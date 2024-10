Kamala Harris geniet hier van nachtlegende Stephen Colbert met bier en drankjes over Trump.Afbeelding: afbeelding / Brian Cahn

VS

Volg

De US-Wahlkampf tussen Kamala Harris en Donald Trump zijn altijd hot. Vier weken voor de Wahltag in de Verenigde Staten liggen de rivalen Kopf en Kopf in de Umfragen. Onder de Democraten en de Republikeinen zijn er veel mensen die een verbale Giftpfeile abzuschießen hebben.

Harris profiteerde van het publiek en de opkomst van de Late-Night-Show van entertainer Stephen Colbert, over de economische groei van Trump. Wij willen er tenslotte graag meer over weten, de 59 jaar van het gesprek onderbreken en een biertje drinken voor de camera.

Bier en beleid: Kamala Harris is gepassioneerd door Wahlkampf

De presidentiële Skandidatin van de Democraten begon de afgelopen dagen met Kritiek, op zichzelf voor Interviews zu drücken, met een verder antwoord. Ben beledigend afwezig in de media. Ik zit op de bank van de talkmasters in de studio van New Yorker en ben meer dan blij om hun humoristische pagina te zien.

Colbert zei tegen Davon dat hij dol was op de hoeden van zijn vader, „met zijn man en zijn bierdrankjes“. Daraufhin heeft daar twee Dosen der American Biermarke „Miller“ -hervorming. Harris lachte om de taart, opende de maaltijd, na een maaltijd en prees het drankje als „Champagner van het bier“.

Met hun leger zullen ze niet aanwezig zijn bij hun republikeinse rivalen. Donald Trump is open voor het publiek. Zelfs als ze deel uitmaakten van de partij en van president Joe Biden, was deze actie ondenkbaar. Beiden beschouwen zichzelf onafhankelijk als Abstinenzler.

Trump drinkt geen alcohol – Harris drinkt nooit enige schuld

In een live setting voor publiek gedurende 40 minuten met ‚zachte‘ onderwerpen, geniet van muziek en geniet van honkbal. Dit zijn allemaal zaken die serieus met taal te maken hebben. Verder zijn ze ook aanwezig in een ‘Waffenstillstand en een Geisel-Deal, en dat willen we niet’.

Als het interview zou worden afgerond, zou Trump hem graag willen spreken als president die met de macht van Wladimir Poetin met Rusland zou willen spreken. Harris na Colbert’s Fragment over en herinnering aan Trumps reactie op de coronapandemie.

Damals heeft een hekel aan Trump als hij de apparatuur koopt die Poetin koopt. „Nun, eh sterft, dat was zijn Freund“, zei Harris, „Aber was bij het Amerikaanse volk? Dat is waar, besseren Freunde is sollen.“

Aan het einde van de uitzending volgt nog een drastische analyse van de actualiteit van Trump tussen 2017 en 2021: „Wenn du Millionen Jobs, das Handwerk, die Automobilfabriken und die Wahl hast, wozukracht dich das? Zu einem Verlierer.“ Op Colbert’s zus gelächter antwoord: „Das passion, wenn ich Beer trinke.“