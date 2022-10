Harris wird Auszeichnungen für elektrische Schulbusse für alle 50 Bundesstaaten bekannt geben

CNN

Vizepräsidentin Kamala Harris wird Rabatte für Schulbezirke im ganzen Land ankündigen, die den Kauf von fast 2.500 Schulbussen unterstützen werden – von denen die meisten elektrisch sein werden, sagte das Weiße Haus. Die Finanzierung ist Teil des überparteilichen Infrastrukturgesetzes, das Präsident Joe Biden letztes Jahr unterzeichnet hat.

In seiner Rede am Mittwoch in Seattle wird Harris „Gesamtprämien in Höhe von fast 1 Milliarde US-Dollar aus dem Clean School Bus-Programm der EPA für die Lieferung von 2.468 elektrischen und emissionsarmen Bussen an Schulbezirke in allen 50 Bundesstaaten, Puerto Rico, Amerikanisch-Samoa und einer Reihe von Bundesstaaten bekannt geben Stammeslauf- oder Stammesdienstschulen“, sagte Mitch Landrieu, leitender Berater und Infrastrukturkoordinator des Weißen Hauses, Reportern in einem Briefing am Dienstagnachmittag. „Die überwiegende Mehrheit dieser Busse, 95 %, werden rein elektrisch sein.“

In 12 Staaten, sagte Landrieu, werden die Elektrobusse die ersten überhaupt sein.

„Das bedeutet, dass Idaho, Wyoming, South Dakota, Nebraska, Kansas, Wisconsin, Arkansas, Louisiana, Kentucky, West Virginia, Ohio und New Hampshire mit dieser Finanzierung alle einen unglaublichen Meilenstein erreichen“, sagte er.

Während fast alle Busse vollelektrisch sein werden, wird eine „sehr kleine Anzahl“ mit komprimiertem Erdgas oder Propan betrieben, sagte Karl Simon, Direktor der Transport- und Klimaabteilung der Environmental Protection Agency, gegenüber Reportern.

Simon sagte, die Verwaltung werde Mittel für Ladestationen vergeben, lasse aber die lokalen Gemeinden entscheiden, wie diese Mittel am besten ausgegeben werden.

„Für jeden Elektrobus vergibt die Agentur die Möglichkeit, bis zu 20.000 US-Dollar für die Infrastruktur von Elektrofahrzeugen auszugeben. Wir möchten also wirklich, dass es ein lokales Gespräch zwischen dem Schulbezirk, dem Busanbieter und ihrem örtlichen Versorger wird“, sagte Simon.

Die Preisträger werden nun mit Schulbushändlern und -herstellern zusammenarbeiten, um Bestellungen für die neuen Fahrzeuge aufzugeben, und die Bestellungen bei der EPA einreichen, die „sehr schnell Geld herausholen wird“, sagte Simon. Dieser Prozess wird bis April abgeschlossen sein und dann werden die Busse von den Herstellern „so schnell wie möglich“ ausgeliefert.

Die Ankündigung kommt, da das Infrastrukturgesetz kurz vor seinem einjährigen Jubiläum steht.

„Wir haben die beispiellose Finanzierung in diesem Gesetzentwurf eingesetzt“, sagte Landrieu. „Wir schieben Millionen von Dollar aus der Tür und wir machen Dreck bei Projekten im ganzen Land.“