Der FC Bayern und Trainer Thomas Tuchel wollen nach einer ernüchternden Saison wieder angreifen. In allen Wettbewerben. Der Schlüssel dazu ist der Einsatz eines Stürmers. Bei der Suche sollten sich die Münchner auf einen Spieler konzentrieren, was riskant ist.

Als Pep Guardiola im Sommer 2013 seinen Dienst beim FC Bayern antrat, hatte er nur einen Wunsch: „Thiago oder nichts“ war seine klare Botschaft an die Bayern-Bosse. Sie gehorchten. Und holte den kleinen Spanier nach München. Der Spielmacher kostete damals 25 Millionen Euro. Eine Investition, die sich voll und ganz gelohnt hat. Zugegebenermaßen war seine Zeit an der Säbener Straße nicht frei von Kritik, weil er in wichtigen Spielen nicht der war, der er hätte sein sollen. Doch spätestens in der Triple-Saison 2020 hatte sich der Freigeist seinen festen Platz in der Legendenreihe des Klubs gesichert. Pünktlich vor der Weiterreise nach Liverpool.

In diesem Sommer wird München einen weiteren „Thiago oder nichts“-Moment erleben. Auch wenn ein verbales Äquivalent von Trainer Thomas Tuchel nicht bekannt ist. Je nach Medium soll seine Wunschliste recht lang sein. Darauf sollen unter anderem Mason Mount und Declan Rice gestanden haben. Mount, an den sich Tuchel aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Chelsea gerne erinnerte, wechselt zu Manchester United. Rice steht wahrscheinlich kurz vor einem Transfer von West Ham United zu Arsenal. Tuchel soll sich persönlich sehr bemüht haben, Rice zu holen. inklusive Hausbesuch. Da war wohl auch Harry Kane.

Der Rückstand auf Lewandowski ist immer noch groß

Der Stürmerstar soll unbedingt kommen. Laut „Sport Bild“ gilt der Kapitän der Tottenham Hotspur als Top-Transferziel des Rekordmeisters. Der 29-Jährige soll die seit dem Abgang des polnischen Torhüters Robert Lewandowski vakante Position besetzen. Eric Maxim Choupo-Moting hat sich letzte Saison richtig Mühe gegeben, hatte in der zweiten Saisonhälfte jedoch mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dem französischen Toptalent Mathys Tel wurde der große Sprung nicht zugetraut, alle anderen Experimente gingen auf Dauer nicht auf. Deshalb soll von jetzt an ein Superstar „Neun“ entstehen, genau wie Kane.

Das Problem: Spurs-Boss Daniel Levy will seinen Torjäger aus guten Gründen nicht gehen lassen. Er ist seit Jahren die Lebensversicherung des Vereins. Und das soll er auch bleiben. Der neue Teammanager Ange Postecoglou sagte erst am vergangenen Montag: „Er ist einer der besten Stürmer der Welt und ich möchte, dass er hier dabei ist.“ Auch der Australier hofft auf gute Argumente seinerseits. „In meinen Gesprächen mit ihm wird es darum gehen, diesen Verein erfolgreich zu machen, und ich habe keinen Zweifel daran, dass er das auch will.“ Allerdings erhielt Postecoglou keine Zusicherung, dass Kane über den Sommer hinaus bleiben würde. „Das würde ich auch nicht erwarten. Gewissheit kann man bei solchen Dingen nie bekommen. Was ich im Moment weiß, ist, dass Harry Teil dieses Teams ist und sich auf die Rückkehr freut.“ Immerhin erschien er zum Trainingsauftakt – aber aufgrund seines gültigen Vertrages blieb ihm keine andere Wahl.

Mindestens 100 Millionen Euro fällig

Kane und Bayern sollen sich einig sein. Gelingt der Transfer, wäre es der zweite Weltstar-Transfer in Folge. Sadio Mané kam letzten Sommer. Es war viel billiger und hat (bisher) nicht funktioniert. Vermutlich auch, weil sein Profil nicht den Bedürfnissen des Rekordmeisters entsprach. Nur ein Hurrikan. Kane ist einer von denen. Und der Poker ist in vollem Gange. Mittlerweile immer noch mit der besseren Hand für den jetzigen Arbeitgeber. Laut einem Bericht der „Daily Mail“ konnte der FC Bayern die Spurs-Bosse mit seinem zweiten Angebot über 80 Millionen Euro plus Bonuszahlungen nicht überzeugen. Anderen Berichten zufolge müssten die Münchner mindestens 100 Millionen Euro zahlen, damit Levy einlenkt. Der Verein würde damit in eine neue Dimension vordringen. Das Limit galt lange Zeit als No-Go, wurde zuletzt aber immer mehr aufgeweicht. Unter anderem von Uli Hoeneß, dem zurückgekehrten Vereinsmäzen. Zumal die Bayern in letzter Zeit immer wieder darauf hingewiesen haben, dass sie finanziell sehr gut dastehen.

