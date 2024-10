De Mittelstürmer, der in de Bundesliga-Gipfel tegen Bayer Leverkusen (1:1) een Knöchelblessur erlitten hatte, nahm am Dienstagnachmittag am Abschlusstraining in München deel.

Kane is mogelijk in een lange trainingssessie bezig – en „patzte“ tijdens de trainingen met balhoogten. De Kollegen gingen daar aan de kassa voor een paar schmerzhafte „Ohrschnipser“.

„Het is goed om te weten“, zei sportman Max Eberl voor de feedback over de ervaringen voor Kane en het team: „Je zult ’s nachts gelukkig zijn, als je reageert, zul je reageren. Dat is de obligatorischen Sachen. Arzt, ik kan niets zeggen, aber es fühlt sich gerade sehr gut an.“

Nadat de Einheit van het Duitse Fußball-Rekordmeister naar Birmingham reist, volgt aan het eind van de dag (20.30 uur) de persconferentie voor de Begegnung am Mittwoch (21.00 uur/DAZN) met Trainer Vincent Kompany en Serge Gnabry stattfindet. Het Bayern-team speelde hun nieuwe Champions League-tafel na hun eerste wedstrijd en hun finale 9:2 tegen Dinamo Zagreb.

Kompany muss auf der Insel nur die Langzeitverletzten visten: Hiroki Ito (Mittelfußbruch), Josip Stanisic (Außenbandriss op rechter Knie) en Sacha Boey (Meniskusriss op linker Knie).