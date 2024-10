Harry en Meghan: Soloreis naar een christelijke ervaring

Wie houdt Harry tegen?

Meghans Auftritt heizt Krisengerüchte en

Herzogin Meghan zou graag een evenement in Los Angeles bijwonen met verschillende Robe tief-opvattingen. Actionpress Foto Online

Bij ihrem Auftritt sahen viel het rot. Herzogin Meghan geeft een glamoureus tintje aan een evenement in Los Angeles in een feestelijke gewaad hin – alleen, ohne Prins Harry. De wiederumkracht werkt op geen enkele Anstalten, maar op de Zuid-Afrikaanse reis naar het buitenland. Schon kursieren Krisengerüchte een van de Sussexes.

Meghan schittert in LA – von Harry Keine Spur

Met een glimlach, prachtig haar en een glimlach op het gezicht van Herzogin Meghan op 5 oktober tijdens het Children’s Hospital Gala in Los Angeles. Wil je een kijkje nemen in je garderobe van ontwerper Carolina Herrera, die in 2021 aanwezig zal zijn op een evenement in New York, voorbereid met de opgemaakte kledingstukken in acht genomen? Wat is jouw eigen Prinz Harry?

Die einfache Antwort lautet: in Zuid-Afrika. Komplizierter is, weil der 40-Jährige ganzüberraschend seine Reisepläne geändert hat. Hier is een insider over de omgeving van de Sussexen, zodat Harry gelukkig zal zijn met zijn of haar leven met hun kinderen en hun kinderen. Maar nu de prins zijn soloreis voor een paar dagen gaat versturen, schrijft hij naar express.co.uk.

Die ongewenste Quelle zal er zijn, dat Harry vanwege de „privétijd“ naar Johannesburg en Kapstadt zal reizen. En een nieuw bezoek, mijn officiële termijnkalender van de Royals zal binnenkort weer worden geplant.

“Mysterioser”-term in Harry’s agenda

“Alles is zo mysterieus, maar Harry kijkt er naar uit om nog een paar dagen naar het buitenland te reizen”, aldus de Insider. “We zullen graag tijd doorbrengen in Johannesburg en daarna genieten van familie en vrienden. De Spencers (Princessin Diana’s Family, Anm. D. Ed.) wonen in hun huis (in Kapstadt) en er zijn vrienden in de wereld.”

De aantijgingen van Harry en Meghan zijn nu eerste speculaties over een mogelijke relatie met het stel. De afgelopen weken hebben die Sussexen altijd alleen naar de gebeurtenissen gekeken. Harry zei dat hij de afgelopen vijftien dagen alleen was toen hij zijn vrouw bezocht, die in New York, Londen en Lesotho woonde. Der Prinz is zeer tevreden met de insidern, die het beeld opmerkt en heeft „Zeit zum Nachdenken gebraucht. “Ik ben blij, er zal vrede komen”, zegt de Daily Mail in een meer algemene omgeving. Een bericht van de Britse Zeitung werd door Meghan uitgebracht onder Harry’s 40. Geburtstag op 15. September nicht zeeammen. De Prins zal blij zijn met uw bezoek en de twee kinderen met een Wandertrip met een warm welkom. (spotonnieuws/csp)