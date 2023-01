Harris reiste vor der 1-Jahres-Marke des Ukraine-Krieges zur Münchner Konferenz

Es wird Harris‘ zweiter Versuch vor der Konferenz sein, die vom 17. bis 19. Februar stattfindet.

Kurz vor dem einjährigen Jahrestag der Invasion wird Harris Gelegenheit haben, transatlantisch gesinnte Beamte und Experten über die Fortschritte des von den USA geführten westlichen Widerstands auf dem Laufenden zu halten und möglicherweise weitere Schritte vorwegzunehmen. Die Ukraine zum Beispiel hat keinen Hehl daraus gemacht, Kampfjets, einschließlich F-16, aus den Vereinigten Staaten einsetzen zu wollen.

Im vergangenen Jahr hielt der Vizepräsident nur fünf Tage, bevor Wladimir Putin seine Truppen über die Grenze in die Ukraine schickte, eine viel beachtete Rede. Harris, der die Gefühle ihres Chefs wiederholte, gelobte, dass die Vereinigten Staaten sich unter solch schlimmen Umständen für Kiew und das breitere transatlantische Bündnis einsetzen würden.

„Wenn Russland weiter in die Ukraine einmarschiert, werden die Vereinigten Staaten zusammen mit unseren Verbündeten und Partnern erhebliche und beispiellose wirtschaftliche Kosten verursachen“, sagte sie.

Ein Beamter des Weißen Hauses sagte, es gebe keine Reise für den Vizepräsidenten anzukündigen.

Die Nachricht von Harris ‚Beteiligung an der Veranstaltung kommt, als Gerüchte aufkommen, dass Biden Europa zum Gedenken an den einjährigen Einmarsch Russlands in die Ukraine besuchen könnte. Das Weiße Haus muss noch Gespräche über eine solche Reise bestätigen, geschweige denn sagen, dass ein Flug über den Atlantik offiziell auf dem Plan steht.