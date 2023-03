Huawei’s meest premium huidige smartwatches, namelijk de Watch 3, 3 Pro, GT 3, GT 3 Pro en de GT Runner, ontvangen nu wereldwijd de nieuwste HarmonyOS 3-update. Het nieuwe besturingssysteem biedt een aantal nieuwe functies en optimalisaties onder de motorkap. Zogenaamd vlottere bediening en nog langere batterijduur.

Ongetwijfeld de meest opvallende verandering die we hebben opgemerkt, is de nieuwe afhandeling van meldingen. Meldingen worden beter weergegeven en in bepaalde apps zijn snelle reacties beschikbaar.

Eerder exclusief voor China, maakt Huawei de app voor ademhalingsgezondheid nu wereldwijd beschikbaar. Het houdt rekening met verschillende gezondheidsindicatoren, waaronder lichaamstemperatuur en ademhalingsfrequentie, om eventuele problemen aan te geven.

Aangepaste wijzerplaten die bij uw dagelijkse outfit passen, zijn nu beschikbaar, samen met Kaleidoscope-wijzerplaatstijl met een aangepaste afbeelding op de wijzerplaat. Met een bijgewerkte zaklamp-app kun je verschillende kleuren kiezen om op je scherm op te lichten in plaats van het standaard wit.

De update is nu ongeveer een week aan het zaaien en steeds meer eenheden krijgen de melding. Het duurt niet lang voordat het alle units wereldwijd bereikt.

