Hanno Berger vor Gericht: „Mr. Cum-Ex“ wartet auf sein Urteil

Der Prozess gegen eine der Schlüsselfiguren des Cum-Ex-Skandals endet vor dem Landgericht Bonn. Hanno Berger ermöglichte seinen Mandanten Steuerhinterziehungen in unvorstellbarer Höhe.

Von Rupert Wiederwald, WDR

Hanno Berger, heute 72 Jahre alt, erwartet den Rest seines Lebens im Gefängnis – und die Forderung, viele Millionen zurückzahlen zu müssen. 15 Jahre Haft sind durchaus möglich. So sieht der Gesetzgeber die vorsätzliche Steuerhinterziehung vor. Und spätestens ab einer Million Euro an hinterzogenen Steuern ist eine Bewährung fast unmöglich.



Berger sollte sich also keine Illusionen machen, wenn er heute Nachmittag zum letzten Mal den Saal 11 des Bonner Landgerichts betritt. Die Staatsanwaltschaft fordert neun Jahre Haft. Seine Verteidiger appellierten in der letzten Sitzung an die „Güte des Gerichts“ gegenüber dem Mann, der seine schillernde Karriere einst als talentierter Steuerfahnder begann, später aber die Seite wechselte.

Das Cum-Ex-System

Berger hat das komplexe Cum-Ex-Geschäft zwar nicht erfunden, aber seinen Kunden – sehr vermögenden Privatpersonen – zugänglich gemacht. Bei diesen Transaktionen, die bisher hauptsächlich von Investmentbanken durchgeführt wurden, wechseln die Aktien rund um den Tag der Dividendenzahlung mehrmals den Besitzer. Auf die Dividende ist einmalig Kapitalertragsteuer zu entrichten. Aber jeder, der die Aktien auch nur für kurze Zeit besaß, bekam diese Steuern zurückerstattet. Der Schaden aus solchen Transaktionen beträgt mehrere Milliarden. Geld, das den öffentlichen Kassen anderswo fehlte – der Angeklagte selbst soll gesagt haben, das Geld könne damals nicht für Kindergärten ausgegeben werden. Wer damit ein Problem hat, kann nicht für ihn arbeiten.

Spätestens seit 2007 sind diese Transaktionen als problematisch bekannt. 2009 verschärfte das Bundesfinanzministerium die Regel und machte Cum-Ex 2012 endgültig per Gesetz unmöglich. In Bonn werden Berger mehrere Fälle von Steuerhinterziehung mit Schäden an der Staatskasse von 278 Millionen Euro vorgeworfen – Transaktionen aus den Jahren 2007 bis 2011.

Wütender Bürger Berger

Dass Berger in Deutschland vor Gericht steht, ist keine Selbstverständlichkeit. Im November 2012 durchsuchte die Staatsanwaltschaft Köln in einer Großrazzia mehrere Banken und die Kanzlei der Steueranwaltschaft in Frankfurt am Main. Berger ging in die Schweiz – das Land liefert nur selten.

Und so fühlte sich Berger im Exil zunächst recht sicher, empfing dort Journalisten und beschimpfte in wütender Bürgermanier die „dreckigen Schweine“ und „Saubande“ im „linksfaschistischen“ Deutschland. Als 2016 sein ehemaliger Kanzleipartner als Kronzeuge aussagte und mehrere Banken ihre illegalen Geschäfte offenlegten, wendete sich das Blatt. Berger wurde 2021 in der Schweiz festgenommen, seit Februar 2022 ist er wieder in Deutschland und sitzt in Untersuchungshaft.

Teilgeständnis und keine Entschuldigung

Berger hatte den Prozess ab April dieses Jahres vor dem Landgericht Bonn in Handschellen und mit Knüppel begonnen. Er hat sich mit seinen Anwälten überworfen, er sieht sich nicht wirklich schuldig. Seine Ansicht: Das Ausnutzen von Gesetzeslücken kann nicht strafbar sein. Dann, im August, eine zaghafte Kehrtwende: Berger hat ausgesagt, was seine Anwälte ein Geständnis nennen. Er räumte jedoch nur ein, dass er ab 2009 hätte besser wissen müssen, dass diese Art von Geschäft „problematisch“ sei.

Dieses Argument haben bereits mehrere Gerichte in ihren Urteilen gegen andere Angeklagte zurückgewiesen, und auch Staatsanwalt Jan Schletz sieht dieses „Teilgeständnis“ als rein taktisch motiviert – mit anderen Worten: Berger versuche nur, gutes Wetter zu machen. Richter Roland Zickler hatte bereits während der Verhandlung deutlich gemacht, was er von Berger erwarte. Der mit Cum-Ex-Deals reich gewordene ehemalige Steueranwalt musste sich entschuldigen und den Schaden beim Fiskus „heilen“, also Geld zahlen. Im Raum stand eine Summe von 13,6 Millionen Euro – Geld, das Berger nach eigenen Angaben nicht mehr hat.

Davon geht die Staatsanwaltschaft Köln jedenfalls nicht aus. Kurz vor der Urteilsverkündung kam es zu einer Razzia bei mehreren Personen in Bergers Umfeld. Der Verdacht: schwere Geldwäsche. Auch dies dürfte Auswirkungen auf den Entscheidungsprozess des Gerichts haben.