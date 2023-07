Lübeck. Für den Zweitligisten Lübeck Cougars ist der Zug nach oben bereits zur Saisonmitte abgefahren. Im Ostsee-Derby musste die Mannschaft von Cheftrainer Perez Mattison vor rund 800 Zuschauern auf dem Buniamshof eine bittere 21:47-Niederlage gegen die Rostock Griffins hinnehmen und hat nun zwei Siege und drei Niederlagen auf dem Konto.

Die Gastgeber erwischten einen Traumstart. Im dritten Spielzug bediente Quarterback Jake Schimenz Wide Receiver Paul Mäusling mit einem riskanten Pass durch die Mitte. Ein Rostocker Verteidiger flog knapp am Ball und Receiver vorbei – und Mäusling lief 77 Yards in die Endzone der Griffins und brachte die Berglöwen mit 7:0 in Führung.

Und es kam noch besser: Lübecks Passverteidiger Angelo Blake beendete Mecklenburgs erste Angriffsserie mit einer Interception und verschaffte Schimenz und Co. damit die Chance auf weitere Punkte.

Doch daraus wurde nichts – im Gegenteil. Der Lübecker Angriff musste sich schnell wieder vom Ball trennen. Doch anstatt die Gäste mit einem langen Punt weit nach hinten zu schicken, blockten die Rostocker den Versuch und kamen 21 Meter vor der Lübecker Endzone wieder in Ballbesitz.

Und jetzt übernahmen die Griffins. Gast-Quarterback Isaiah Weed konnte fast nach Belieben umschalten und kontrollieren, Pass für Pass an den Mann bringen oder einfach selbst laufen. Für die Punkte sorgte jedoch vor allem Ruben J. Saint-Jean. Der Wide Receiver der Griffins fing in der ersten Halbzeit drei Touchdown-Pässe und führte damit mit 21:7.

Rostock übernimmt das Kommando

Beim Lübecker Angriff funktionierte dagegen kaum etwas. Wenig Raumgewinn, eine Interception von Schimenz, der dieses Mal eindeutig erst der zweite Sieger im Duell zwischen den US-Spielmachern und Weed war, ein weiterer fast geblockter Punt.

Kurz vor der Pause gab es jedoch wieder Hoffnung. Schimenz bediente erneut Mäusling, der mit seinem zweiten Touchdown die Partie auf 14:21 verkürzte. Doch das half am Ende nichts, denn nach dem Wechsel hatten die Rostocker wieder Ball- und Gegnerkontrolle, zogen – unter anderem durch den vierten Touchdown von Saint-Jean – auf 47:14 davon. Dass Cougars-Spielmacher Schimenz wenige Sekunden vor Schluss mit einem 1-Yard-Lauf den Vorsprung auf 21:47 verkürzte, hatte nur noch statistischen Wert.

Eine bittere Pleite für das Team von Perez Mattison – und am kommenden Samstag (16 Uhr) müssen die Cougars gegen die noch ungeschlagenen Hildesheim Invaders antreten…

