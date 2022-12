„Harry & Meghan“-Dokumentarfilm auf Netflix: Was die Royals enthüllen könnten

Die ersten drei Folgen von Harry & Meghan, die neue Netflix-Dokumentarserie über Prinz Harry und Meghan Markle und ihr Leben abseits der britischen Königsfamilie, startete am Donnerstag auf Netflix. Drei weitere Folgen werden am 15. Dezember veröffentlicht.

Internetkommentatoren ergreifen Partei, einige sagen, Harry und Meghan sollten ihr Privatleben einfach privat halten. Andere glauben, dass das Paar das Recht hat, seine eigenen Erfahrungen zu teilen, ob königlich oder nicht.

Die ersten drei Folgen behandelten die Kindheit von Harry und Meghan und ihr Treffen und Werben sowie ihre umstrittene Beziehung zu den Paparazzi. Episode 3 behandelt den Vorfeld der königlichen Hochzeit, die schwierige Beziehungen zu Meghans Vater Thomas Markle und ihrer Halbschwester Samantha beinhaltete. Vieles von dem, was diese Hälfte der Serie behandelt, wurde bereits enthüllt, aber hier ist ein Blick auf 10 der interessantesten Dinge, die die Zuschauer bisher in den drei Folgen gelernt haben.

1. Die Spitznamen des Paares

Meghan nennt Harry „Haz“, was sie offenbar von der Freundin übernommen hat, die sie vorgestellt hat. (Diejenigen, die Harrys Sketch mit James Corden gesehen haben, wussten das bereits.) Manchmal nennt sie ihn „H“. Einmal in der Serie nennt er sie „M“, aber wir erfahren, dass ihre Freunde und Familie sie meistens „Meg“ nennen. (Ihr Vorname ist eigentlich Rachel, obwohl die Show nicht darauf eingeht, warum sie ihren zweiten Vornamen bevorzugt.) Tatsächlich erkennt Meghan Tage vor der königlichen Hochzeit, dass Texte, die angeblich von ihrem im Krankenhaus befindlichen Vater stammen, in Wirklichkeit von jemand anderem geschrieben wurden Teil, weil die Texte sie eher als „Meghan“ als als „Meg“ bezeichnen.

2. Archie hat einen Akzent

Von Archie, dem ältesten Kind des Paares, das jetzt 3 Jahre alt ist, ist in den ersten drei Folgen nicht viel zu sehen. (Und keiner von seiner jüngeren Schwester Lilibet.) Aber Archie taucht ein paar Mal in der ersten Folge auf. Er hat gesehen, wie er auf einem Rollkoffer herumgefahren ist, der von seinem Vater in Jogginghose geschoben wurde, draußen Hühner und Esel besuchte und einen Geburtstagshut trug und in einem Hochstuhl saß, der mit verstreuten Konfetti bedeckt war. Er spricht nur kurz … und scheint einen britischen Akzent zu haben.

3. Meghan hat Harrys Instagram durchforstet

Meghan sagte bekanntlich, sie habe Prinz Harry vor ihrem ersten Date nicht gegoogelt. Aber in der Show gibt sie zu, dass sie sich seinen Instagram-Account angesehen hat. Seine vielen Fotos von Tieren in Afrika und wunderschönen Landschaften überzeugten sie oder überzeugten sie zumindest, ihm ein erstes Date zu geben.

4. Details zum ersten Date

Das Paar gibt zu, dass Harry eine halbe Stunde zu spät zu ihrem ersten Date kam, das anscheinend in einem Club nur für Mitglieder in London namens Soho House stattfand, obwohl Meghan nur seine Adresse (76 Dean St.) preisgibt. Seine Verspätung ließ Meghan denken, dass er vielleicht ein Egomane sei und die Dinge für sie nicht funktionieren würden, aber er entschuldigte sich so sehr, als er ankam, dass sie ihm verzieh.

Ihre nächste Verabredung war zwei Tage später am selben Ort, und dieses Mal war sie zu spät, aber nur um fünf Minuten. Harrys Verspätung war auf den Verkehr zurückzuführen, ihre, weil sie an diesem Tag in Wimbledon gewesen war und duschen musste, bevor sie sich trafen. Harry hatte angeblich eine umfangreiche Liste dessen, wonach er bei einem Partner gesucht hatte, aber das scheint ihm peinlich zu sein und er wird sie nicht teilen, stattdessen winkt er Meghan zu und sagt, sie erfülle alle Kriterien, wobei er feststellt: „Das ist die Liste.“

5. Enthüllungen der königlichen Familie waren gering

Bisher hat das Paar nicht gerade mit anderen Mitgliedern der königlichen Familie zu tun, was wahrscheinlich klug ist, wenn sie diese Beziehungen aufrechterhalten wollen. Aber Harry sagte, dass die männlichen Royals unter Druck stehen, jemanden zu heiraten, der zu dem passt, was eine königliche Frau sein soll, anstatt die Person zu wählen, mit der sie „dazu bestimmt sind“. Und er erwähnt, dass einige der Familienmitglieder kein Mitgefühl dafür hatten, dass Meghan von Paparazzi gejagt wurde, weil ihre Frauen das auch durchmachen mussten, obwohl Harry sagt, dass Meghans Situation wegen Rassismus ihr gegenüber anders war.

