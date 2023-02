Harry Kane: Tottenham-Stürmer erzielt das 200. Tor in der Premier League und überholt Jimmy Greaves als Spurs-Torschützenkönig | Fußball Nachrichten

Harry Kane erzielte den Siegtreffer gegen Manchester City und wurde Tottenhams bester Torschütze aller Zeiten. Dabei erzielte er 200 Tore in der Premier League – aber wie hat er diese Leistungen vollbracht?

Kane liegt jetzt nur noch acht Tore hinter Wayne Rooney in der ewigen Torliste der Premier League und jagt Alan Shearers Rekord von 260.

Jimmy Greaves starb 2021 im Alter von 81 Jahren





Das Diagramm unten zeigt, dass Kanes Trefferquote in der Vergangenheit leicht hinter der von Shearer zurückgeblieben ist, aber er hat kürzlich den ehemaligen Newcastle-Stürmer überholt und erreicht nun nach der gleichen Anzahl von Spielen seine Rendite.

Die Saison 2017/18 war Kanes bisher erfolgreichste Saison, in der er 30 Tore in der Premier League erzielte und 11 weitere in anderen Wettbewerben verwandelte – aber der Stürmer ist auf dem besten Weg, in dieser Saison ähnliche Renditen zu erzielen, wenn er sein aktuelles Verhältnis beibehält.

Dreifacher Gewinner des Goldenen Schuhs Obwohl Mohamed Salah in der Saison 2017/18 ein Karrierehoch von 30 Toren in der Premier League erzielte, verdrängte Mohamed Salah den englischen Stürmer mit 32 zum Goldenen Schuh. Bis heute hat Kane drei Goldene Schuhe gesammelt, 2015/16, 2016/17 und später 2020/21.

In allen Wettbewerben hat Kane mit seinem bevorzugten rechten Schuh 165 Tore für die Spurs erzielt und weitere 100 mit seinem linken Fuß und Kopfbällen zusammengenommen, fast zu gleichen Teilen – während ungefähr eines von 10 Toren von außerhalb des Strafraums erzielt wurde.

Levy blockiert den Wechsel von Kane zu Man City Kane war scharf auf einen Blockbuster-Wechsel nach Manchester City vor Beginn der Saison 2021/22 und behauptete, er habe mit dem Vorsitzenden von Tottenham, Daniel Levy, ein „Gentleman’s Agreement“ getroffen, um den Wechsel zu genehmigen – aber Levy blockierte das Angebot und Kane blieb bei Spurs.

Der Stürmer scheint über 90 Minuten immer gefährlicher zu werden, wobei seine Torquote in 15-Minuten-Intervallen steigt, bis er zu Beginn der zweiten Halbzeit und in den letzten 15 Minuten der Spiele den Höhepunkt seiner Kräfte erreicht.

Nachdem wir 200 Tore in der Premier League erzielt und Tottenhams Rekordtorschütze geworden sind, werfen wir einen Blick auf Harry Kanes größte Tore in der Premier League.



Zu Kanes Lieblingsgegnern in allen Wettbewerben gehören Leicester und Arsenal, zwei Klubs, für die er zuvor gespielt hat, 2013 als Leihgabe bei den Foxes in der Meisterschaft und im Alter von nur acht Jahren ein Jahr bei den Gunners.

Kanes Schläger Jugend

Ridgeway-Rover (1999–2001, 2002–2004)

Arsenal (2001-2002)

Watford (2002–2004)

Tottenham (2004–2011)

Senior

Tottenham (2011-)

Leyton Orient (Leihgabe, 2011)

Millwall (Leihgabe, 2012)

Norwich (Leihgabe, 2012-13)

Leicester (Leihgabe, 2013)

Kanes Trefferquote gegen Leicester übersteigt ein Tor pro Spiel – mit 19 von 18 Einsätzen, mit ähnlichen Verhältnissen gegen Everton, Stoke, West Brom, Fulham und Norwich.

Verwenden Sie die interaktive Tabelle unten, um durch alle bisherigen 267 Tore von Kane für die Spurs zu scrollen, bis hin zu seinem allerersten Tor für den Verein beim 4:0-Sieg gegen die Shamrock Rovers in der Europa League im Jahr 2011.

KOSTENLOS ZU SEHEN: Höhepunkte von Tottenham gegen Manchester City in der Premier League.



Sie können auch das Textfeld verwenden, um Wettbewerbe oder Gegner zu filtern, oder auf die Spaltenüberschriften tippen, um Statistiken zu sortieren – wo Sie daran erinnert werden, wie Kanes erstaunliche Rückkehr gegen die Füchse durch seinen Vier-Tore-Erfolg bei einem 6: 1-Sieg in die Höhe getrieben wurde Mai 2017.