Harry und Meghan erzählen ihre Geschichte – schon wieder. Aber was kommt als nächstes?

Hallo, königliche Beobachter. Dies ist Ihre regelmäßige Dosis königlicher Nachrichten und Analysen. Das im Internet lesen? Melden Sie sich hier an, um dies in Ihren Posteingang zu erhalten.

In dem Trailer, der neulich strategisch gedroppt wurde, um das Interesse an den neuen Netflix-Dokumentationen über Prinz Harry und Meghan, Herzogin von Sussex, zu wecken, stellte sie die Frage: „Ist es nicht sinnvoller, unsere Geschichte von uns zu hören?“

Und in den ersten drei Folgen der Serie, die am frühen Donnerstag mit dem Streaming begannen, bekräftigte Harry dieselbe Ansicht und sagte einmal, dass das Paar, das 2020 von seinen offiziellen königlichen Pflichten zurückgetreten war, „niemals unsere Geschichte erzählen durfte. „

Doch nach der Hälfte der Serie – die letzten drei Folgen erscheinen nächsten Donnerstag – hat man das Gefühl, dass diese Erzählung ihrer Geschichte in vielerlei Hinsicht ein Versuch ist, weiterhin einen ausgetretenen Boden der Beschwerde gegen die königliche Familie zu formen und zu erheben wiederholte Besorgnis über Themen wie Rassismus und das Eindringen der Medien in ihr Leben.

„Wenn es das Interview mit Oprah Winfrey nicht gegeben hätte, wäre dies vielleicht als eine bahnbrechendere Dokumentation angesehen worden“, sagte Carolyn Harris, eine in Toronto lebende königliche Autorin und Historikerin, in einem Interview.

Aber da war das Oprah-Interview vor anderthalb Jahren die neben vielen anderen Enthüllungen Meghans Erklärung enthielt, dass ein namenloses hochrangiges Mitglied der königlichen Familie sich Sorgen um die Hautfarbe ihres ersten Kindes machte, bevor es geboren wurde.

Während die Zuschauer ein intimeres Porträt ihrer Werbung erhalten, landeten in den ersten drei Folgen keine ähnlichen Bomben (noch gab es eine Erweiterung dieser spezifischen Aussage gegenüber Oprah).

Prinz Harry und Meghan, als sie 2017 ihre Verlobung der Welt bekannt gaben. Die ersten drei Folgen der Netflix-Dokumentationen konzentrieren sich auf das frühe Leben, die Werbung und die Verlobung von Harry und Meghan – mit Schwerpunkt auf Belästigung durch die Medien und Rassismus, nachdem ihre Beziehung veröffentlicht wurde . (Dominic Lipinski/PA über AP)

„Ich denke nur, dass es mehr vom Gleichen ist. Ich meine, dieses Mal wird es auf eine ziemlich funktionsähnliche Weise geliefert. Es gibt überhaupt keine Balancen. Es ist sehr glänzend. Es ist sehr gutteral“, sagte der britische PR-Experte Mark Borkowski in einem Interview.

Die Serie, sagen einige Marketingexperten, gibt Harry und Meghan die Möglichkeit, ihre eigene Erzählung zu gestalten, etwas, das ihnen wirklich wichtig ist.

„Umgestaltung der öffentlichen Wahrnehmung“

Die Zuschauer wurden per Video und Schnappschuss von frühen Momenten ihrer Kindheit – einem Klavierspiel-Fotoshooting für Harry mit Bruder Prinz William und seinen Eltern Prinz Charles und Diana, Prinzessin von Wales, und Szenen aus Meghans jüngeren Tagen in Kalifornien – in ihr Leben mitgenommen jetzt in demselben Zustand, mit ihren Kindern in Montecito.

(Aus kanadischer Sicht gibt es einige neue Details zu Meghans Leben in Toronto, wo sie in den frühen Tagen ihrer Beziehung lebte.)

Ein Großteil des Fokus der ersten drei Folgen der Serie unter der Regie von Oscar-Nominierten Liz Garbusis liegt auf den Medien, insbesondere den britischen Boulevardmedien, und den Aktionen der Paparazzi – ein langjähriges Ziel von Harry.

„Sie haben eine ziemlich schwierige Zeit mit den britischen Medien durchgemacht, weil es ziemlich viele negative Geschichten gegeben hat“, sagte Marketingberaterin Diana Young gegenüber Margaret Evans von CBC in London.

„Bei dieser PR-Strategie, die sie derzeit anwenden, geht es wirklich darum, die öffentliche Wahrnehmung umzugestalten und auch, wie sie von der Weltöffentlichkeit gesehen werden, nicht nur in Großbritannien, sondern auch in den USA [United States] und weiter weg.“

UHR | 1. Hälfte der Dokumentationen richtet sich an die Boulevardpresse: Harry und Meghan-Doku-Serie zielt auf Boulevardzeitungen ab Die ersten drei Folgen der Netlfix-Dokuserie von Prinz Harry und Meghan Markle sind frei von Bomben, rücken die königliche Familie aber immer noch nicht in ein schmeichelhaftes Licht. Stattdessen zielt es hauptsächlich auf die Boulevardpresse, die Rassismus angeheizt hat, sagt das Paar.

„Selbst wenn er über seine Kindheit sprach, sprach er nicht über all die Sommer, die er in verbrachte [royal estates or time spent at homes] wenn er von den Paparazzi weg gewesen wäre“, sagte Harris.

„Er konzentrierte sich auf die Ausflüge mit seiner Mutter, bei denen die Presse sehr präsent war.“

‚Viel über Diana‘

Was Harris an den ersten drei Folgen am meisten beeindruckte, sagte sie, war, dass „es sehr wenig über Harrys direkte Beziehung zu seinem Vater und seinem Bruder gab“.