6. Mit den Paparazzi leben

Harry lebt seit seiner Geburt mit den Paparazzi zusammen, und die Fotografen sind ziemlich mörderisch, wenn man bedenkt, dass ein großartiges Foto eines Königs dem glücklichen Fotografen einen massiven Zahltag einbringen kann. Er sagt, dass den Royals gesagt wird, sie sollen nicht auf den Kamera-Crush reagieren, sich nicht in die Raserei einmischen und dass Geschäfte gemacht werden – die Royals werden für bestimmte Fotos posieren, wenn sie für einige Zeit in Ruhe gelassen werden. Aber er sagt das Offensichtliche – nicht alle Fotografen halten sich an diesen Deal, einige jagen die Royals weiterhin nach den vereinbarten Bildern.

Es gibt ein herzzerreißendes Stück Filmmaterial, in dem der junge Harry, sein Bruder William und die Cousins ​​Eugenie und Beatrice auf die Skipisten getrabt werden, um Fragen zu beantworten und endlos für dasselbe Foto zu posieren, und alle vier Kinder sehen geschockt aus, bevor es vorbei ist. Sobald Meghan auftaucht, bezahlen Fotografen ihre Nachbarn dafür, dass sie eine Kamera an ihrem Haus anbringen, die auf Meghans Garten gerichtet ist. Und als Meghan früh versucht, freundlich zu den Fotografen zu sein, sagt Harry ihr, dass sie das nicht kann, weil es ihnen Munition gibt zu behaupten, dass sie die ständige Aufmerksamkeit genießt.

7. Die Royals sind auch außerhalb der Kamera förmlich

Der Prinz und die Prinzessin von Wales, alias Will und Kate, werden nicht oft erwähnt. (Netflix bezeichnet Kates Namen Catherine sogar als „Katherine“.) Aber Meghan sagt, dass sie, als sie das Duo zum ersten Mal traf, barfuß und in zerrissenen Jeans war und sagt, dass sie eine „Umarmerin“ ist. Sie sagt nicht gerade, dass ihre Mode und Umarmungen steif getroffen wurden, aber das ist der Eindruck, den man bekommt, besonders wenn sie weiter sagt, dass sie dachte, die Royals würden ihre Haare fallen lassen und sich entspannen, sobald sie hinter verschlossenen Türen wären und erfahren würden, dass sie es tun nicht.

8. Meghans ungeschickter Knicks

Meghan sagt, dass sie nicht wusste, dass sie Königin Elizabeth II treffen würde, bis sie auf dem Weg waren, genau das zu tun, und dass Harry sie schnell fragte, ob sie knicksen könne, was sie für einen Witz hielt. Sie macht dann einen enorm übertriebenen Knicks, um ihre Aktion an diesem Tag nachzuahmen, und lacht über sich selbst, weil sie als ignorante Amerikanerin über Bord gegangen ist. Harry neben ihr lacht nicht.

Sie sagt auch, sie habe nicht gewusst, was ein „königlicher Rundgang“ sei. Es ist, wenn die Royals irgendwohin fahren, dann aussteigen und auf und ab gehen, um Mitglieder der Menge zu begrüßen. Diana machte sie berühmt, weil die Leute, die am Straßenrand warteten, zu dem Charles ging, immer enttäuscht waren, ihn zu bekommen, nicht sie.

9. Meghans familiäre Bindungen

Meghans Mutter, Doria Ragland, gibt Interviews in der Serie, spricht über Meghans frühes Leben und trifft Harry. Aber Meghans Vater Thomas und Halbschwester Samantha kommen überhaupt nicht gut weg. Die Zuschauer könnten Mitleid mit Thomas haben, der anscheinend ein Bauer der Presse war, aber Samantha soll Meghan kaum kennen, behauptet aber, sie großgezogen zu haben. Samanthas Tochter Ashleigh wird interviewt und bezeichnet Samantha als ihre „leibliche Mutter“, die sagt, dass sie von ihren Großeltern aufgezogen wurde. Und Meghan gibt zu, dass sie Ashleigh nicht zu ihrer Hochzeit eingeladen haben, obwohl sie sich nahe standen, weil es schlecht aussehen würde, wenn sie sie einladen, aber Ashleighs Mutter Samantha brüskieren würden.

Meghan enthüllte später, dass ihr Vater ihr nicht gesagt hatte, dass er nicht zu ihrer Hochzeit kommen würde, sondern es aus der Boulevard-TV-Show TMZ herausgefunden hatte. Sie enthüllt Texte zwischen sich und ihrem Vater im Krankenhaus in den Tagen kurz vor ihrer Hochzeit. Sie fleht Thomas Markle immer wieder an, mit ihnen zu sprechen, und er antwortet nicht, und dann erhält sie Texte, von denen sie glaubt, dass sie nicht von ihrem Vater, sondern von jemand anderem geschrieben wurden, und nennt sie Meghan anstelle von Meg.

10. Nazi-Kostüm

Harry spricht nur kurz die Nazi-Armbinde an, die er 2005 auf einer Kostümparty trug, die seine Familie und einen Großteil der Welt entsetzte und für einige der schlimmsten Medien seines jungen Lebens sorgte. Er sagt nicht, warum er sich entschieden hat, die schreckliche Kleidung zu tragen, oder woher er sie hat. Er sagt, dass es „einer der größten Fehler meines Lebens“ war und dass er sich schämte und sich später mit einem Rabbiner und einem Holocaust-Überlebenden traf, vermutlich um mehr darüber zu erfahren, warum der Nationalsozialismus kein Futter für ein Kostüm sein sollte.

Bleib dran. Die nächsten drei Folgen beginnen mit der Hochzeit.