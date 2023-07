Rolofshagen. Hansegas saniert eine Hochdruck-Gasleitung zwischen Rolofshagen und Damshagen. Die Pipeline versorgt Rolofshagen, Damshagen, Klütz und das Ostseebad Boltenhagen mit Erdgas. Der Abschnitt, der nun im vierten Bauabschnitt parallel zur Altstrecke verlegt wird und diese ersetzen soll, ist rund 1020 Meter lang.

Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Herbst abgeschlossen sein. Während der Integrations- und Trennarbeiten darf es zu keiner Versorgungsunterbrechung kommen.

Hansegas investiert in diesen Bauabschnitt und damit in die Versorgungssicherheit der Region rund 400.000 Euro. „Die Leitung stammt aus Altbeständen aus DDR-Zeiten und wurde regelmäßig in den Sanierungsplan einbezogen“, sagt Stefan Würtz, verantwortlicher Projektplaner bei Hansegas.

Um Einschränkungen weitestgehend zu vermeiden, werden Teile der Leitung in geschlossener Bauweise – also ohne Aufgraben des Erdreichs – verlegt. „Wir werden in Rolofshagen einen Straßenübergang auf einer Strecke von rund 100 Metern im sogenannten Horizontalspülverfahren verlegen, sodass die Straße nicht aufgebrochen werden muss. Und in Damshagen überqueren wir mit dem Verfahren eine Baumgruppe und.“ Vermeiden Sie unnötige Eingriffe in die Natur“, so Stefan Würtz weiter.