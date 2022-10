Harry Kane besteht darauf, dass er sich trotz der Transferverbindungen von Bayern München voll und ganz auf Tottenham konzentriert

Harry Kane hat Bayern München als „Top-Top-Klub“ bezeichnet, da der Stürmer von Tottenham weiterhin mit einem Transfer zu den Bundesliga-Giganten in Verbindung gebracht wird.

Aber der 29-Jährige hat darauf bestanden, dass er sich weiterhin voll und ganz darauf konzentriert, dass die Spurs am Mittwochabend in das entscheidende Champions-League-Duell gegen Eintracht Frankfurt gehen.

AFP Harry Kane erzielte am Samstag in Brighton den Siegtreffer für Tottenham

Die Bayern wurden im Sommer stark mit einem Wechsel des englischen Kapitäns als Ersatz für Robert Lewandowski in Verbindung gebracht.

Berichten zufolge ist das deutsche Team jedoch bereit, bis 2023 zu warten, wo Kane dann noch ein Jahr Vertrag in Nord-London haben würde.

Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic spielte letzten Monat einen Wechsel für den Gewinner des Goldenen Schuhs von 2018 herunter.

Und jetzt hat Kane über einen möglichen Abgang gesprochen, bei dem er geschworen hat, dass er nur daran denkt, mit Antonio Contes Seite erfolgreich zu sein.

Auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Frankfurt wurde Kane nach seiner Zukunft gefragt.

Dazu sagte er: „Ich konzentriere mich auf Tottenham Hotspur und versuche, mein Bestes für uns zu geben.

AFP Kane hat darauf bestanden, dass er sich voll und ganz auf Spurs konzentriert, obwohl er mit einem Wechsel zu Bayern München in Verbindung gebracht wird

„Sicherlich sind die Bayern ein Top-Top-Klub.

„Aber meine ganze Konzentration gilt Tottenham und dem Versuch, morgen Abend zu gewinnen.“

Die Spurs wollen Kane unbedingt an einen neuen Vertrag binden, und Conte fordert den Stürmer auf, Anfang dieser Saison zu neuen Bedingungen zu Papier zu kommen.

Er sagte: „Wir sprechen von einem Weltklasse-Stürmer und einem Spieler, der in diesem Moment der repräsentativste Spieler für Tottenham ist.

„Sicher möchte ich, dass er einen neuen Vertrag unterschreibt.

„Aber in diesem Moment ist es für mich sehr wichtig, ihn glücklich zu sehen, total in diese Saison involviert, total in dieses Projekt und in das, was wir tun, involviert.

„Für mich ist das das Wichtigste. Dann ist es eine Entscheidung, die der Spieler und der Verein treffen müssen.“

Getty Kane ist in dieser Saison in der Premier League in guter Torschützenform

Und Conte weiß, dass das Versäumnis, Kanes Aufenthalt zu verlängern, die Hoffnungen der Bayern, ihn an Land zu ziehen, nur stärken wird, da ihr CEO Oliver Kahn erklärt, es sei ein „Traum“, seine Dienste zu sichern.

Im Gespräch mit Sport Bild sagte er im Juli: „Er steht bei Tottenham unter Vertrag.

„Klar, ein absoluter Top-Stürmer, aber das ist alles Zukunftsmusik.“

Kane hat einen weiteren brillanten Saisonstart hingelegt, nachdem er in neun Spielen der Premier League acht Tore erzielt hat – einschließlich des Siegers am Samstag in Brighton.