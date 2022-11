Harry Kane: Englands Kapitän muss sich vor dem WM-Duell mit den USA einer Knöcheluntersuchung unterziehen | Fußball Nachrichten

Harry Kane wird am rechten Knöchel untersucht, nachdem er sich am Montag beim WM-Sieg Englands gegen den Iran einen Schlag zugezogen hat.

Kane war am Dienstag nicht Teil des offenen Trainings, ebenso wenig wie einer der Starter vom 6:2-Sieg, der für einen Tag nach einem Spiel üblich ist.

Englands Kapitän erlitt die Verletzung in der zweiten Halbzeit und spielte 25 Minuten weiter, bevor er nach 76 Minuten ausgewechselt wurde.

Bild:

Harry Kane wird während des WM-Spiels Englands gegen den Iran angegriffen und verletzt





Der Stürmer der Spurs war eine Schlüsselfigur für die Mannschaft von Southagate beim dominanten Sieg gegen den Iran und holte sich zwei Vorlagen, um Tore für Raheem Sterling und Marcus Rashford vorzubereiten.

Englands Trainer Gareth Southgate sagte nach dem Spiel, Kanes Rückzug sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, aber dann wurde der Stürmer beim Verlassen des Stadions gesehen, als er sich um den Knöchel geschnallt hatte.

„Ich denke, Harry geht es gut“, sagte der englische Trainer in seiner Pressekonferenz nach dem Spiel nach dem Sieg über den Iran.

Bild:

Karry Kanes Bedeutung für England





„Es sah nach einem schlechten Tackle aus, aber er hat im Spiel weitergemacht. Wir haben ihn abgesetzt, weil wir das Gefühl hatten, dass es ein Moment im Spiel war, in dem wir das schaffen könnten.“

Kane hatte zuvor Probleme mit seinen Knöcheln und verpasste in der Saison 2016/17 14 Spiele. Außerdem verpasste er in der vergangenen Saison vier Spiele aufgrund einer separaten Knöchelverletzung.

England muss nun gespannt abwarten, ob Kane am Freitag (Anstoß 19:00 Uhr) im zweiten WM-Spiel gegen die USA fit sein wird.

Kanes Verletzung: Ein Rückblick auf das, was passiert ist… 49: AUTSCH! Kane wird von Morteza Pouraliganji ausgelöscht, der daraufhin gebucht wird. Das Gewicht von Pouraliganji ist auf dem rechten Knöchel von Kane gelandet… Rob Dorsett im Khalifa International Stadium: „Oh nein, nicht Kane …“ 50: Das sah schlecht aus für Kane. Er zuckt zusammen, als er sich auf dem Boden rollt, und ihm wird jetzt wieder auf die Beine geholfen. Wilson ist zum Aufwärmen gegangen, während Trippier über diesem Freistoß steht. Vielleicht nicht so schlimm wie anfangs befürchtet… Nick Wright von Sky Sports: „Kane’s rechter Knöchel hat sich gerade unter dem Körper von Pouraliganji verfangen. Er ist wieder auf den Beinen, aber England muss vorsichtig mit ihm sein.“ Rob Dorsett im Khalifa International Stadium: „Kane versucht, das wegzurennen, aber er schaut nervös zur Bank hinüber. Mit seinem Streben nach einem zweiten goldenen Stiefel weißt du, dass er nicht runterkommen will. Aber er ist alles andere als frei in seinen Bewegungen.“ 75: SUB! Kane macht jetzt Platz für Wilson.

Wird Kane am Donnerstag trainieren?

Bild:

Raheem Sterling feiert mit Harry Kane, nachdem er Englands drittes Tor erzielt hat





Sky Sports News Senior Reporter Rob Dorsett:

„Harry Kanes Knöchelverletzung bedeutet, dass er für Englands zweites Spiel der Gruppe B ein echter Zweifel ist. Er hat sich diese Verletzung nach einer wirklich heftigen Herausforderung in der zweiten Halbzeit zugezogen, die ihn mehrere Minuten lang liegen ließ und große Schmerzen zu haben schien. Kane geht nicht so leicht unter.

