Status: 27.11.2023 20:22 Uhr Dat zou Luftwaffe übt kunnen zijn, die een grote stad in Ernstfall vertegenwoordigde. Het „Hannover Shield“ werd geïnstalleerd tijdens de installatie van drie Eurofighters op de luchthaven van Hannover.

De drie onbewaakte kampen aan land bij Montagnachmittag in Langenhagen (Regio Hannover). We zullen dan beginnen met trainingsvluchten rond de Nordsee. De Kernübungstage sinds de Brigadegeneraal Frank Gräfe am Dienstag und Mittwoch. Morgen en met de mittags starten de Kampfflugzeuge jeweils in Zweierformatie. Insgesamt heeft sindsdien acht Starts en Landungs ​​geplant.

Eurofighters zouden zelfs over de Nordsee kunnen vliegen

Dat de Flugzeuge over de Nordsee anstattüber de Landeshauptstadt trainieren, Clear Gräfe damit, dat ze in het droge luchtverkeer kunnen vliegen. De ziel van het milieu wordt beschermd door de veiligheid van de lucht, met een gelukkig leven, zowel in de vorm van een vlucht als met een veilige stewardess, is het mogelijk om de snelheid te herkennen en zich eraan te kunnen terugtrekken. In de praktijk zou het moeilijker kunnen worden de luchtvervoerscapaciteit te mobiliseren.

Luchthavens bieden infrastructuur voor transport

De Hannover Flughafen speelt bij deze manoeuvres een bijzondere rol, bij de bescherming „in een Duitse grote stad met een bevölkerungszentrums“ tijdens trainingen, aldus Brigade Generaal Gräfe. Ze werden ook lange tijd gebruikt dat de volledige infrastructuur van de militaire luchtvaart werd gebruikt voor de operaties van de luchtmacht. Dit is hoe het stroombeheer, de elektronica, de technologie en de veiligheidstroepen voorbereid zijn. Zodat het lichaam persoonlijk zou zijn, als de brandweer en de toren voorbereid konden worden op de ernst van de val, zei Gräfe. In de Donnerstag zijn er drie Eurofighters die op Rostock-Lage vliegen, terwijl de Jets van de Taktischen Luftwaffengeschwaders 71 „Richthofen“ op de grond van de Sanierung des Militärflughafens in Wittmund stationair zijn.

Landeplatz in Hannover doet dienst als Ausweichflughafen

De Hannover Flughafen zal blijven opereren, zoals de luchtmacht als gevolg daarvan zal blijven opereren. Aan de andere kant wonen wij er sinds 365 dagen per jaar. De bovenstaande uitspraken zijn nur-tagsüber-stattfinden, dus Gräfe. Generell brauche jedes army flugzeug, das in de Luft geht, een Ausweichflugplatz, valt de Landung am eigentlichen Zielflughafen nicht moglich sei, beispielsweise wegen des Wetters, erklärte Gräfe. Als u van uw militaire operaties had genoten, had de man er anders mee om kunnen gaan. Deshalb, we hebben ook genoten van onze reguliere vluchten en van Ausweichmöglichkeiten, wie Gräfe sagte.



Flugverkehr is niet beeinträchtigt

Voor de Fluggäste aan de Flughafen in Langenhagen zijn er ook enkele Einschränkungen geben. “Wij zijn als staatsburger de Bundeswehr onder controle”, zei Flughafen-Geschäftsführer Martin Roll de afgelopen week. In de regio van Hannover kregen de autoriteiten van de luchtverkeersleiding te horen dat ze het signaal zouden horen: de Eurofighter sloeg geen alarm, maar er was geen sprake van overschaling.

Die Verteidigung Deutschlands sicherstellen

Met de Luftwaffenmanover is de Bundeswehr uitgerust met een nationale veiligheidsstrategie voor zomerbesluitvorming. De kern van de kracht van het land is de verdediging van het land en het land. Sinds november hebben de federale minister van Defensie Boris Pistorius (SPD) en Carsten Breuer, inspecteur-generaal van de Bundeswehr, nieuwe richtlijnen voor hun toekomst. „Wir mussen Rückgrat der Abschreckung und collectieve Verteidigung in Europa sein“, zei Pistorius. Het aspect van het basisdocument, dat dient als een „Kompas voor de Bundeswehr“, valt onder de verantwoordelijkheid van de Luftwaffe met zijn infrastructuurinfrastructuur. Ook is er een centrale aanleg van de beplante gebieden, zoals de Bundeswehr.

„Air Defender“: 25 landen, 250 vliegtuigen, 10.000 soldaten

De resultaten van de grootschalige „Air Defender“ werden op 25 juni uitgevoerd door 250 jagers en 10.000 soldaten die luchtverdedigingstraining volgden. In de context van de Duitse vliegreizen, die reageert op de NAVO in een van de buitenlandse landen en bereid is deel te nemen aan de toekomst.