„Es gab viel über Diana, Prinzessin von Wales, genauso wie Meghan viel über ihre Mutter sprach und ihre Mutter als Teil des Dokumentarfilms auftrat.“

Auch die Fokussierung auf Diana fiel Borkowski auf.

„Was sie tun, versucht sich zu positionieren [Meghan] als Diana, was sie nicht ist.“

Zuschauer, die nach einer rein persönlichen Erzählung von Harry und Meghans Perspektive suchen, hätten sie hier nicht gefunden. Stattdessen schien es einen Versuch zu geben, einige ihrer Erfahrungen breiteren Themen gegenüberzustellen.

Büroangestellte sehen sich am Donnerstag in London die Netflix-Dokumentation über Prinz Harry und Meghan an. (Jonathan Brady/The Associated Press)

„Was wir gesehen haben, waren viele Bemühungen, ihre persönliche Erzählung mit umfassenderen politischen Ereignissen wie dem Brexit, dem Widerstand gegen die Einwanderung in das Vereinigte Königreich, dem Commonwealth zum Beispiel und anderen umfassenderen Themen über Rasse und Großbritannien zu verbinden“, sagte Harris.

„Wir sehen, wie so oft im königlichen Leben, dass sich das Persönliche und das Politische überschneiden.“

Harris sagte, es sei klar, dass Harry und Megan eine Botschaft senden wollten, dass es bei all dem um mehr als sie gehe.

„Oft … haben ihre Kritiker sie beschuldigt, ziemlich selbstgefällig zu sein, sich ständig auf die Herausforderungen zu konzentrieren, denen sie gegenüberstehen, und nicht auf die größeren Probleme, die in der Welt passieren. Und sie haben in diesem Dokumentarfilm argumentiert, dass die Probleme sie sind , mit denen wir konfrontiert sind, überschneiden sich sehr stark mit umfassenderen Problemen.“

Teil einer breiteren Debatte?

Diese Überschneidung mit umfassenderen Themen legt nahe, dass die erste Hälfte der Dokumentationen, auch wenn sie von vielen als wenig wirklich Neues angesehen wird, weiterhin in breitere Diskussionen über die Zukunft der britischen Monarchie einfließen könnte, insbesondere im weiteren Verlauf die neue Herrschaft von König Karl.

„Ich denke, es wird zu einer Diskussion über Vielfalt innerhalb des königlichen Haushalts beitragen“, sagte Harris und verwies auf die Überprüfung, die letzte Woche stattfand Ein Mitglied des königlichen Haushalts verließ ihre Rolle nachdem er gegenüber einer Frau bei einem Empfang Äußerungen über Rasse und Nationalität gemacht hatte, die der Palast als „inakzeptabel und zutiefst bedauerlich“ bezeichnete.

UHR | Harry und Meghan scheinen ‚Verständnis‘ zu suchen, sagt der Journalist: Harry-und-Meghan-Dokumentationen debütieren auf Netflix Hannah Thibedeau von CBC News Network spricht mit der Autorin und Journalistin Genelle Aldred.

„Es gab zuvor Presseberichte über die Hintergründe der Menschen, die im königlichen Haushalt arbeiten, und darüber, dass Meghan unter denen, die im königlichen Haushalt arbeiteten, nur sehr wenige Menschen mit ihrem eigenen Hintergrund getroffen hätte. Ich denke also, dass es gut sein könnte Diskussion und Debatte darüber fortgesetzt werden“, sagte Harris.

Dennoch bleibt eine ziemlich große Unbekannte über Harry und Meghan: Wie oft können Sie erzählen, was im Wesentlichen dieselbe Geschichte ist, egal wie wichtig Sie es für wichtig halten?

„Für Harry und Meghan persönlich sind sie derzeit berühmt, weil sie so viel Zeit damit verbracht haben, über ihr Leben und ihre Erfahrungen zu sprechen, und für die beiden wird sich die Frage stellen: Was passiert als nächstes? Was werden sie tun vorwärts gehen?’“, sagte Harris.

Als Borkowski nach vorne blickt, sieht er, dass Harry und Meghan „keine Straße mehr“ haben, wenn es darum geht, ihre Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die in den Vereinigten Staaten auf Interesse stößt, in Großbritannien jedoch dünner werden könnte

„Ich habe hier mit vielen jungen Leuten gesprochen [on Thursday]“, sagte Borkowski. „Sie sagen, dass es ihnen eigentlich egal ist.“

Harry und Meghan haben ihre Archwell Foundation gegründet, die sich auf Themen wie psychische Gesundheit, Rassengerechtigkeit und Bemühungen zur Bekämpfung von Desinformation und Fehlinformationen konzentriert.

Wenn Harry und Meghan einen größeren Unterschied in der Welt machen wollen, „müssen sie sich irgendwann davon abwenden, diese umfassenderen Themen mit ihren eigenen persönlichen Erfahrungen zu verbinden, und für ihr Engagement für verschiedene Zwecke bekannter werden“, sagte Harris .

„Wenn die Leute jetzt an Harry und Meghan denken, denken sie an die Herausforderungen, denen sie als Teil der königlichen Familie gegenüberstanden.“

Melden Sie sich hier an, damit der Newsletter The Royal Fascinator jeden zweiten Freitag in Ihrem Posteingang landet.

Ich freue mich immer, von Ihnen zu hören. Senden Sie Ihre Fragen, Ideen, Kommentare, Rückmeldungen und Notizen an royalfascinator@cbc.ca. Probleme mit dem Newsletter? Bitte teilen Sie mir Tippfehler, Fehler oder Störungen mit.