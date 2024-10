Prins Harry heeft een soloreis naar Afrika en zijn vrouw Meghan Markle heeft er zin in. Ook de kinderen Archie (5) en Lilibet (3) sinds hun geboorte.

Darüber berichtte op de Britse Zeitung Express.co.uk. De reis begint op 1 oktober 2024 – de eerste dag van uw verblijf bij Herzog von Sussex (40) in uw laatste week (6 oktober 2024) nadat u herenigd bent met Meghan (43) en de twee kinderen samen.

Harry en Meghan: Reis naar Zuid-Afrika met Rätsel auf

Nu hebben we een royale reis voor een paar dagen, zodat we ervan kunnen genieten. Harry kijkt naar Johannesburg (Zuid-Afrika) en brengt tijd door met zijn familie en vrienden.

Alles over het thema Koningshuizen Meer opmerkingen

Een insider vindt het jammer dat Harry’s Aufenthalt in Johannesburg de volgende termijn niet officieel is. “Alles is nog geheim, maar Harry wacht al een paar dagen”, aldus Quelle. Beplant met een nieuwe geheime boodschap: „Als je geen nieuwe reis hebt, kun je je semesterkalender regelen en kun je privé blijven.“

De afgelopen week had Prins Harry meer solo-activiteiten elders, zowel in de VS als in Groot-Brittannië en Afrika. Dat is alles over Meghan en de kinderen:

We hebben een relatie met onze vrienden en familie in Lesotho (Königreich in Zuid-Afrika) en met een leidend licht op het werk van onze volksgezondheidsorganisatie. Neem Harry’s reis naar Londen en woon de WellChild Awards bij. Er was ook New York City, waar de Algemene Vergadering van de VN en de Klimaatweek werden besproken.

Royal-fans hebben rekening gehouden met de solo-ervaringen van Prins Harry over hun mening over Meghan, die ze de afgelopen week doorbrachten. Een insider meldde: “Harry is al een tijdje weg. Er is een reis van je eigen Faust om te onthouden, wat belangrijk is in de tijd van je gedachten en overlegen.”

Dit zijn de aspecten van de relatie tussen de Herzog en de Herzogin van Sussex als gevolg van persoonlijke veranderingen. Ashley Hansen, die als communicatieleider bij Archewell werkte, kon samenwerken met haar eigen PR-bedrijf.

Hansen’s Entscheidung, weiterhin als Beraterin für das Paar tätig zu sein, markeer een Abkehr von de bisherigen 18 Mitarbeitern, die uw positie volledig is geworden. Tevens ontvangt u de PR voor het Markles Lifestyle Mark “American Riviera Orchard”.

De tekst is geschreven met de steun van de artistieke intelligentie (KI), geschreven en geredigeerd door Dorothea Köhler. Meer informatie over uw omgeving vindt u hier.