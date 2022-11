Harry Kane muss am Knöchel mit dem englischen Skipper eine Verletzungssorge für das WM-Duell mit den USA am Freitag haben

Harry Kane wird vor dem Duell zwischen England und den USA am Freitag an seinem Knöchel gescannt.

Der Skipper der Three Lions hatte in der zweiten Hälfte des 6:2-Sieges gegen den Iran am Montag nach einem Zweikampf von Morteza Pouraliganji Schmerzen.

Getty Kane fühlte sich nach einem heftigen Zweikampf in der zweiten Halbzeit gegen den Iran etwas unwohl

Getty Der Stürmer wurde dann in der 75. Spielminute ausgewechselt

Obwohl der 29-Jährige bis zur 75. Minute auf dem Platz blieb, wurde er schließlich durch Callum Wilson ersetzt.

Kane wurde dann nach dem Match mit einem Gurt um seinen rechten Knöchel abgebildet, was Besorgnis über die Verletzung hervorrief.

Berichten von The Athletic zufolge wird er sich nun einem Scan unterziehen, um zu entscheiden, ob die Verletzung ihn aus Englands zweitem Spiel in Gruppe B heraushalten wird.

Trotz der Bedenken wurde die Rede davon, dass er das USA-Spiel verpasst, von Manager Gareth Southgate nach dem Iran-Sieg heruntergespielt, wobei der Cheftrainer sagte: „Ich denke, Harry geht es gut. Es sah nach einem schlechten Tackle aus, aber er machte im Spiel weiter.

“Wir haben ihn abgesetzt, weil wir das Gefühl hatten, dass es ein Moment im Spiel war, in dem wir das tun konnten.”

Da Englands WM-Kampagne jedoch noch in den Kinderschuhen steckt, wird Southgate bestrebt sein, Risiken in Bezug auf seinen wohl wichtigsten Spieler zu vermeiden.

Beim Auftakt der Gruppe B bereitete Kane mit zwei Toren einen überzeugenden Sieg vor.

Der englische Skipper Kane hatte nach dem 6:2-Sieg sein rechtes Fußgelenk leicht festgeschnallt

