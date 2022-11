Harry Kane exklusiv: Der englische Kapitän glaubt, dass Three Lions die Weltmeisterschaft 2022 in Katar gewinnen können | Fußball Nachrichten

Harry Kane besteht darauf, dass England „keine Angst“ hat, zu sagen, dass es die Weltmeisterschaft 2022 gewinnen kann, und glaubt, dass seine schlechte Form die Erwartungen nach Katar gesenkt hat.

Die Mannschaft von Gareth Southgate ist einer der Favoriten der Buchmacher auf den Gewinn des Turniers, da sie das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018 erreicht hat, während sie bei der letztjährigen Europameisterschaft Zweiter wurde.

Aber Kane glaubt, dass die Three Lions im Nahen Osten noch einen Schritt weiter gehen und ihre erste große Trophäe seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 gewinnen können.

Im exklusiven Interview mit Sky SportsEnglands Kapitän Kane sagte: „Wir müssen daran glauben, dass wir gewinnen können.

„Ich schaue auf England vor 10, 15 Jahren zurück und es war fast so

Wir hatten Angst zu sagen, dass wir es gewinnen wollten. Ich denke, eine der großen Veränderungen, die wir in den letzten vier oder fünf Jahren mit Gareth gemacht haben, ist, keine Angst zu haben, das zu sagen.

„Sehen Sie, wir gehen zu diesem Turnier, um es zu gewinnen, weil wir glauben, dass wir es können. Es wäre falsch, anders zu denken. Was bringt es, zu einer Weltmeisterschaft zu gehen und nicht zu glauben, dass man den Pokal nach Hause bringen kann?

„Es wird hart und wir müssen extrem hart arbeiten, ein bisschen Glück haben und viele Dinge auf uns zukommen lassen, um das zu erreichen.

„Aber ich denke, es ist wichtig, keine Angst zu haben zu sagen, dass wir genau das tun werden.“

„Schlechte Form lässt Erwartungen sinken“

Jamie Redknapp von Sky Sports sagt, er wolle eine englische Mannschaft sehen, die bei der Weltmeisterschaft in Katar „Risiken eingeht“.



Die Mannschaft von Southgate geht jedoch nach einer sieglosen Saison in der Nations League, die mit dem Abstieg endete, in die Weltmeisterschaft.

England beginnt das Turnier am 21. November gegen den Iran und hofft nach drei Unentschieden und drei Niederlagen auf den ersten Sieg seit sieben Spielen, aber Kane glaubt, dass seine schwache Form dazu beigetragen hat, die Erwartungen an die Reise nach Katar zu dämpfen.

„Das erste Spiel ist auf jeden Fall sehr wichtig“, sagte Kane. „Natürlich war es für England seit langem nicht mehr die beste Zeit. Seit Gareth das Kommando übernommen hat, hatten wir keine Zeit mehr wie wir.

„Aber in gewisser Weise kann das vor einem großen Turnier eine wirklich gute Sache sein, weil es Ihnen erlaubt, sich nicht mitreißen zu lassen, oder sogar die Medien oder die Presse, sich mitreißen zu lassen.

Der frühere Tottenham-Trainer Harry Redknapp glaubt, dass England einen großartigen Kader voller junger Talente hat und glaubt, dass sie mindestens das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreichen sollten



„Ich denke, wenn wir jedes Spiel vor diesem Turnier gewonnen hätten, wäre es gewesen: ‚Wir werden es garantiert gewinnen‘ und ‚Wir werden es gewinnen‘, und das kann mit einem anderen Druck verbunden sein.

„Wir glauben, dass es die Hauptsache ist, bei großen Turnieren beurteilt zu werden, und die letzten beiden, die wir hatten, waren gut.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir in Katar ein großartiges Turnier spielen können.“

Kane: Direkt in die WM-Mitte der Saison zu rollen, „hilft“

Englands Trainer Gareth Southgate sagt, das Gleichgewicht seines Kaders sei das Hauptaugenmerk gewesen und glaubt, dass damit alles abgedeckt ist



Kane war in dieser Saison für Tottenham in guter Form, nachdem er in allen Wettbewerben 13 Tore erzielt hatte, darunter ein Tor im letzten Spiel der Spurs vor der Weltmeisterschaft beim Heimsieg am Samstag gegen Leeds.

Aber der 29-Jährige hat 22 Spiele in Folge für Tottenham bestritten, was Fragezeichen über seine Fitness aufwirft.

Kane glaubt jedoch, dass die Weltmeisterschaft zur Saisonmitte, die am 20. November beginnt, für ihn hilfreich ist.

Er sagte: „Sicher würde ich lieber darauf eingehen und viele Spiele spielen, bei denen Sie sich fit fühlen.

„Manchmal macht man nach der Saison im Sommer eine Pause und muss sich dann wieder aufs Spiel vorbereiten und hat nicht viele Spiele bestritten.

„Ich denke, es kann helfen, sich hineinzurollen – solange man es gut schafft und sich gut erholt. Ich denke, die Erholung ist das Wichtigste für jeden Spieler in dieser Zeit.

„Du kannst versuchen, so viel wie möglich zu trainieren, aber das Entscheidende ist, dass du bereit sein musst, all deine Energie für das Spiel bereit zu haben, und das versuche ich zu tun.“

Der frühere englische Trainer Roy Hodgson fühlt mit Southampton-Mittelfeldspieler James Ward-Prowse, der Englands WM-Kader verpasst hat



Die Weltmeisterschaft 2022 wird Kanes viertes großes Turnier mit England sein, und er erklärte, welche Herausforderungen sie mit sich bringen.

„Ich denke, große Turniere stellen einen am meisten auf die Probe, was den hohen Druck angeht“, sagte er. „Für England zu spielen ist immer ein hoher Druck, aber bei einem großen Turnier gibt es immer diesen zusätzlichen Anreiz.

„Wahrscheinlich wird es ein Elfmeterschießen geben – Mannschaften, die es ins Finale schaffen, müssen normalerweise mindestens ein Elfmeterschießen gewinnen, also sind es Hochdruckmomente.

„Die Mentalität, von zu Hause weg zu sein, fünf oder sechs Wochen im Lager zu sein, aber dieses ist ziemlich schnell, weil es während der Saison ist. Normalerweise bist du vier oder fünf Wochen vor dem Turnier weg und dann vier oder fünf Wochen im Turnier, also ist es eine lange Zeit, in der Sie sich gerade außerhalb Ihrer Komfortzone befinden.

„Aber ich denke, was die Top-Nationen und die Gewinnernationen von den anderen unterscheidet, ist, wer am besten damit umgehen kann.“