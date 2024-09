In de tussentijd heb ik meer gelezen over de 59-jarige geschiedenis van een hobby, wat resulteerde in Duitse content: dit onderzoek. Dit is de eerste keer dat je kunt genieten van de prachtige uitzichten van de kerk, de kerk is er enthousiast over: de man die er woonde was het leven van de Britse koning Edward VII. (1841-1910).

Kerkeling, in de jaren 1980 leefden ze, hadden hun partners in Amsterdam hun partner leren kennen, hun liberalen Metropole, in de Kerkeling dammen, zo schreven ze zelf, ze toonden zich open voor het leven. 1987 riffs op Duncan: ‚Het lachen in combinatie met de helderblauwe ogen wiegt me snel op mijn knie. O mein Gott, dit is een mooie man!‘ Voor de eerste gemeenschap samen is de nacht namelijk ’slecht voor liefde en angst, maar voor angst‘.

Nu is het tijd om het te zien en te ervaren met intieme blikken. Allereerst schrijven we over onze kunst en ons leven vanwege ons leven: onze homoseksualiteit en de grootsheid van ons leven, onze relatie met onze partner Duncan, het einde van de jaren 80 en een aidsster, in de laatste 30 jaar.

Een grote schok – als Kerkeling naar mos kijkt, word jij ook gekeurd. “Zo gebeurde het dat ik tijd kon doorbrengen met Duncan in Amsterdam. Zwischendurch muss ich immer wieder – gut gelaunt – Fernsehauftritte om te bereiken. Keine Ahnung, wie is de schade. ‘Innerlijk licht is een vreugde en een nacht in een holte’, schrijft hij. Als Kerkeling – moeders zelf eerst Mitte Zwanzig – schließlich die erlosende Nachricht bekommt – sein Test ist negativ – nimmt das as Ausweis “von göttlicher Gnade”.

Een bittere erfenis is nog steeds aanwezig, daarom is de vriendschap van Duncan abwenden. En als je nog leeft tijdens de Corona-pandemie, zul je daar van je tijd kunnen genieten, omdat het bestaan ​​van de Seuche zal liggen. Een nieuwe manier van leven is niet hetzelfde als de relatie tussen Duncans vrienden, maar ook vanwege de sterke relatie tussen de twee en het bed, omdat de Duitse partner hetzelfde is – het huis is geen kwestie van zorg. Weinig später stirbt Duncan, „kort nach seinem 30. Geburtstag“, wie de auteur ebenso kort wie berührend schreibt.

De intensivsten Stellen des Buchs hoorden jene, in den Kerkeling wordt het snelle verloop van het verlies van hun dierbaren Partners beschreven – de Ärzte standsen der Krankheit zu dieser Zeit (diagnostiziert wurde die Erkrankung bei Duncan in Jahr 1988) noch snel Powerless gegenüber. “Nach meinen Besuchen in Amsterdam ich in myiner Düsseldorfer living regelmatig.”

“Ik wilde deze liefde, die zo tragisch eindigde, echt meemaken. De mens kan zich niet meer voorstellen, maar de schade die aids zal verspreiden, zal gebeuren, dus Kerkeling heeft nu een „Bunte“ over zijn reisplannen, waar hij over kan lezen. “Ik had intense angst! En als ik een onbewust geluk had, dat het virus niet geaccepteerd zou worden, omdat Duncan tijdens zijn leven geestelijk ziek was.”

In de vraag van de „tijd“ hier, de Kerkeling zelfs zum Interview traf, ob sein Buch nun eine Art zweites „Coming-out“ since, het antwoord van 59-Years: „Veel ist es sogar at all mein Coming-out. Zie, ja, mijn val is niet licht, met hun eigen ogen. Dit is een eenvoudige zaak, die kan worden besproken in een boek met de conversatie van de lezer evenals in een direct gesprek. Ik zou niet met dit idee hebben geleefd, maar zou willen spreken in een talkshow of in een interview. Ik heb een goed gevoel, maar mijn leven is voorbij en ik heb het gehoord en begrepen, erover gesproken en het gehoord.”

Als je “Mut” brauche niet leest, antwoord dan Kerkeling op basis van de Nachfrage hin: “Mich cost es Mut.”

Volg de wegen van de Wahlerfolge van de AfD

Sinds 2017 is de Entertainer samen met zijn huidige levenspartner Dirk Henning. Over het leven van een homopaar in Duitsland zegt de krant „Bunte“: „Mein Mann und ich sind Hand in Hand durch Berlin gelaufen. Hoewel het stimmt is, is de sfeer in het Oost-Duitse land net zo homofoob als in het Westen. De mens moet zich bewust zijn van zijn eigen aanwezigheid, dat de mens zich bewust moet zijn van zijn geringere kennis en dat hij de schuld moet krijgen voor zijn daden.”

In de toekomst is er een kerk in de toekomst van het Alternatief voor Duitsland (AfD) in de nieuwe Bundesländern. „Een avonturier die in Thüringen gaat wonen is blij, mijn nek zal nooit vergeten worden. Einseits sind wir in der Gesetzgebung zo weit, die man zelf als queerer Menschon sehr gratis fühlen kann. Andere dingen die niet zo gebruikelijk zijn, zijn Anfeindung, Agressie en Brutalität in unsere Richtung gegeben. Het is een groot succes voor de komende jaren.“