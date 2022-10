Hans Niemann verklagt Magnus Carlsen und andere auf 100 Millionen Dollar wegen Schachbetrugsansprüchen

Der internationale US-Großmeister Hans Niemann wartet am zweiten Tag der Fall Chess Classic des Saint Louis Chess Club in St. Louis, Missouri, am 6. Oktober 2022, während einer Schachpartie der zweiten Runde gegen Jeffery Xiong an die Reihe zu kommen.

„Als Niemann in letzter Minute zum Sinquefield Cup 2022 eingeladen wurde, habe ich stark darüber nachgedacht, mich vor dem Event zurückzuziehen. Ich habe mich letztendlich entschieden, zu spielen“, sagte Carlsen, 31, in einer Erklärung, die Ende September auf Twitter veröffentlicht wurde. „Ich hatte den Eindruck, dass er in kritischen Positionen nicht angespannt war oder sich nicht einmal voll auf das Spiel konzentrierte, während er mich als Schwarzer auf eine Weise überspielte, die meiner Meinung nach nur eine Handvoll Spieler kann.“

Carlsen zog sich im September vom Sinquefield Cup zurück, nachdem er gegen Niemann verloren hatte, und meldete sich schließlich mit Bedenken, dass Niemann in dem Match, in dem er Carlsen besiegt hatte, betrogen hatte.

Der 19-jährige Niemann hat zweimal zugegeben, einmal im Alter von 12 Jahren und ein zweites Mal im Alter von 16 Jahren geschummelt zu haben. Aber er bestritt Behauptungen, dass er dieses Jahr in einem Over-the-Board-Match gegen Magnus Carlsen geschummelt habe.

„Meine Klage spricht für sich“, sagte Niemann am Donnerstag in einem Twitter-Beitrag.

Schachgroßmeister Hans Niemann reichte eine 100-Millionen-Dollar-Klage gegen Weltmeister Magnus Carlsen und andere wegen angeblicher verleumderischer Äußerungen ein, in denen behauptet wurde, Niemann habe im Wettbewerb geschummelt.

Chess.com verbot daraufhin Niemann, nachdem berichtet wurde, dass eine interne Untersuchung Beweise für mehr Betrug ergab, als Niemanns öffentliche Äußerungen zum Ausdruck gebracht hatten.

„Wir haben ihm detaillierte Beweise für unsere Entscheidung mitgeteilt, einschließlich Informationen, die seinen Aussagen über die Höhe und Schwere seines Betrugs auf Chess.com widersprechen“, schrieben Vertreter der Chess-Website in dem Anfang Oktober veröffentlichten „Hans-Niemann-Bericht“. „Wir haben Hans gebeten, eine Erklärung und Antwort abzugeben, in der Hoffnung, eine Lösung zu finden, bei der Hans an Chess.com teilnehmen kann.“

Niemanns Klage behauptet eine Verschwörung zwischen den Angeklagten, darunter Chess.com, dem beliebten Chess.com-Streamer Hikaru Nakamura und Carlsen, dessen „Play Magnus“-Plattform von Chess.com gekauft werden soll. Im „Hans-Niemann-Bericht“ bestreitet die Website, dass Carlsen die Schließung von Niemanns Konto gefordert oder beeinflusst habe.

Der Bericht von Chess.com fand keine Hinweise auf Betrug in Niemanns Over-the-Board-Matches, einschließlich des Matches gegen Carlsen, obwohl die Website feststellt, dass ihre Betrugserkennung hauptsächlich für Online-Matches verwendet wird.

Der Bericht behauptet jedoch, Niemann habe wahrscheinlich in über 100 Online-Schachpartien geschummelt, darunter mehrere Preisgeld-Events. Es zeigt auch, dass Niemanns „Strength Score“ von Chess.com im Bereich von über einem Dutzend anonymer Großmeister liegt, die Betrug zugegeben haben. Der Bericht stellt auch fest, dass Niemann im klassischen Over-the-Board-Schach bei weitem der am schnellsten aufsteigende Spieler ist, gemessen an den jährlichen Zuwächsen.

Niemanns Klage wegen Verleumdung und Absprachen nennt ihn ein „amerikanisches Schachwunderkind“, aber Chess.com lässt Zweifel an dieser Behauptung aufkommen. Der Bericht besagt, dass Niemann von den 13 Großmeistern unter 25 Jahren der einzige ist, der nach dem 16. Lebensjahr Großmeister wurde. Im Allgemeinen wird er als „statistisch außergewöhnlich“ bezeichnet.

Der Bericht weist auf die „beste“ Cheat-Erkennung von Chess.com hin, die Betrugsgeständnisse von vier Spielern in den Top 100 der Welt hervorgebracht hat. Der Bericht besagt, Niemann selbst habe es als „die beste Cheat-Erkennung der Welt“ bezeichnet.