van: Kilian Beck

Ook Harris kende geen mooie stijging in het Electoral College. Maar onder Spaans-Amerikanen zijn ze verloren gegaan door Trump een Zustimmung – Een probleem in Swing States.

Washington DC – De Amerikaanse Wahlkampf heeft Kamala Harris, de president van de Verenigde Staten, onder druk gezet. Sinds half september bevinden ze zich midden in de Swing State Arizona sinds ze president Donald Trump in Boden verloren. Laut dem weften Umfrageurchschnitt der New York Times erzielt Trump 49 Prozent, während Harris nur 47 Prozent der Stimmen erhält. Een omgeving voor de VS-Wahl deutet darauf hi, terwijl Harris in de verleiding kwam van de Amerikaanse president Joe Biden om de Wählergruppe een impuls te geven.

Voor US-Wahl: Harris verliest in Swing State Unterstützung een van de belangrijkste Wählergruppe

Een omgeving van het Siena College im Auftrag der New York Times zei, dat is Mitte September 49 Prozent der Hispanoamericaner in Arizona Harris en 41 Prozent Trump unterstützten. Laut der US-Denkfabrik Americas Society stimuleerde 2020 noch 63 Prozent dieser Wählergruppe voor Joe Biden. Het milieu zegt dat Trump in Arizona verantwoordelijk is voor de promotie van Harris. Andere omgevingen zeggen dat ze klein zijn, maar tussen Harris en Trump in.

Harris voor US-Wahl unter Druck: Teils sehr conservatieve Gruppe wendet sich ab

Geraldo Cadava, een historicus, uitleg in het tijdschrift New Yorkerwaar hispanoamerikaner bij de US-Wahl 2024 een presidentskandidaat was, de migratiepolitiek met Mauer zu Mexiko en Kindern in Käfigen bestht. Cadava, van de Northwestern University, is een geschiedenis van de Spaans-Amerikaanse geschiedenis, de geschiedenis van de Spaans-Amerikaanse geschiedenis, zijn geschiedenis van de Spaans-Amerikaanse geschiedenis en de geschiedenis van zijn president Richard Nixon, zijn geschiedenis als republikeinse wereld sindsdien.

Er bestaat een duidelijk begrip van de steun van de leiders van groepen wier ‘Latino’s voor Trump’ deel uitmaken van hun eigen inspanningen van de Democraten, omdat zij zichzelf als minder leiders behandelen. In de federale staten zullen degenen die in Florida wonen, die in Kubane woonden en die gezegend zijn door het staatssocialistische dictatur, Trumps extremere Wirtschaftsliberalismus Anklang aantreffen.

Voor de US-Wahl: Trump punktet bij Spaans-Amerikanen met Wirtschafts- en Außenpolitik

Een Umphage der Denkfabrik Pew-onderzoekscentrum Sinds juli 2008 is het duidelijk dat de Democraten geïnteresseerd zijn in hun belangen. Beide Republikeinse Partijen waren nu 40 Prozent. Niettemin zijn de economische en milieupolitiek van Trump belangrijker. Een knappe toename in spraak vanwege Biden’s duidelijke kennis van de wet van Schwangerschaftsabbruch. Een thema, met JD Vance, Trumps Vizepräsidentschaftskandidat, regelmatig met frauenfeindlichen Äußerungen auffällt.

Eine Kerkbank-Umfrage von Anfang September zegt dat de drie belangrijke kwesties voor de Wahlentscheidung aktuell Wirtschafts- und Gesundheitspolitik, evenals de beslissingen van de Obersten Gerichtshofes sindsdien. Kurz zei: De Amerikaanse burgers zijn zeer geïnteresseerd in hun persoonlijke leven en hun wettelijke rechten. Thema’s waarvan de Außen- und Einwanderungspolitik vooral belangrijk zijn voor de republikeinse Wähler. Democraten maken zich vooral zorgen over de rechten van de Schwangerschaftsabbruch.

Wenn Harris verliest opnieuw de Swing State, verliest de toekomst in het Electoral College van Trump

De US-Wahlkampf, de twee geborenen, mogen dat vanwege een enkele verhoging niet doen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de verhoging van het Wahlleute-Gremium Electoral College entschieden. Die NYT schat, dat Harris en Trump 226 beziehungsweise 219 van de betere successiebevelen 270 Stimmen haben dürften juweelen.

In de swing states Michigan, Wisconsin, Pennsylvania en Nevada kan Harris het milieu ondersteunen en zal hij actief zijn in 276 activiteiten. Als je onder Pennsylvania en Trump in Wisconsin woont, zul je de eerste president zijn die Wahl wint. In beide seizoenen vielen Arizona en Trump. (KB)