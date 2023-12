Harry en Meghan: Laten we Archie’s Patenonkel eens zien met hun stel | Unterhaltung

Wanneer een man plötzlich keine Einladung zur Hochzeit seines engen Freundes kommt, ist irgendetwas gewaltig sieflaufen.

Zo gebeurde het ook met Prins Harry (39) en zijn vriend Hugh Grosvenor (32), met 7. Herzog von Westminster. Er is een van de rijkste mannen van Engeland – en zal in juni 2024 samenwonen met vrienden Olivia Henson.

Hugh Grosvenor zou Olivia in april kunnen contracteren met het gezin en een vakantie Foto: PA

Een perfect high-society-evenement voor Harry en Meghan. Aber…

Iedereen die verslag doet van de Britse ‘Sunday Times’ weet dat Hugh (bekend als zijn rijkdom: twee miljard euro) welkom zal zijn bij de Auswahl-zegener Hochzeitsgäste en bij die Sussexen en hun prins William en hun Kate.

Het hele ding is: er is geen stress en last voor het paar. Außerdem wolle is Koning Charles III. (75) en Camilla (76) zitten in een andere vergadering, hé, dat is alles. Beiden zijn blij met de gasten.

Hugh Grosvenor bezocht Prinz Harry 2019 met een nieuw liefdadigheidsproject in Afrika Foto: sussexroyals/Instagram



Damit wendet zichzelf in de vriendenpoker van de Engelse prinsen van de afgelopen lange jaren relatie van Harry en Meghan ab!

Hugh Grosvenor moet voorbereid zijn op het huwelijk van de prinsen, als Meghan in 2020 de Britse koninklijke familie verliest, en er een verweven vriendschap tussen hen bestaat. Er is een naam voor Patenonkel von Harrys Sohn Achie (4), waaronder AUCH von Williams Erstgeboorteem, Prinz George (10).

Seine Entscheidung zegt nu in het Duits: Harry is mittlerweile geworden in zijn eigen Freundeskreis zum Außenseiter.

De figuur in de High Society is: Hugh Grosvenor (van links) met ex-premier Theresa May (67), rechts van de Bahreinse kroonprins Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa (54) met Prinz William (hier 2018 op een bijeenkomst in Leeds) Foto: Getty Images

Die nieuwe Enthüllungen nach der Veröffentlichung von „Endgame“ (dt. „Endspiel“), dem neuen Enthüllungsbuch von Skandal-Autor en Sussex-Vertrauten Omid Scobie (42), gedurfd nichtje Entspannung in de koningsfamilie en in de Freundeskreis van de Prinzen beige tragen haben.

De vriend van Hugh Grosvenor zei over ‘Times’: ‘Als er onmiskenbare schade is, is dat wat hier komt. Hugh is een van de weinige vrienden van William en Harry, die nooit – maar voor beiden – een verbinding hebben. Het is de moeite waard dat jullie allebei je eigen aankopen en opslag kunnen regelen. Het is immers duidelijk dat de tijd rijp is.”

Is die jonge, superreiche Brite?

In Engeland oorlog Hugh Grosvenor bis gedurende twee jaar voor het hele leven: de ervaringen van de jongeren van het land.

Van de jonge dames van de feinen Gesellschaft umschwärmt, maar omdat ze geassocieerd werden met hun kennis, dat wil zeggen ondanks de miljardenmacht van de familie, was het zo aantrekkelijk en bezat het macht.

“Hugh ziet mensen die op dit moment alleen zijn, snel aan de lijn en nog steeds in de verte zijn. Einfach, weil is duidelijk, dat is hoeveel geld we hebben, er is een vriend van de „Sunday Times“ zitiert.

De koning roept: De eerste 32-jarige Hugh Grosvenor is na de verjaardag van zijn vader en zijn grote supporter – en een trouwe fan van FC Liverpool Foto: Getty Images

En wie was Hugh zo rijk?

Voor alles en een prettige reis, tijdens het bezoek van Pater Gerald Grosvenor (†64), in 2016 tijdens een bezoek aan een Spaziergang tijdens je eigen Park Starb.

Bis dahin lautete Hughs Titel noch „Earl of Westminster“ (enspricht dem Titel een Grafen). Sinds 2016 is 7. Herzog von Westminster (7. Hertog van Westminster) gearriveerd. De miljardenkracht is meer dan één miljoen euro waard – meer nog twee miljard euro!

Hugh’s vader Gerald Grosvenor was een man van de Engelse Society Foto: WireImage/Getty Images

In het Forbes Magazine van 2009 werd Hugh’s vader gepubliceerd in de Lijst van de rijkste personen ter wereld op Platz 29.

Het Family House of the Grosvenors bevindt zich op 4400 hectare aan grote eetkamers in de Eaton Hall in de nobele Grafschaft Cheshire in Noord-Engeland. Dort wuchs Hugh op. Sein Absolvierte daar aan het Ellesmere College (12.000 euro per semester), promoveer daar in de Newcastle Landscape Management-studie. Er zijn drie Schwesterns: Tamara (43), Edwina (42) en Viola (31). Als u een beroep doet op het Treuhandfonds, is dit een probleem.

Een vriend van Hugh zei in de ‘Sun’: ‘Hugh gaf zijn geld niet uit, maar dronk een drankje met hem. Er is een sterke omgeving en een goed mens.”

Pompöses Anwesen: Im Familien-Sitz „Eaton Hall“ in het Engels Cheshire wuchs Hugh auf. Het nieuws is sinds het 15e jaar van het leven van het gezin Foto: Mauritius-afbeeldingen

Het geld van de familie biedt veel waar voor uw geld in onroerend goed en landgebruik in de beste families van Engeland.

Wesentlicher Bestanddeel: Häuser in de Londense Nobel-Stadtteilen Mayfair, Belgravia en Pimlico (insumet über 1.2 Quadratkilometer) toch in der Grafschaften Cheshire en Lancashire, in Oxford en Schottland.

Damit durfde aanwezig te zijn bij Weitem reicher sein als seine royalen Freunde. Luister gerust naar meer landen zoals koning Charles III.

Prins Harry met Meghan en zoon Archie, hier in september 2019 tijdens mijn reis naar Zuid-Afrika Foto: picture alliantie / Royal Press Europe

De connecties van Hugh Grosvenor in het Engelse Koningshuis sinds het einde van het jaar en hun Engelse en betrouwbare woorden: Bei seiner Taufe war der heutige König Charles III. cadeau. Charles is een van Hug’s Patenonkeln, waar hij alleen valt met Hugh’s vader Gerald. Hughs Mutter Natalia (een nachfahrin van de Russische Romanov-dynastie) is de patin van Prinz William.

Schmerzhaft für Harry: Prinz William werd geboren in juni 2024 höchstwahrscheinlich Hugh’s Trauzeuge-signaal. Die Zeremonie wordt gevonden in de Chester Cathedral statt – in Noordwest-Engeland, ten zuiden van Liverpool.

Een van de laatste foto’s, alle vier vliegend – in september 2022 na de dood van koningin Elisabeth (†96) Foto: Kirsty O’Connor/AP

Wie is de vrouw die in het Engelse Super Reich leeft? Ik zou graag bij jullie zijn als koppel, met prinses Kate (en natuurlijk met Meghan) gemeen.

Olivia Henson werkt als manager in een Londens bedrijf („Belazu“), die geniet van een hobby en een professionele carrière met alle voordelen van wonen en zakendoen. In april 2023 kan het koppel genieten van hun vakantie.