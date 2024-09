De btische schauspielerin Maggie Smith is tot. Als u in 89 jaar een verandering ondergaat, heeft de Britse nazorgagent PA een beroering in uw familie gemeld. Smith werd geboren in het grootste kinderspel van deze generatie – ze speelden in uitvoeringen in de „Harry Potter“ -aanpassingen, in de serie „Downton Abbey“ en in de komedie „Sister Act – A Himmlische Karriere“.

Ik ben Laufe ihrer Karriere gewann Smith meer Auszeichnungen. Er waren ook twee Oscars van de US Film Academy – voor hun uitstekende productie in de film „The Best Year of Miss Jean Brodie“ en „The Verrückte California Hotel“.

Maggie Smith in mijn rol als Professor Anderling in de Harry Potter Film Series. Quelle: fotoalliantie / Fotoshot

In de serie ‘Downton Abbey’ kun je zien hoe ze speelden in de kleedkamers van Lady Violet Crawley. In de romantische films van magische films werd Harry Potter gezien als professor Anderling.

Maggie Smith werd in 1934 geboren in Ilford bij Londen en woonde op het theaterpodium. Ze durfde een Brits Koningshuis te vieren met de titel ‘Lady’. Sie starb am Freitagmorgen in een Krankenhaus, meldde PA. Als u samen bent met vrienden en familie, zult u blij zijn met uw relatie met de Britse Nachrichtenagentur.

RND/AP/dpa