Bayern München hat sich auf einen Deal im Wert von fast 100 Millionen Pfund geeinigt, um den englischen Kapitän Harry Kane zu verpflichten – und am Donnerstagabend wurden späte Fortschritte bei den verbleibenden Fragen erzielt, die einem Transfer im Wege stehen.

Die Bayern sind bereit, Tottenham 86 Millionen Pfund im Voraus für Kane zu zahlen, mit Zusatzleistungen beläuft sich der Deal auf fast 100 Millionen Pfund – ein Rekord für den Verein.

Kane muss nun eine Entscheidung treffen, und am Donnerstagnachmittag gab es laut Quellen echte Zweifel an der Durchführung des Wechsels Sky Sportnachrichten Es war immer wahrscheinlicher, dass er bei den Spurs blieb.

Obwohl noch immer kein Konsens über die Probleme besteht, die zwischen dem englischen Kapitän und den Spurs geklärt werden müssen, wenn er zu den Bayern wechseln soll, wurden seit Donnerstagnachmittag einige Fortschritte erzielt.

Freitag könnte nun ein bedeutender Tag in der Zukunft von Kane sein, da die Verhandlungen weitergehen.

Kanes Vertrag läuft noch ein Jahr, und da es keine Anzeichen dafür gab, dass er seinen Vertrag verlängern wird, hielten Spurs es für das beste Worst-Case-Szenario, einem Wechsel zuzustimmen.

Kane möchte, dass seine Zukunft vor Tottenhams Premier-League-Eröffnungsspiel in Brentford am Sonntag, dem 13. August, geklärt wird Sky Sports.

Kane erzielte letzte Saison in einer enttäuschenden Saison für die Spurs 30 Premier-League-Tore, als sie mit dem achten Platz den europäischen Fußball verpassten, während sie seit 2008 ohne Trophäe bleiben.

Kane erzielte in 435 Einsätzen bei den Spurs 280 Tore, sein erstes Tor erzielte er im Dezember 2011.

Mit 213 Toren in 320 Premier-League-Spielen liegt er derzeit 48 Tore hinter Alan Shearer als bester Torschütze in der Geschichte der Premier League.

„Fortschritte gemacht“ beim Wechsel von Kane zum FC Bayern

Sky Sports News-Reporter Paul Gilmour:

„Es ist eine weitere bedeutende Entwicklung, es war ein wirklich, wirklich außergewöhnlicher Tag in dieser Transfer-Saga, an der der englische Kapitän beteiligt war.“

„(Donnerstag) begann damit, dass Tottenham und Bayern München sich auf einen Deal für Harry Kane einigten, 86 Millionen Pfund plus Zuschläge, was ihn näher an Tottenhams 100-Millionen-Pfund-Bewertung bringt, aber am Nachmittag gab es echte Zweifel an diesem Wechsel, und Quellen sagten uns, dass dies immer mehr der Fall sei wahrscheinlich, dass Harry Kane diese Saison bei Tottenham bleiben würde.

„Nun, heute Abend gab es weitere Nachrichten, dass seit Donnerstagnachmittag Gespräche im Gange sind und Fortschritte bei der Durchführung dieser Übertragung erzielt wurden.

„Es ist so wichtig zu betonen, dass dies eine aktive Situation ist. In den letzten Tagen wurden Verhandlungen geführt, aber die Dinge gehen schnell voran, sie ändern sich schnell, und das ist nur ein weiteres Beispiel dafür. Die Ablösesumme ist verschwunden.“ stimmte trotz einiger Zweifel einigen Fortschritten in dieser Frage zu, aber vor allem ist noch nicht alles gelöst. Es ist wirklich eine außergewöhnliche Transfersaga, an der der englische Kapitän beteiligt ist.“

Blick aus Deutschland: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kane „Nein“ sagt

Sky Deutschland Florian Plettenberg:

„Quellen des FC Bayern München haben mir bestätigt, dass sie eine grundsätzliche Einigung mit Tottenham über die Verpflichtung von Harry Kane haben. Aus Bayern-Sicht ist der Deal noch nicht zu 100 Prozent abgeschlossen, da noch letzte Details zwischen den Klubs geklärt werden müssen.“ Im Moment ist das in Arbeit.

„Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass Kane Nein sagt. Es ist eine völlig andere Situation als bei Kyle Walker, da Kane deutlich gemacht hat, dass er zu den Bayern wechseln möchte. Er hat eine mündliche Vereinbarung getroffen, dass er einen Vertrag bis 2028 unterschreiben kann.“

„Es wird ein Fünfjahresvertrag mit der Möglichkeit einiger zusätzlicher Optionen sein. Er würde der Topverdiener werden und die Bayern sind zu 100 Prozent sicher, dass Kane zu ihnen wechseln wird.“

„Aus diesem Grund haben die Bayern nie aufgegeben und weiter mit Daniel Levy verhandelt. Jetzt ist es fast geschafft.“

Merse: Spurs sind die untere Hälfte, wenn Kane geht

Paul Merson von Sky Sports:

„Tottenham kann dieses Geld nicht ablehnen, da sein Vertrag noch ein Jahr läuft, wenn sie glauben, dass er am Ende ablösefrei gehen wird.“

„Ja, er ist 30 Jahre alt, aber darauf achte ich eigentlich nicht. So wie er spielt, denke ich, dass er problemlos bis 35, 36 spielen kann. Er verlässt sich nicht auf das Tempo, sein Gehirn ist so gut wie.“ irgendjemandem.

„Ich bin heute immer noch schockiert und weiß nicht, warum Manchester United ihn nicht gekauft hat. Wenn sie das getan hätten, hätten sie gute vier oder fünf Jahre von ihm bekommen und die Premier League gewonnen.“

„Sie haben keine Wahl – sicherlich können sie ihn in der nächsten Saison nicht umsonst gehen lassen. Wer auch immer Sie sind und in der heutigen Zeit – und ich weiß, dass es in der Premier League viel Geld gibt – aber Sie wären verrückt danach.“ .

„Wird dieses Tottenham-Team in der nächsten Saison unter die ersten vier kommen? Ich wäre schockiert. Es ist also nicht so, dass Sie ihn behalten und definitiv unter die ersten vier kommen. Was auch immer wir verlieren, wenn wir ihn verkaufen, Sie schaffen es zurück.“ in der Champions League. Das wird nicht der Fall sein.

„Kane hat in der vergangenen Saison 30 Tore geschossen und die Spurs sind bei weitem nicht ins Ziel gekommen. Ange Postecoglou tut dir leid, aber du redest von einem Team, das vielleicht unter die ersten vier kommt, wenn er bleibt, und von einem Team, das es nicht in die obere Hälfte schafft.“ wenn er geht. Sie kommen nicht einmal in die obere Hälfte! Wenn er geht, sind sie zu 100 Prozent ein Team in der unteren Hälfte.

„Wer schießt die Tore? Letzte Saison wurden sie Achter. Ich mag James Maddison, er ist ein guter Spieler, aber Leicester ist abgestiegen.“

Sentimentales Streben nach Erfolg oder Bayerns Trophäenjagd?

Der Preis ist das, was Sie bezahlen; Wert ist, was Sie bekommen. Während Daniel Levy, Vorstandsvorsitzender von Tottenham, mit dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern München über die Zahlen verhandelt, wird Stürmer Harry Kane abwägen, was ihm ein Wechsel bringen könnte und was er wert wäre.

Obwohl er angedeutet hat, dass er für den Wechsel offen sei, ist seine Überzeugung, dass es unfair wäre, den Verein zu verlassen, wenn nicht vor dem ersten Premier-League-Spiel der Saison ein Deal zustande kommt, eine Erinnerung an seine Loyalität gegenüber seinem Jugendverein.

Bei Kane geht es natürlich nicht ums Geld. Er würde der Topverdiener der Bayern werden, aber der Grund für diesen Wechsel ist sein Vermächtnis.

Vor diesem Hintergrund ist der Torrekord in der Premier League zu berücksichtigen. Er äußerte offen seine Absicht, diese historische Auszeichnung zu seinen Torrekorden für Tottenham und England hinzuzufügen, und sie wurde in der Vergangenheit als Argument dafür herangezogen, warum er würde nicht ins Ausland ziehen. Nach 30 Toren in der letzten Saison ist es ein Rekord, der ebenfalls in Sichtweite ist…

Der leitende Journalist von Sky Sports, Peter Smith, blickt auf die Entscheidung, vor der Kane steht

Warum Kane perfekt zum FC Bayern passen könnte

Bayern München will Schnäppchen, aber sie brauchen keine Schnäppchen. Der 33-fache deutsche Meister, dessen letzte elf Titel in Folge errungen wurden, braucht den besten verfügbaren Mann. Bei Kane können die Bayern darauf vertrauen, dass sie ihn identifiziert haben.

Deshalb sind sie bereit, den Bundesliga-Transferrekord zu brechen, um den englischen Kapitän zu den Bayern zu holen. Auch wenn er 30 wird, besteht die Hoffnung, dass Kane kurzfristig den Unterschied machen und den Bayern helfen kann, die Champions League zu gewinnen, nach der sie sich so sehnen.

Angesichts der Tatsache, dass Bayern in der vergangenen Saison mit 92 Toren erneut der beste Torschütze der Bundesliga war, fühlt es sich vielleicht pervers an, dies vorzuschlagen, aber ein Stürmer wird benötigt …

Wie sinnvoll ist ein Wechsel zum FC Bayern München? Sky Sports-Feature-Autor Adam Bate erklärt…

