CNN

—



Harry Styles zeigt mit seinem neuesten Musikvideo zum Song „Daylight“ weiterhin seinen typischen Charme.

Das ehemalige One Direction-Mitglied erscheint in dem skurrilen Clip, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, in einer Reihe exzentrischer Kostüme, die alle vom Thema eines Wanderzirkus im alten Stil inspiriert sind.

Styles beginnt mit einem dunklen Satin-Outfit, das mit einer Reihe weißer Schleifen verziert ist und aussieht wie etwas, das ein französischer Clown tragen würde (oder wie etwas, das der notorisch stilbewusste Styles selbst an jedem beliebigen Tag tragen würde).

Außerdem wird er in einem Outfit mit gelben Federn aus einer Kanone geschossen und fährt ein Einrad in einem anderen gelben Kostüm, das an etwas erinnert, das ein starker Mann tragen würde.

Während er den etwas unsinnigen Text des Liedes singt, interagiert Styles mit anderen Zirkuskünstlern sowie mit lustigen Spiegeln und sogar einem Pferd.

Das „Daylight“-Video ist eine deutliche Abkehr von einem seiner letzten Musikvideos, dem viel seltsameren Clip zu „Music for a Sushi Restaurant“, in dem er die Gestalt eines Wassermanns (oder Meerkalmars) in einem Fischrestaurant annahm.

Sowohl „Daylight“ als auch „Sushi Restaurant“ stammen aus Styles‘ drittem Solo-Studioalbum „Harry’s House“, das im Februar bei den diesjährigen Grammys als Album des Jahres ausgezeichnet wurde.