Londen. De jonge sterren van de ‚Harry Potter‘-verfilmingen denken met energie en zorg aan de dagen van de Britse films van Maggie Smith. In jongere jaren heb je een lang leven en schrijf je ook op Instagram een ​​legende over Smith in Emma Watson (34), die in de film met Hermine Granger speelt. “Eerst en vooral heb ik een geweldige ervaring, dus ik kan met een geweldige definitie van de Leinwand genieten.”

Maggie Smith zei “zo bijzonder, altijd blij en altijd geliefd”, ze is Rupert Grint dankbaar voor maatschappelijk werk. Het is een genot om te zien, als ik heb geleefd en mijn dierbaren heb liefgehad, als ik 36 jaar heb geleefd. Dit is een foto waarop ze beiden sinds 2005 te zien zijn in rollen als Professor Minerva Anderling en Ron Wemel in een film in de film “Harry Potter and the Witch”.

Auch Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe (35) won de prachtige Oscar-winnaar, die tijdens zijn leven van 89 jaar verloren ging. In Einem Statement an Die Nachrichtenagentur Pa daar Seine Mehr als fünf Jahrzehnte ältere Schauspielkollein mit de Worten: „emissy.“ De „Legende“ werd over het algemeen op grote schaal gebruikt – als we iemand in de filmindustrie zouden hebben, dan zou het Maggie Smith zijn.

Warme fans van de Harry Potter-ontdekkingsreiziger in JK Rowling. ‚Irgendwie ik dacht, ze zou voor altijd leven. Ruhe in Frieden, Dame Maggie Smith“, schreef de Schriftstellerin op het online-platform X.

