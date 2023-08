München – Seit einigen Tagen war es ruhig um Harry Kane (30) – verdächtig ruhig. Doch am Freitagnachmittag nahm der Poker um den Traumstürmer des FC Bayern richtig Fahrt auf.

Der AZ wurde mitgeteilt, dass die Münchner auf eine schnelle Entscheidung drängen würden, der englische „Telegraph“ berichtete sogar, dass Kane eine Frist bis Mitternacht habe – andernfalls würden sich die Bayern nach einem neuen Stürmer umsehen und die Verhandlungen auf der Zielgeraden beenden.

Der Kane-Countdown: Kommt er oder kommt er nicht? Um Tottenham-Chef Daniel Levy, den härtesten Verhandlungspartner der englischen Premier League, zu überzeugen, erhöhten die Bayern laut ESPN das Angebot für den Angreifer noch einmal – auf eine Ablösesumme von 100 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von bis zu 20 Millionen Euro. München hatte noch nie so viel für einen Spieler bezahlt. In der letzten Verhandlungsrunde am vergangenen Montag beharrte Levy jedoch auf seiner Forderung von umgerechnet 117 Millionen Euro.

Bleibt der Tottenham-Boss hartnäckig, will Kane im Sommer 2024 ablösefrei zum FC Bayern wechseln. Das hat der Kapitän der englischen Nationalmannschaft beiden Klubs zugesichert.

Rekorde nach Rekorden: Warum Kane immer noch die Nase voll von Tottenham hat – und…



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Kampf um Kane: Wie zwei Wochen (fast) alles für den FC Bayern veränderten



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Transferpläne des FC Bayern: Das ist der Status von Kane, Walker und Goretzka



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Harry Kane will zum FC Bayern – und nur zum FC Bayern

Kane hatte eine vorzeitige Vertragsverlängerung bei den Spurs ausgeschlossen. Tottenham-Besitzer Joe Lewis soll Vereinsboss Levy angewiesen haben, Kane jetzt zu verkaufen: an Bayern München.

Tottenham-Trainer Daniel Levy steht unter Druck. Er soll die Ankündigung erhalten haben, Kane nicht ablösefrei gehen zu lassen.

© imago/PA Images

Tottenham-Trainer Daniel Levy steht unter Druck. Er soll die Ankündigung erhalten haben, Kane nicht ablösefrei gehen zu lassen. von imago/PA Images „}“>

Auch Spurs-Trainer Ange Postecoglou hatte sich für eine baldige Entscheidung ausgesprochen, um Planungssicherheit zu haben. Die Premier-League-Saison der Spurs beginnt am 13. August mit einem Auswärtsspiel beim FC Brentford. Sollte Kane den Verein verlassen, müsste Tottenham nach einem Ersatz für seinen Toptorschützen suchen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel, der ein großer Kane-Fan ist, macht da keine Ausnahme. Die Münchner starten am 18. August bei Werder Bremen in die neue Bundesliga-Saison.

Tuchel möchte Kane im Supercup am Samstag in einer Woche gegen DFB-Pokalsieger RB Leipzig haben. Aber dafür muss Tottenham nachgeben…

Bayern-Präsident Hainer: „Kane würde uns und der Bundesliga guttun“

Wochen und Monate lang hatten die Münchner Bosse ihren Wunschspieler umworben. „Harry Kane ist auf jeden Fall ein hochattraktiver Spieler, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Topscorer. Insofern würde er uns und der Bundesliga gut tun. Keine Frage“, sagte Präsident Herbert Hainer auf der Asientour.

Nächster Hinweis auf Kanes Wechsel zum FC Bayern



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Harry Kane will unbedingt zum FC Bayern – und bittet nun Tottenham-Trainer Levy…



X Sie haben den Artikel zur Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste







Hoeneß‘ Aussagen über Kane sorgten für Aufsehen

Zuvor war Aufsichtsratsmitglied Uli Hoeneß öffentlich zum Poker gewechselt. „Kane hat in allen Diskussionen klar signalisiert, dass seine Entscheidung Bestand hat. Und wenn es so bleibt, dann holen wir ihn“, sagte Ehrenpräsident Hoeneß im Trainingslager am Tegernsee. „Dann wird Tottenham einknicken müssen.“

Uli Hoeneß im Gespräch mit den anwesenden Journalisten am Tegernsee. Zunächst wollte er sich nicht zu Harry Kane äußern, doch kurz darauf tat er es.

© sampics/Augenklick

Uli Hoeneß im Gespräch mit den anwesenden Journalisten am Tegernsee. Zunächst wollte er sich nicht zu Harry Kane äußern, doch kurz darauf tat er es. per Sampics/Augenklick „}“>

Kane wolle „international spielen“, fügte Hoeneß hinzu: „Tottenham wird dort in der kommenden Saison – im Gegensatz zu unserem Verein – nicht aktiv sein. Er hat jetzt eine weitere Chance, zu einem Top-Klub in Europa zu kommen.“

Tottenham-Boss Levy sei „clever“, räumte Hoeneß ein: „Zuerst müssen wir ihn dazu bringen, eine Nummer zu nennen. Er spielt auf Zeit, ist ein versierter Profi. Ich schätze ihn sehr. Aber andererseits gibt es niemanden, der das seit gestern macht.“

Bayern und Kane. Die Transfergeschichte dieses Sommers. Tottenham muss nun eine endgültige Entscheidung treffen.