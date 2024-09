500 Menschen haben in Hannover gegen eine Veranstaltung der AfD demonstriert, an der auch der umstrittene EU-Abgeordnete Maximilian Krah teilnahm. Nach Angaben der Polizei versuchten Demonstranten, die Teilnehmer der AfD-Veranstaltung am Betreten des Geländes zu hindern. In 21 Fällen wurden während der Protestkundgebung zudem Polizisten angegriffen – mit Schlägen und Tritten sowie Flaschen- und Steinwürfen.