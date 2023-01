„Hart aber fair“: Bei Klamroth dreht sich alles ums Klima – schafft er den Spagat?

Das sind die Gäste:

Aimée van Baalen: Sprecher der Aktivistengruppe „Last Generation“

Sven Plöger: Meteorologe und ARD-Wetterexperte

Hildegard Müller: Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA)

Gitta Connemann (CDU): Mitglied des Deutschen Bundestages und Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion

Konstantin Kuhle (FDP): Stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Bundestag

„Wie verändert die Klimakrise den Alltag?“ fragt Louis Klamroth im ARD-Talk „Hart aber fair“ an diesem Montagabend. Und die könnte er fast selbst beantworten, denn seine Beziehung zu Klimaaktivistin und „Fridays-for-Future“-Gesicht Louisa Neubauer beschäftigt nicht nur die Medien. Auch der WDR-Rundfunkrat will am Dienstag über die Personalie beraten.

Der WDR-Rundfunkrat will Klamroths Beziehung zu Klimaaktivistin beleuchten

Klamroth soll seine Beziehung zu Neubauer erst nach Unterzeichnung seines Vertrages als Nachfolger von Frank Plasberg öffentlich gemacht haben. Möglicherweise hat er gegen die Compliance-Richtlinien des WDR verstoßen.

Jetzt wird es für Klamroth am Montag ernst: Erstmals seit dem Moderationswechsel ist der Klimawandel ein Thema. Konkret: „Letzter Abstieg: Wie verändert die Klimakrise den Alltag?“

Von den grünen Schneehängen in den Alpen geht es ums Ganze: „Wird die Klimakrise die Menschen bald entbehren? Warum verfehlt Deutschland trotz allem erneut seine Klimaziele? Und wie radikal darf der Protest dagegen sein?“

„Letzte Generation“ trifft auf die Autoindustrie: Schafft Klamroth das Gespräch?

Eine der Diskussionsteilnehmerinnen war Aimée van Baalen, Sprecherin der Aktivistengruppe „Last Generation“. Ihre Mitstreiter sorgten mit Klebeaktionen auf Straßen und Plätzen in ganz Deutschland für Aufsehen. Hildegard Müller, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie, wird aufgrund ihrer Position von solchen Protesten nicht viel halten. Der Meteorologe Sven Plöger warnt immer wieder vor den gewaltigen Folgen der menschengemachten Erderwärmung.

Kann Klamroth die Diskussion moderieren, ohne das Gesicht zu verlieren? Wird der Moderator über die Sitzung des WDR-Rundfunkrates sprechen? Sich aus der Diskussion zurückziehen? Das Medieninteresse am Klimagespräch dürfte am Montag groß sein. Dann wird sich zeigen, ob „hart aber fair“ seinem Namen alle Ehre macht.