollten die Parteivertreter die Sitzung des Vermittlungsausschusses am Mittwochabend nicht als reine Formsache bezeichnen. „Nichts ist entschieden, bevor alles entschieden ist“, sagte Merz. Die Ampelvertreter sprachen von einer guten Basis, die die Zustimmung des Vermittlungsausschusses ermöglichen könnte.