„Er wurde nach 76 Minuten ausgewechselt, nachdem er versucht hatte, etwa 20 Minuten lang weiterzuspielen. Gareth Southgate sagte, Kane sei in Ordnung und wurde vorsichtshalber abgesetzt. Ich war überrascht, dass er das sagte, und frage mich, ob er es ein wenig beschönigte, weil ich auf der Tribüne war und mir das Spiel ansah und Kane nach der Herausforderung zusah, und er schien sich wirklich unwohl zu fühlen, hatte Mühe zu rennen und schaute hinüber, um mit ihm zu kommunizieren Bank für eine lange Zeit.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Jamie Redknapp erklärt, warum die Führung von Harry Kane der Schlüssel zu Englands Chancen sein wird, in Katar ganz nach vorne zu kommen.



„Wir wissen jetzt, dass er diesen Knöchel untersuchen lassen hat, wir kennen die Ergebnisse nicht, aber es ist besorgniserregend. Nicht nur, weil Kane der einzige unersetzliche Faktor in diesem Kader ist, sondern auch, weil er zuvor Knöchelprobleme hatte. Er hat verfehlt 14 Spiele in der Saison 2016/17 wegen einer Sprunggelenksverletzung und vier Spiele in der vergangenen Saison wegen einer Verletzung am anderen Sprunggelenk.

„Das ist ein Problem. Er war vor vier Jahren in Russland der Gewinner des Goldenen Schuhs. Wie geht es ihm? Wir haben ihn gestern nicht im Training gesehen, wir hatten es nicht erwartet, weil es eine Erholungseinheit für alle war, die an diesem Spiel teilgenommen haben.“ Sie waren in der Turnhalle, im Schwimmbad, Kane hätte sicherlich etwas Physio an diesem Knöchel und ein bisschen mehr medizinische Versorgung gehabt.

„Es ist heute eine geschlossene Trainingseinheit für England, also wer weiß, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Morgen ist der Tag vor Englands Spiel gegen die USA und alle Augen werden darauf gerichtet sein, zu sehen, ob Kane da draußen trainiert.“

Englands nächste Spiele… USA – Freitag, 25. November, Anpfiff 19 Uhr

Wales – Dienstag, 29. November, Anpfiff 19 Uhr

Boyd: England würde ohne Kane einen Stilwechsel benötigen

Bild:

Marcus Rashford feiert mit seinen Teamkollegen Englands fünftes Tor





Kris Boyd von Sky Sports:

„Ich denke, England müsste seinen Spielstil ändern [if Harry Kane is ruled out]. Callum Wilson ist nicht derselbe Spieler wie Kane oder Marcus Rashford in der Mitte – also müssten sie wechseln.

„Es wäre ein schwerer Schlag. Nicht nur wegen seiner Tore, sondern [the impact] auf Englands Spielweise – denn vieles davon hängt von Kane ab.

„Ja, er wird spielen wollen, aber England würde das Spiel niemals verlieren, also [maybe he should have been subbed off]wegen seiner Vorgeschichte mit Verletzungen.“

Kanes Vorgeschichte von Knöchelproblemen

Bild:

Harry Kane hat sich eine Verletzung zugezogen, die viele England-Fans alarmiert hat





Kane hatte einen langen Kampf mit Knöchelverletzungen, die seine Karriere geplagt haben. Hier ist ein Blick auf die lange Geschichte des englischen Skippers mit Knöchelproblemen…

September – November 2016

Kane zog sich im September 2016 bei einem 1:0-Sieg in der Premier League gegen Sunderland erstmals eine Knöchelverletzung zu, nachdem er den Siegtreffer für Tottenham erzielt hatte. Er stürzte in den letzten Minuten unglücklich und Scans zeigten einen Bänderschaden. Am Ende setzte er 10 Spurs-Spiele aus, verpasste auch eine Länderspielpause und kehrte am 6. November zu einem 1: 1-Unentschieden bei Arsenal zurück.

März – April 2017

Der englische Stürmer hatte in der Anfangsphase des 6:0-FA-Cup-Siegs in Millwall im März 2017 ein wiederholtes Problem. Er geriet mit Jake Cooper aneinander, nachdem er einen Schuss weg bekommen hatte, und konnte nicht weitermachen. Es wurde befürchtet, dass er ähnlich lange ausfallen würde wie zu Beginn der Saison, aber er verpasste nur drei Spurs-Spiele.

März – April 2018

Fast ein Jahr nach seinem letzten Problem ging Kane erneut zu Boden und es war eine besorgniserregende Zeit für die Fans von Tottenham und England vor der Weltmeisterschaft. Es sah ernst aus, als der Stürmer nach seiner Niederlage gegen Bournemouth abhauen musste

beim Versuch, den Ball ins Netz zu drehen, erwischt. Es war jedoch eine schnelle Genesung von Kane, der nur ein Tottenham-Spiel sowie zwei England-Spiele verpasste.

