Es war nur ein Teil von Harris‘ Äußerungen, aber das Weiße Haus achtete darauf, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, als den Medien Auszüge übermittelt wurden.

Und dann kündigte das Weiße Haus am Donnerstagabend an, dass Harris Florida besuchen werde, wo sie „Bemerkungen zum Kampf zum Schutz der Grundfreiheiten halten werde, insbesondere zur Freiheit, die vollständige und wahre Geschichte Amerikas zu lernen und zu lehren“. Es sieht also so aus, als würde sich die Biden-Regierung darauf einlassen.

Hierzu gab es keine direkte Antwort von Gouverneur Ron DeSantis. Allerdings gab es von staatlichen Bildungsbehörden einigen Widerstand gegen die zunehmende Kritik.

Alex Lanfranconi, der als Sprecher von Bildungskommissar Manny Diaz arbeitet, twitterte am späten Donnerstagnachmittag eine Erklärung derjenigen, die an den neuen Standards gearbeitet haben. Lanfranconi machte auf diesen Teil aufmerksam: „Jeder Versuch, Sklaven auf bloße Opfer der Unterdrückung zu reduzieren, verkennt ihre Stärke, ihren Mut und ihre Widerstandsfähigkeit in einer schwierigen Zeit der amerikanischen Geschichte.“

Die andere Botschaft von Diaz und anderen ist, dass die Kritiker der Standards in der Knechtschaft der Lehrergewerkschaft des Staates stehen – die in den letzten Jahren wiederholt mit der DeSantis-Regierung aneinander geraten ist.

Wenn die Vergangenheit jedoch nur ein Prolog ist, können Sie davon ausgehen, dass der Gouverneur und seine Unterstützer bald energisch auf Harris reagieren werden.

Eine Version dieses Artikels erschien zuerst im Florida Playbook. Melden Sie sich hier dafür an.