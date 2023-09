Rostock. Das Spiel war schon seit einer Stunde vorbei, doch die Wut von Alois Schwartz über den misslungenen Nachmittag war noch immer deutlich zu erkennen. Der Hansa-Trainer hatte bei der 1:3 (1:2)-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag mit der schwachen ersten Halbzeit seiner Mannschaft zu kämpfen. „Wenn man in der zweiten Liga Spiele gewinnen will, muss man 90 Minuten dabei sein und nicht nur 55“, ärgerte sich Schwartz. Zumal gegen den neuen Tabellenführer mehr möglich war, nachdem Hansa in der zweiten Runde deutlich zulegen konnte.

Alois Schwartz: Wir haben uns einlullen lassen

„Wir haben uns einlullen lassen, keine Körpersprache gezeigt und die Düsseldorfer nicht gestresst. „Sie haben ihr Spiel durchziehen können“, fasste Schwartz den zunächst blutleeren Auftritt der Rostocker vor 24.600 Zuschauern im Ostseestadion treffend zusammen. Mit gefühlten 90 Prozent Ballbesitz machten die Rheinländer in der Anfangsphase Druck und wurden ihrem Ruf als Rostocks Angstgegner einmal mehr gerecht. Gegen Düsseldorf musste Hansa zuletzt drei Niederlagen hinnehmen (3:11 Tore). Den vierten leitete Christos Tzolis ein, der sich viel zu leicht auf Hansas rechter Abwehrseite durchsetzen konnte und erstmals FCH-Keeper Markus Kolke überwand (17.). Andre Hoffmann sorgte verdient für das 2:0 für die klar dominanten Gäste (35.).

Nach der Pause zeigt Hansa ein anderes Gesicht

„Die erste Halbzeit war überhaupt nicht gut, wir sind nicht in Zweikämpfe geraten. „Eine schwache Leistung der gesamten Mannschaft“, gab Jasper van der Werff zu, der sein Team in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit plötzlich wieder ins Spiel brachte. Der Innenverteidiger traf instinktiv zum 1:2 (45.+1) – van der Werffs erstes Tor im Hansa-Trikot.

Hansa witterte seine Chance und zeigte nach der Pause ein ganz anderes Gesicht. „Mit den zweiten 45 Minuten bin ich völlig einverstanden. „Wir haben dann umgesetzt, was wir eigentlich wollten – den Gegner belasten und ihm Probleme bereiten“, sagte Schwartz. Zuvor war es in der Rostocker Kabine etwas lauter zugegangen, wie van der Werff verriet: „In der Pause haben wir uns gegenseitig angeschrien und gemeinsam gekämpft. Wir haben in der zweiten Halbzeit reagiert, aber leider haben wir unsere Chancen nicht genutzt.“

Hansa-Stürmer Juan-Jose Perea (l.) tut sich schwer. Die Rostocker kassierten gegen Düsseldorf ihre dritte Saisonniederlage. © Quelle: Gregor Fischer

Perea vergibt die beste Gelegenheit zum Ausgleich

Juan-Jose Perea vergab kurz nach Wiederanpfiff die beste Gelegenheit. Nach einem Konter über Ingelsson stand der Kolumbianer frei vor dem Düsseldorfer Tor, traf den Ball dann aber nicht richtig. „Juan muss das 2:2 machen“, monierte Schwartz, der Neuzugang Junior Brumado nach etwas mehr als einer Stunde zu seinem Pflichtspieldebüt in Rostock verhalf. Selbst der brasilianische Mittelstürmer konnte Hansas dritte Saisonniederlage nicht verhindern. Zumal Dressel (68.), David (79.), Fröling (81.) und Bachmann (87.) weitere gute Möglichkeiten nicht nutzen konnten. Auf der anderen Seite machte Jona Niemiec mit dem 1:3 (88.) endgültig den Sack für den neuen Tabellenführer.

Unterm Strich sei es verdient gewesen, meinte Alois Schwartz: „Wenn man die ersten 45 Minuten gesehen hat, dann war es nicht Hansa.“ Manchmal denkt man, dass es von alleine klappt. Aber man muss einfach etwas dagegen tun. Wir haben zu wenig getan, zu wenig investiert.“ Nach der dritten Saisonniederlage, der zweiten in Folge, wartet am Sonntag (24. September) ein weiterer Gegner aus dem oberen Tabellendrittel auf den 1. FC Kaiserslautern.

Hansa Rostock: Kolke – Neidhart, van der Werff, David, Roßbach (46. Schumacher), Rossipal – Bachmann (88. C. Kinsombi), Dressel, Ingelsson (67. Fröling) – Pröger (67. Junior Brumado), PereaFortuna Düsseldorf: Kastenmeier – Zimmermann (74. Oberdorf), A. Hoffmann (54. Siebert), de Wijs, Iyoha – Y. Engelhardt – F. Klaus, Johannesson, Appelkamp (62. Tanaka), Tzolis (62. Niemiec) – Vermeij (74 .Ginczek)

Schiedsrichter: Winter (Scheibenhardt). Zuschauer: 24.600Tore: 0:1 Tzolis (17.), 0:2 A. Hoffmann (35.), 1:2 van der Werff (45. +1), 1:3 Niemiec (88.). Gelbe Karten: Schumacher (3), Dressel (1) / Y. Engelhardt (1), Oberdorf (1)

