De inlogpagina van Netflix die wordt weergegeven op het scherm van een laptop en het Netflix-logo dat wordt weergegeven op het scherm van een telefoon zijn te zien op deze illustratiefoto, gemaakt in Krakau, Polen op 2 januari 2023. Jakub Porzycki | Nurfoto | Getty Images

Als Netflixen centimeters dichter bij het uitrollen van richtlijnen voor het delen van wachtwoorden in de Verenigde Staten, studenten die accounts gebruiken die zijn verbonden met familie of vrienden, zetten zich schrap voor veranderingen in hun streaminggewoonten. Het bedrijf heeft gezegd in de komende maanden nieuwe wachtwoordrichtlijnen te verwachten, hoewel het geen details heeft gegeven over hoe ze eruit zouden zien. Netflix schetste in februari protocollen voor het delen van wachtwoorden voor gebruikers in Canada, Nieuw-Zeeland, Portugal en Spanje die gebruikers oproepen om een ​​”primaire locatie” in te stellen voor hun Netflix-accounts – en die extra maandelijkse kosten toevoegen voor sub-accounts buiten het huishouden .” Hoewel Netflix niet heeft gezegd of het Amerikaanse plan uiteindelijk op deze eerdere wijzigingen zal lijken, maken sommigen zich zorgen dat een hardhandig optreden tegen het delen van wachtwoorden het streamen voor studenten die net het huis hebben verlaten, kan opschudden, en studenten met een lager inkomen en hun families zal belasten. . Sam Figiel, een tweedejaarsstudent aan de Mercer University in Georgia, zei dat toegang tot Netflix vereist is voor veel lessen van zijn leeftijdsgenoten. Figiel, die het account van zijn moeder gebruikt, zei dat bijna iedereen die hij kent op school naar Netflix kijkt, hoewel hij en een paar vrienden misschien weggaan van het platform als het delen van wachtwoorden stopt. “Zonder Netflix zou ik een manier moeten vinden om lessen te compenseren, maar de enige andere manier waarop ik dit zou kunnen compenseren, is naar een ander streamingplatform gaan”, zei Figiel. “Mijn ouders betalen voor drie kinderen op de universiteit. Ze hebben al hun eigen uitgaven. Ze betalen al onze autobetalingen, al onze telefoonrekeningen, dus ze hebben niet echt veel extra geld te besteden.” Netflix heeft lang aangeprezen hoe het abonnees op de eerste plaats zet. Maar de geleidelijke veranderingen in het delen van wachtwoorden hebben geleid tot onzekerheid voor studenten die misschien geen besteedbaar inkomen hebben of willen uitgeven voor hun eigen abonnementen. Netflix-woordvoerder Kumiko Hidaka verwees CNBC naar de eerdere aankondigingen van het bedrijf voor informatie over de eerdere stappen, maar weigerde verder commentaar te geven. Chengyi Long, de directeur productinnovatie van het bedrijf, zei in februari dat meer dan 100 miljoen huishoudens accounts deelden, wat neerkomt op ongeveer 43% van de 231 miljoen betaalde wereldwijde lidmaatschappen van het bedrijf, vanaf deze maand.

Misschien is het niet zo duur, maar uiteindelijk is geld besparen geld besparen. Vrisha Sookraj Universiteit van Maryland junior

Volgens een onderzoek van Parks Associates uit 2022 deelt of gebruikt 40% van de Amerikaanse huishoudens gedeelde wachtwoorden, een stijging ten opzichte van 27% in 2019. Mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar, goed voor 30% van alle Netflix-gebruikers, zijn meer geneigd om wachtwoorden uit te wisselen dan oudere kijkers. Netflix rapporteerde in het vierde kwartaal 74,3 miljoen betaalde streaming-abonnees in de VS en Canada. Vrisha Sookraj, een junior aan de Universiteit van Maryland die Netflix kijkt vanaf het account van haar ouders, zei dat dit het favoriete streamingplatform is voor bijna iedereen die ze kent. Maar ze maakt zich zorgen dat het toekomstige beleid sommige jongere consumenten zou kunnen wegjagen. Sookraj suggereerde dat een studentenplan, vergelijkbaar met goedkopere abonnementen aangeboden door Spotify Hulu en Amazone Prime, zou meer flexibiliteit kunnen bieden en tegelijkertijd verschillende inkomensniveaus kunnen accommoderen. Toch twijfelt ze of ze het maandbedrag zelf zal betalen. “Misschien is het niet zo duur, maar uiteindelijk is geld besparen geld besparen”, zei Sookraj. Netflix-managers hebben erkend dat hoewel de verandering de financiële resultaten van het bedrijf zou moeten helpen, deze misschien niet zo populair is bij gebruikers. Co-CEO Ted Sarandos zei op een conferentie in december dat het betaalde deelmodel “veel lijkt op de manier waarop u een prijsverhoging zou beheren”, eraan toevoegend dat het “echt positief voor de inkomsten” en “marktuitbreiding” zal zijn. Maar, voegde hij eraan toe: “Vergis je niet, ik denk niet dat consumenten er meteen dol op zullen zijn.”