Bild:

Harry Kane deutet auf die Bank, nachdem er sich eine Verletzung zugezogen hat





Januar – Februar 2019

Ein weiteres Knöchelproblem für den englischen Kapitän kam Anfang 2019 und diesmal war es ein schlimmes. Er ging am Ende der 0: 1-Niederlage von Tottenham gegen Manchester United unter und kehrte erst wieder zum Einsatz zurück, als sie fast sechs Wochen später in Burnley spielten und mit einem Tor zurückkehrten.

April – Juni 2019

Etwas mehr als sechs Wochen nach seiner Rückkehr zog sich Kane im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Manchester City eine Außenbandverletzung am linken Sprunggelenk zu. Er verpasste neun Spiele und kehrte zurück, um am 1. Juni im Champions-League-Finale anzutreten, konnte Liverpool aber nicht daran hindern, mit 2:0 zu gewinnen.

Januar – Februar 2021

Kane, der 2020 eine schwere Oberschenkelverletzung erlitten hatte, war wegen seines Knöchels wieder im Behandlungsraum, nachdem er nach einer schweren Herausforderung gegen Liverpool ausgeschieden war. Ein Scan zeigte keinen ernsthaften Bänderschaden und er konnte in 10 Tagen zurückkehren, wobei er zwei Spiele verpasste.

April 2021

Zwei Monate später humpelte Kane gegen Everton nach einem Zweikampf in der 89. Minute in Jose Mourinhos letztem Spiel als Trainer von Tottenham vom Platz. Es gab sofort Bedenken hinsichtlich der Fitness des Stürmers für das Finale des Carabao Cup am folgenden Wochenende, aber er war fit, nachdem er unter der Woche einen Sieg gegen Southampton verpasst hatte.

Droht eine Verletzungskrise in England?

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der Mittelfeldspieler von Leicester, James Maddison, fehlte erneut im englischen Training, aber Alan Smith hofft, dass er immer noch eine Rolle bei der Weltmeisterschaft spielen kann, da er etwas anderes bietet als die anderen Optionen von Southgate.



Mehr von Rob Dorsett, Senior Reporter von Sky Sports News:

„Es gibt ein anderes Problem, weil Callum Wilson ist wahrscheinlich der natürliche Ersatz, wenn Harry Kane ist verletzt. Marcus Rashford könnte etwas dazu sagen, nachdem er eingewechselt wurde und nach 49 Sekunden gegen den Iran traf – und in dieser Saison als absolute Nummer 9 für Manchester United gespielt hat – also würde er vielleicht vor Wilson den Zuschlag bekommen , ohnehin.

„Aber Wilson hat gestern nicht trainiert, als wir es erwartet hatten, weil er ein Belastungsmanagementprogramm durchläuft, wie England und Physios es nennen, und das bedeutet, dass sie Bedenken wegen eines Elements seiner Beine haben und ihn nicht wollten herumlaufen und möglicherweise etwas verschlimmern.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Alan Smith von Sky Sports seziert Englands 6:2 gegen den Iran und lobt Harry Maguire besonders.



„Wir denken nicht, dass das zu ernst ist, aber wir haben wieder nicht nachgedacht James MadisonAls er mit einer leichten Knieverletzung ins Camp kam, war seine Verletzung zu schwer und er sagte uns, dass er einen Scan hatte und es keine ernsthaften Schäden gab. Maddison hat überhaupt nicht mit England trainiert, seit sie jetzt seit einer Woche hier in Katar sind.

„Da Kane das Stadion in Strapazen verlässt, Probleme mit Wilson – bleibt Rashford im Moment wirklich nur der voll fitte Stürmer für England. Rahem Sterling ist gegen den Iran ausgeschieden, weil er einen schweren Schlag abbekommen hat – wir warten ab, wie es ihm geht. Kieran Trippierebenfalls – aber so wie ich es verstehe, wird es ihm absolut gut gehen.

„Es gibt ein wachsendes Gefühl von Verletzungsproblemen mit England. Wir erwarten Kyle Walker fit und zurück sein. Aber die Verletzungen häufen sich und der besorgniserregendste – ganz oben auf dieser Liste – ist der englische Kapitän Kane.