Wie die „Sport Bild“ nun berichtet, sind die Bayern-Bosse überzeugt, den Engländer notfalls erst im nächsten Sommer verpflichten zu wollen. Dann wäre er ab sofort frei, denn sein Vertrag bei den Spurs läuft 2024 aus. Bis dahin kann noch viel passieren. Die Londoner bemühen sich intensiv darum, ihren Kapitän zu einem längeren Verbleib zu bewegen. Der „Guardian“ hatte berichtet, dass die Verweise deutlich angepasst werden sollten.

Und dann ist da noch die Konkurrenz. Paris St. Germain bereitet sich auf den Abgang von Kylian Mbappé vor, der die Vereinsbosse zunehmend mit wütenden Sticheleien verärgert. Der Verein hat mit Lionel Messi bereits einen Star verloren, und die Zukunft von Neymar ist ungewiss. Und Real Madrid sucht nach dem Abschied von Weltfußballer Karim Benzema immer noch nach der großen Lösung.

Vielleicht finden die Blancos sie in den nächsten Tagen mit Mbappé. Die Gerüchte über einen Wechsel sind einfach nicht zu stoppen. Aber immer noch PSG. Und der Verein will offenbar in den Poker um den Torschützenkönig der Insel einsteigen. Dort, bei PSG, wuchert das katarische Geld, in München hingegen wäre die Attraktivität der Liga das dicke Pfund. Die Aussicht auf den Handle Pot, den Kane noch nie gewonnen hat, wäre bei beiden Klubs vorhanden, wenn nicht sogar umwerfend. Titelverteidiger Manchester City oder Real Madrid scheinen zu weit weg. Vor allem, wenn ein weiterer Stürmer aus der höchsten Ränge des internationalen Fußballs kommt, was wahrscheinlich ist.

Eine weitere Saison ohne Neunen?

Aber könnte es sich der FC Bayern leisten, eine weitere Saison ohne klassische Neuner zu spielen? Lieber nicht. Laut „Sport Bild“ werden auch Optionen diskutiert. Für eine Leihe käme beispielsweise Weltmeister Julián Álvarez infrage. Bei Man City hat er gerade erst seinen Vertrag bis 2028 verlängert, an Tormonster Erling Haaland kommt er aber nicht vorbei. Ein weiterer Mann als Platzhalter soll der Serbe Dušan Vlahović sein, der sich in seiner Debütsaison bei Juventus Turin nicht durchsetzen konnte. Andere Medien schreiben Niclas Füllkrug als Rekordmeister. In München könnte er eine günstige Zwischenlösung auf dem Weg zu Kane sein. Allerdings soll der Nationalspieler vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen stehen, da dort noch Patrik Schick fehlt. Die Zahl der möglichen Kandidaten für die Stelle ist nicht unbegrenzt.

Hinzu kommt noch etwas anderes: Die Alternativen bringen nicht das, was der FC Bayern so sehnsüchtig vermisst und vielleicht auch in Kane sieht. Er ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft, also ein erfahrener Anführer. Kane könnte jemand sein, der verhindert, dass die Bayern plötzlich unerklärlich zusammenbrechen, wie es im Bundesliga-Endspurt der vergangenen Saison mehrfach passiert ist. Dem Münchner Kader fehlen – mit Ausnahmen (Kimmich, Müller) – solche Spielertypen. Das könnte auch das starke Interesse des bayerischen Klubs erklären.

Die Situation beim Rekordmeister ist durchaus brisant, ganz anders als bei Thiago. Denn um einen Mann in der Mitte werden die Münchner nicht herumkommen, wenn sie in Europa eine führende Rolle spielen wollen. Dies bestimmt auch die Preise am Markt. Und wo kennt man sich mit riesigen Summen besser aus als in der Premier League? Victor Osimhen (SSC Neapel) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) galten bereits als zu teuer für den FC Bayern, weil Summen von über 100 Millionen Euro gefordert worden sein sollen. Auch für die Münchner kann die Summe zum Risiko werden, denn eine solche Ablösesumme lässt keine lange Eingewöhnungszeit zu. Kane sollte sofort arbeiten.

Der Druck ist groß, anders als im Sommer 2013. „Thiago oder nichts“ war ein Luxusproblem. Denn im zentralen Mittelfeld war mit Bastian Schweinsteiger, Toni Kroos, Javi Martinez und Luiz Gustavo jede Menge Qualität vorhanden. Und im Sturm? Dort spielten Mario Mandzukic und der alternde Claudio Pizarro. Zusammen erzielten sie wettbewerbsübergreifend 37 Tore. Weitere 26 Tore steuerte Thomas Müller bei. Anderen Zeiten.