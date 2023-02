Harry Styles & Lizzos Grammys Reunion 2023 ist zu 100 Prozent so episch

Es war verdammt noch mal an der Zeit Lizzo Und Harry Styles trafen sich zu einem nächtlichen Gespräch.

Die Freunde kamen bei den Grammys 2023 in Los Angeles am 5. Februar wieder zusammen, weniger als ein Jahr nach ihrem legendären Coachella-Auftritt im Jahr 2022. Kameras sahen, wie das Duo bei der Zeremonie, die von ausgerichtet wurde, eine Umarmung teilte Trevor Noah. Tatsächlich sogar Lizzo und Harry – die während der Zeremonie nebeneinander saßen geknipste Selfies zusammen, um zu beweisen, dass ihre Freundschaft immer gut wie die Hölle sein wird.

Es war nur ein weiterer goldener Touch für die größte Nacht der Musik, die einen freundschaftlichen Wettbewerb beinhaltete. Immerhin wurden sie beide für „Record of the Year“, „Song of the Year“ und „Album of the Year“ nominiert. Zusätzlich zu ihrem wohlverdienten Nicken traten beide in der Crypto.com-Arena auf.

Während der Zeremonie gewann Lizzo die Auszeichnung als Schallplatte des Jahres für „About Damn Time“, und Harry nahm Trophäen für das beste Pop-Gesangsalbum und das Album des Jahres mit nach Hause Harrys Haus.