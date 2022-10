Harry Styles als Mer-Kreatur in seinem neuen Musikvideo ist etwas, das Sie nie übersehen werden

CNN

Harry Styles war schon immer einer, der als Künstler über die Grenzen hinaus malte, und sein neuestes Musikvideo ist nur das neueste Beispiel.

In dem am Donnerstag uraufgeführten Video zu „Music For a Sushi Restaurant“ erscheint der ehemalige „One Direction“-Star als Mer-Kreatur – halb Mensch, halb Tintenfisch (oder ist es ein Oktopus?) –, der sich in der Küche wiederfindet ein Sushi-Restaurant, während Köche um ihn herum verschiedene Wassertiere für Gourmetgerichte zerkleinern und braten.

Styles ist zunächst verblüfft über all das Treiben, bis sein Gesang schließlich dazu führt, dass er die Oberhand gewinnt – aber nicht bevor er von einem der Köche in Versuchung geführt wird, der einen Eimer mit kleinen Fischen hält, von denen Styles einen in den Mund fängt.

Bald wird der „X Factor“-Absolvent zu einer Art Lounge-Act bei Gill’s Sushi, wo er ohne Hemd und mit Muschelketten auf einem Meeresfelsen sitzt und seine weiß-rosafarbenen Tintenfischtentakel lang unter seinem Oberkörper hängen.

Abgesehen davon, dass der Titel des Tracks wörtlich genommen wird, passt das bizarre Video irgendwie zu dem eingängigen Song, der stark von Trompeten und dem einzigartigen Crooning von Styles geprägt ist.

Zu den herausragenden Momenten gehört Styles‘ Mer-Creatur, die sich hinter den Kulissen des Dive-Establishments wie eine Art Diva benimmt, eine Maniküre bekommt und alle auf seine Hand und, nun, Tentakel warten.

„Music For a Sushi Restaurant“ ist die dritte Single aus Styles‘ drittem Studioalbum „Harry’s House“, das im Mai veröffentlicht wurde. Der Song wurde Anfang dieses Monats als Single veröffentlicht.