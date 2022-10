Harrison Crowe qualifiziert sich nach Sieg in Thailand für 2023 Masters und Open Championship | Golf-News

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen zugänglicheren Videoplayer



Der Australier Harrison Crowe hat sich einen Platz bei The Masters und The Open Championship im Jahr 2023 gesichert, nachdem er ein Wackeln in der Endrunde überwunden hatte, um einen One-Shot-Sieg bei der Asia-Pacific Amateur Championship in Thailand zu erringen.

Der 21-Jährige führte nach der dritten Runde mit zwei Schlägen, verlor aber am Sonntag auf seinen ersten neun Löchern drei Schläge und fiel drei hinter den Chinesen Bo Jin zurück.

Crowe fing dann jedoch vier Birdies in fünf Löchern zwischen 11 und 15 auf und ging mit 17 in Führung, nachdem Jin das Wasser gefunden und das Par 3 doppelt bogeyed hatte.

Crowe parierte den letzten, der auf 13 unter Par endete, und bestätigte einen Auftritt bei den Majors im Augusta National im April und dann im Royal Liverpool im Juli.

Crowe sagte: „Ich glaube nicht, dass es noch versunken ist, aber es fühlt sich im Moment großartig an. [I have] Gänsehaut, es ist absolut genial.

„Ich bin diese Woche hierher gekommen, um etwas zu beweisen, und ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe durchgehalten.

Crowe wird nun neben dem Titelverteidiger Scottie Scheffler in einem Masters-Feld und mit dem Landsmann und Gewinner von 2022, Cameron Smith, in einem Open Championship-Feld stehen.