Hardhandig optreden bij het delen van wachtwoorden tot nu toe

Netflix zei vorige maand dat gebruikers in Canada, Nieuw-Zeeland, Portugal en Spanje maximaal twee “sub-accounts” kunnen maken voor gebruikers die niet op de primaire locatie wonen voor een maandelijks bedrag per extra gebruiker: CA $ 7,99 in Canada, NZ $ 7,99 in Nieuw-Zeeland, 3,99 euro in Portugal en 5,99 euro in Spanje. Het bedrijf heeft niet gedeeld hoe een Amerikaans prijsmodel eruit zou zien – als het dat voorbeeld volgt. In de hierboven genoemde landen kunnen gebruikers ook niet-huishoudens vragen om hun eigen individuele accounts aan te maken door hun profielen over te zetten naar een nieuw account, dat gepersonaliseerde aanbevelingen en kijkgeschiedenis van het oorspronkelijke account behoudt. De richtlijnen kwamen er na een proefperiode in Chili, Peru en Costa Rica die in mei begon. Het bedrijf heeft gewerkt aan het ondersteunen van “klantkeuze en eerlijk gezegd een lange geschiedenis van klantgerichtheid”, zei Netflix-directeur Greg Peters, die in januari co-CEO werd, tijdens een inkomensgesprek afgelopen oktober.

Een afbeelding uit ‘Stranger Things’ van Netflix. Bron: Netflix

Toch, zei hij, moet het bedrijf die doelen in evenwicht brengen met de noodzaak om “betaald te worden”. Voor Netflix zet de calculus de groei van het aantal abonnees af tegen de maandelijkse kosten – en niet voor de eerste keer. In november lanceerde Netflix een nieuw niveau genaamd “Basic With Ads” dat $ 6,99 per maand kost – een poging om meer kijkers aan te trekken tegen een lagere prijs. Sommige Wall Street-analisten denken dat er onmiddellijk na een hardhandig optreden tegen wachtwoorden in de VS een storing zou kunnen optreden, wat zou kunnen leiden tot een hoger verloop in het tweede kwartaal, gevolgd door een mogelijke omzetgroei. Analisten van Wells Fargo denken dat het delen van wachtwoorden op korte termijn een grotere katalysator voor inkomsten kan zijn dan de introductie van het door advertenties ondersteunde niveau. In een notitie van januari speculeerde Macquarie-analist Tim Nollen dat de gemiddelde opbrengst per gebruiker kan stijgen als voldoende gratis gebruikers van het platform worden geduwd en vervolgens weer lid worden als betaalde abonnementen of worden toegevoegd als subaccounts. Hij vertelde deze week aan CNBC dat hij verwacht dat veel gebruikers die de service laten vallen vrij snel terugkomen, gezien de omvang van de inhoud van Netflix, hoewel hij voor het volgende kwartaal een eerste verloop verwacht. “Er zijn heel veel Amerikaanse gebruikers die er niet voor betalen, en dus denk ik dat ze erg gevoelig zijn voor de terugslag die ze zullen krijgen als ze dit instellen,” zei Nollen. “Het zal even duren voordat ze echt weten wat ze doen en er echt geld aan kunnen gaan verdienen.” Als Netflix extra kosten in rekening brengt voor subaccounts in de VS, kunnen deze extra kosten een uitdaging vormen voor Thuan Tran, een senior aan de Duke University uit Vietnam die zijn eigen account deelt met zijn zus en partner. Hoewel hij erkende dat veel Duke-studenten de financiële middelen hebben om extra kosten te dekken, zei hij dat significante veranderingen in de abonnementsstructuur hem twee keer zouden doen nadenken. “Als je hele shtick is dat je een account kunt delen met mensen van wie je houdt op verschillende plaatsen … en dan keer je dat om en ga je mensen meer laten betalen als ze meer profielen of schermen willen, dan gaat dat een beetje in tegen veel van de dingen die uw site aantrekkelijk maakten voor veel kijkers,” zei Tran.

Blijven of vertrekken

Zelfs als de kosten van een abonnement voor leners zouden kunnen stijgen, denken sommige studenten dat Netflix te belangrijk is om op te geven. Elizabeth Danaher, een tweedejaarsstudent aan de Universiteit van Missouri-Columbia die communicatie en film studeert, zei dat Netflix haar in staat heeft gesteld films te kijken met haar familie in Illinois terwijl ze op school zat, vooral met haar vader, die “A League of Their Own” monteerde en “Alleen thuis 2.” Ze zei dat het “absoluut pijn zou doen” als de kostenstructuur haar verbiedt toegang te krijgen tot Netflix – wat ze als een essentiële “bron van informatie” beschouwt – hoewel ze zegt dat zij en veel van haar collega’s waarschijnlijk een paar dollar per maand zouden betalen. “Ik denk dat Netflix aan het eind van de dag waarschijnlijk een noodzaak voor mij is”, zei Danaher. Volgens een studie van Leichtman Research Group die nog moet worden vrijgegeven, heeft ongeveer 66% van de huishoudens in het hele land Netflix. Ongeveer 14% van alle huishoudens die Netflix hebben, leent het van iemand anders en betaalt niet, volgens het online onderzoek onder 3.500 volwassenen in de VS. Dat springt naar 21% voor consumenten van 18 tot 34 jaar.